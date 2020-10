Caractéristiques

Taille recommandée : 175 à 190 cm

175 à 190 cm Poids maximum : 200 kg

200 kg Revêtement : Simili cuir haute qualité

Simili cuir haute qualité Coussins : lombaire + tête avec élastique

lombaire + tête avec élastique Ajustabilité du dossier : 170°

170° Couleurs : Noir

Noir Garantie : 2 ans

2 ans Assise : 42 cm

42 cm Poids : 23 Kg

23 Kg Hauteur totale : 128 - 138 cm

128 - 138 cm Prix : 449,00 € (promo actuelle 299 €)

Des gammes adaptées

Gamme Bronze : La chaise gamer Bronze est, semble-t-il, le modèle phare d' Aerone . Adaptée au plus grand nombre, elle possède des éléments standard tels que les accoudoirs 1D ou des roulettes sans freins. Toutefois le prix reste intéressant puisqu'il se situe à 350 euros et même 189 euros pour les promotions d'octobre.

La chaise gamer Bronze est, semble-t-il, le modèle phare d' . Adaptée au plus grand nombre, elle possède des éléments standard tels que les accoudoirs 1D ou des roulettes sans freins. Toutefois le prix reste intéressant puisqu'il se situe à 350 euros et même 189 euros pour les promotions d'octobre. Gamme Silver : La chaise gamer Silver est le deuxième modèle bas de gamme proposé par Aerone . Il ressemble grandement à celui de la série Bronze à quelques exceptions près que sont l'ajout de Polyester ainsi que d'accoudoirs 3D . Le prix reste intéressant bien que légèrement au-dessus avec 350 € en standard et 199 € pour les promotions d'octobre.

La chaise gamer Silver est le deuxième modèle bas de gamme proposé par . Il ressemble grandement à celui de la série Bronze à quelques exceptions près que sont l'ajout de Polyester ainsi que . Le prix reste intéressant bien que légèrement au-dessus avec d'octobre. Gamme Gold : le produit milieu de gamme de la marque et qui possède un nouvel aspect de siège. Le siège est vendu 379 € et même 249 € pour les promotions d'octobre .

le produit milieu de gamme de la marque et qui possède un nouvel aspect de siège. Le siège est vendu . Gamme Platinum : Il s'agit de la chaise dont nous allons parler dans cet article. Un produit haut de gamme pour la marque.

Il s'agit de la chaise dont nous allons parler dans cet article. Un produit haut de gamme pour la marque. Gamme Diamond : Le top du top proposé par Aerone. Nous reprenons la plupart des matières et adaptations précédentes auxquelles vient s'ajouter un support modulable pour les jambes que vous soyez assis ou coucher. Le prix est de 499 € et 349 € pour les promotions d'octobre.

L'histoire d'Aerone

L’idée d’Aerone nous est venue après un constat simple : le gaming se démocratise, et prend des formes différentes. Depuis quelques années, les gamers ne sont plus seulement dans leur salon, mais surtout devant leurs ordinateurs : les streamers se multiplient, et leur public aussi.



Nous avons donc mis au point Aerone : des chaises gaming et des tables gaming adaptées aussi bien pour les moments de loisir que pour le travail. Nous avons développé des tables gaming et des chaises gaming de qualité, pensés pour chacun, que ce soit pour des sessions gaming ou pour travailler ! Nos produits sont nés en France et nous avons pour engagement le confort et l’efficacité grâce à des produits adaptés.

Unboxing

Le montage

Zoom sur les composants

intégration lombaire ou le type d'accoudoirs.



Depuis le temps, il semblerait que la composition ainsi que le montage des sièges gamings soient régis d'un certain conformisme. Il faudra donc se fier à l'utilisation du produit ainsi qu'aux différentes fioritures parfois proposées comme l'

Le dossier

Les accoudoirs

Le châssis

L'assise

Roulettes

Le piston

Les coussins

Inclinaison et Pivot

Avis personnel

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

À l'instar d'une majorité d'équipementiers,propose différentes gammes de sièges qui s'adapteront à un. Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix selon vos spécificités.Nous noterons que les gammes Bronze à Gold disposent de trois coloris différents sans changement de prix tandis qu'il n'existe pour le moment qu'un seul type de siège pour la catégorie Platinum et Diamond.Constructeurs français récemment en activité,est une entreprise à taille humaine. C'est la popularisation ainsi que la démocratisation des créateurs de contenu, mais aussi du télétravail qui a emmené l'entreprise à s'intéresser au confort de ces derniers. Qu'il s'agisse d'un, joueurou simplement d'un métier demandant de passer de longues heures devant son ordinateur, avoir dudevait être une priorité sans amputer pour autant le budget des utilisateurs.Il semblerait qu'un code d'emballage soit prévu par les constructeurs de siège. Quels que soient leurs horizons, ces derniers semblent être contenus de manière identique. C'est ainsi un packaging facile à déballer toutNous l'avons monté à deux afin. C'est aussi intéressant puisque de nombreux éléments un peu lourds peuvent être difficiles à monter seul. Nous retrouvons une feuille de montage assez explicite pour un suivi tout au long de l'opération. Cette dernière dure au maximumet se réalise sans accroc. Nous pouvons simplement relever que cette fois lessont à monter.À l'égal de l'assise, il s'agit d'un point vital du siège. Pour le Platinum nous retrouvons un dossier assez fin composé de mousse à mémoire de forme ainsi que depour le contour. Disposant de deux ouvertures en son point supérieur pour l', cette partie aurait mérité d'être plus rigide avec des ouvertures au rendu moins plastique. Ce point n'a toutefois aucun impact sur le confort que procure le dossier à son utilisation, et ce, quelle que soit la durée.Concernant la partie visuelle, nous avons affaire à unpour apporter de la couleur et un petit cachet à sa sobriété. L'assise est dans le même ton pour proposer une certaine cohérence et éviter un siège monocolore. Nous rappelons cependant que la gamme PlatinumBien qu'ils deviennent assez courants, lesne sont présents que sur les produits haut de gamme. Pouret son siège Platinum, la qualité est au rendez-vous avec une personnalisation des accoudoirs selon quatre dispositions allant du gauche/droit à l'incliné en passant par le haut/bas. C'est très pratique puisqu'ils seront en mesure de suivre le moindre de vos mouvements ou habitudes d'assises et de confort. Nous remarquons tout de mêmequi ternissent légèrement la finition sans paraitre vulgaires pour autant ainsi qu'une forme assez classique là où certains concurrents ont opté pourafin d'améliorer le confort.Comme la plupart des sièges du moment, le châssis est en acier noir et rigide pour permettre de récupérer les différentes forces sans sourciller. Cette partie étant moins visible que le reste ainsi que, c'est ici que l'on commence à s'apercevoir du. Bien sûr, il s'agit d'un avis subjectif et aiguillé par connaissance des procédés d'assemblages, mais qui dénote tout de même un léger relâchement sur le suivi de la qualité sur ces points. Nous reconnaissons donc les soudures ainsi que les zones poncées alors même qu'elles sont peintes. Ces points n'impactentou l'utilisation du siège, mais viennent confirmer le gain de prix sur ce dernier.Se rapprochant des commentaires que l'on a pu faire sur le dossier, l'assise est en similicuir avec unpour venir contraster la sobriété que procure le noir de la matière. Réalisée en trois parties comme nous avons l'habitude de le voir, elle dispose d'une largeurainsi que de bords levés pour un aspect baquet. La mousse à mémoire de forme dont elle est emplie reste très confortable, mais procure un rendu plus souple. Il faudrait de longs mois de tests pour savoir si l'assise s'affaisse avec le temps, mais une chose est sûre, elle n'est pas dure etAssez étonnant et même inédit pour nous, les roues du siège de lasont plus grosses et larges. Elles ne font pas de bruit, et ce quelle que soit la nature de votre sol. Pour celles et ceux qui souhaitent entraver leur siège, c'est aussi possible à l'aide des freins disponibles sur chacune des roues. Ces dernièresne sont toutefois pas qu'un point fort. Elles donnent un contact au sol plus impactant ainsi qu'un point d'effort plus haut. Comme nous allons le voir dans la partie "Le piston" ci-dessous, le siège étant déjà assez haut, la taille des roulettes finit dePour étayer nos dires, nous avons décidé d'équiper le siège de nos anciennes roulettes DX Racer qui sont bien plus petites. La taille gagnée n'est pas négligeablemais ne fera pas pour autant changer le produit de gamme d'utilisateurs.La partie support et également la plus importante de votre siège puisqu'elle. Nous n'entrerons cependant pas dans les détails. Annoncé Class 4, il s'agit simplement d'une batterie de tests auxquels il a répondu positif et résistant. À l'utilisation et de par sa course de seulement, il vient confirmer que le siège ne sera adapté qu'aux utilisateurs de grandes tailles. L'assise se situe en condition basse àNous sommes contents de trouver pour cette fois deux coussins entièrement équipés. Le revêtement est à l'appréciation de chacun avec du similicuir qui donne un rendu complètement différent du velours. Nous notons néanmoinsqui reste présente un petit moment. Pour le reste, ils disposent également d'une mousse àque l'on peut changer à tout moment puisqu'ils sont ouvrables.Aussi impressionnant qu'innovateur,dispose de sièges pouvant s'incliner sur un maximum desoit, presque à l'horizontale. L'entendre ne paraît pas considérable et pourtant, il nous est arrivé. Il s'agit bien entendu d'un sentiment purement personnel qui s'estompe avec le temps et la connaissance du produit. Cependant il fautles premières manipulations. Voici un exemple couché avec inclinaison maximum ainsi qu'avec inclinaison bloquée en standard. La comparaison est réalisée à l'aide d'un siège DX RACER :C'est une découverte fort intéressante que nous faisons avec. Entreprise à taille humaine et sans prétention, ils réussissent à entrer dans la cour des grands de la plus belle des façons. Bien qu'on puisse leur reprocher leur manque de diversité au sein de leurs gammes, ils n'en restent pas moins impressionnants pour un prix compétitif. Il reste tout de même crucial d'appuyer sur le point des tailles. Nous avons eu l'occasion de faire tester le siège à unequi ont toutes reconnu se sentir un peu haut, et cela même dans sa. Un sujet tout aussi important est la possibilité de basculement du siège si vos pieds ne touchent pas le sol et que vous décidez tout de même de vous rapprocher du bord avant de ce dernier. Selon les déplacements voulus ou effectués, il arrive que le siège se mettefinissant même par se renverser. Ce n'est pas systématique, mais assez important pour être relevé.Pour le reste, le siège Platinum n'a pas à rougir face à la concurrence. Certes, nous constatons quelques finitions hasardeuses, mais qui n'ont. Les coussins ainsi que l'assise et le dossier procurent un grand confort tout en restants. La marque propose également des tables adaptées à ces derniers pour venir compléter votre espace de travail ou de jeu attitré, comme la Gamer Zero