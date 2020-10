Caractéristiques

615mm Matériaux : Pieds en alliage d'aluminium, structure en acier, table en fibre de polyester recouverte de fibre de carbone.

Des gammes adaptées

Gamer Zéro : celle que nous testons. Prix actuel 239 € en promotion pour un prix standard de 349 €.

Gaming Spider: sûrement la table la plus polyvalente que propose Aerone puisqu'elle semble ne pas être seulement dédiée aux joueurs, mais aussi à ceux qui travaillent depuis chez eux. Nous retrouvons des pieds modulables, un support de casque, un porte-gobelet et bien d'autres éléments qui peuvent se montrer utiles. Pas encore de prix de référence.

Gaming Dragon Pro Gamer : le produit milieu de gamme de la marque et qui possède un éclairage RGB sous bureau ainsi qu'un support de casque et des ports USB intégrés et discrets. Pas encore de prix de référence.

Gaming Dragon USB : Il s'agit de la table par excellence proposée par la marque avec une structure en métal renforcé, surface facilement nettoyable et quatre ports USB intégrés. Pas encore de prix de référence.

L'histoire d'AERONE

L’idée d'Aerone nous est venue après un constat simple : le gaming se démocratise, et prend des formes différentes. Depuis quelques années, les gamers ne sont plus seulement dans leur salon, mais surtout devant leurs ordinateurs : les streamers se multiplient, et leur public aussi.



Nous avons donc mis au point Aerone : des chaises gaming et des tables gaming adaptées aussi bien pour les moments de loisir que pour le travail. Nous avons développé des tables gaming et des chaises gaming de qualité, pensés pour chacun, que ce soit pour des sessions gaming ou pour travailler ! Nos produits sont nés en France et nous avons pour engagement le confort et l’efficacité grâce à des produits adaptés.

Pour le moment,ne propose qu'un type de table à l'achat. Pour avoir l'occasion de mettre la main sur les prochains modèles que nous allons décliner, il faudra attendre, au minimum, le début d'année prochaine.Constructeurs français récemment en activité,est une entreprise à taille humaine. C'est la popularisation ainsi que la démocratisation des créateurs de contenu, mais aussi du télétravail qui a emmené l'entreprise à s'intéresser au confort de ces derniers. Qu'il s'agisse d'un, joueurou simplement d'un métier demandant de passer de longues heures devant son ordinateur, avoir dudevait être une priorité sans amputer pour autant le budget des utilisateurs.Le premier contact avec le produit est son emballage. Pour le coup, il faudra un petit temps avant de réussir à sortir la table de ce dernier. Et pour cause, il s'agit d'un double emballage avecde réception qui fait quasiment la même taille. Nous vous conseillons donc, à l'instar du montage, deDécouverte intéressante et non négligeable, le colis contientpour venir se poser sur la table une fois montée. C'est un élément qui peut paraître banal, mais qui reste bien vu de la part de la marque pour proposer une alternative de glisse intéressante pour les joueurs ou travailleurs.Tout le monde ne dispose pas forcément d'un tapis aussi grand. On ne peut cependantet ce dernier est de base noir, mais avec de nombreux retours roses.Comme indiqué précédemment, vous ne serez pas trop de deux pour monter ce bureau. Pour notre cas, nous avons égalementqui ont su se montrer très utiles, surtout pour ne rien faire.Le plan de montage est assez simple, tandis que les éléments s'imbriquent aisément à condition de garder le bon sens d'assemblage. Pour cela,, des pré-trous sont présents dans chaque élément pour permettre de confirmer la place de chaque vis ou support. Il nous a fallu un peu moins d'une heure pour le monter et l'installer entièrement.Avec une structure en, le plateau de votre bureau ne risque pas de s'effondrer. Il faudra cependant faire attention au sens de montage pour éviter d'avoir les cosses de montageau mauvais endroit.La forme en Z est étudiée dans le but d'encaisser facilement les chocs, mais aussi. Les pieds sont, en prime, en métal et renforcés intérieurement pour un meilleur maintien sans prendre plus de place. Vous pouvez, grâce à cela, déplacer aisément vos pieds ou jambes sous le bureau. De quoi aérer votre espace inférieur de travail.De qualité avec un revêtement carbone, il se nettoie facilement à l'inverse de la prise de poussière. Il dispose de deux passe-câbles qui sontet sur ses angles. Nous trouvons également dans une configuration similaire,juste sous la partie avant du plateau.C'est un support entièrement en plastique qui vient faire le tour de votre bureau pour apporterr. Bien que la majeure partie de ce socle de contour soit étudié pour arrondir les bords et donnerau bureau, il n'y a que quatre zones d'éclairages sur ces derniers se situant sur les flancs et le dessus du plateau.Le rendu RGB est alimenté via unet donne la possibilité d'êtreou même changer de couleur à l'aide d'un bouton disponible sur le flanc droit du produit. Un plus intéressant visuellement, mais dont on pourrait se passer.Le bureauest un très bon produit si vous souhaitez obtenir un ensemble avec un excellent rapport qualité-prix (surtout durant les promotions). Efficace et pratique, il s'imbrique dans la plupart des situation de salles auxquelles vous voudrez l'utiliser. C'est un petit condensé capable de contenir la plupart de vos matériels à conditions de. Nous pouvons mettre sur ce bureau, en standard et pour garder un peu de place :Ce sera globalement tout, car si vous décidez d'équiper ce dernier avec des lumières, un support de caméra ou simplement deux écrans,. De plus, avec un éclairage RGB via port USB on aurait pu s'attendre à ce que le bureau soit équipé deC'est un point intéressant lorsque nous savons que la plupart des périphériques du marché sont maintenant équipés deet prennent une place considérable sur les branchements de nos ordinateurs de maison.Pour le reste, le bureau produit unet propose un plateau qui, étonnamment, ne met pas en défaut nos souris, même optiques. Au besoin,est disponible dans le packaging. En bref, leest un article entrée de gammequi n'a pas à pâlir de sa composition. De plus, la marque propose des sièges adaptés pour un ensemble confortable à un. Voir l'article sur la chaise Platinum