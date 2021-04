Caractéristiques

Type de souris : Droitier (forme quand même neutre)

Capteur : Optique PixArt PAW 3392 18000dpi (paliers de 1dpi et 6 niveaux programmables)

Dimensions : (H) 43 mm x (L) 70 mm x (l) 129 mm

Boutons : 6 (en comptant le clic molette)

Fréquence USB : 1000 Hz - 8 000 Hz

Câble USB : USB 2.0 Type-A en fibre tressé de 2,1 M

Poids : 74 g

Logiciel : ICUE (nouveau)

Couleurs : Noir

Garantie : 2 ans

Prix : 59,99 €

Unboxing

Souris Sabre PRO RGB

Manuel d'utilisation et garantie

Châssis

Forme et prise en main

Boutons

Molette

Capteur

Dernière génération Intel I7

Dernière génération AMD Ryzen 7

Logiciel ICUE

Zones RGB et DPI

RGB

DPI

Connectivité

Le packaging comprend :Pour celles et ceux qui connaissent l'aspect de laclassique de chez, il ne faut pas s'attendre à une évolution, mais bien un matériel assez nouveau côté châssis. Très légère avec ses 73 grammes, son revêtement est un enchevêtrement de plastique noir mat et brillant. Le nom de la souris, gravé sur le clic gauche, vient sublimer le tout. Nous pourrions même regretter que son nom ne soit pas plus long, tant l'effet et le rendu sont intéressants.Bien qu'elle soit annoncée comme une souris pour droitier, sa forme est assez régulière et classique. Légèrement inclinés vers la droite, les boutons se situent sur le flanc gauche. Sa forme effilée tend à promouvoir une prise en « Palm Grip ». Pour le « Claw et Findertip Grip », ils restent possibles, mais dépendront des mains de chacun. En effet, la forme allongée de la souris, avec des clics situés sur le premier tiers, peut empêcher une petite main de se tenter au Fingertip.Son poids plume est un atout, même si vous préférez les souris lourdes. Lapropose un châssis équilibré permettant de garder le périphérique sur le tapis tout en autorisant une maniabilité exemplaire.Pour finir, le revêtement supérieur est en plastique faiblement granuleux. Adieu les aspects lisses, glissants ou molletonnés donc, pour se concentrer sur l'essentiel, une prise en mainLes switchs des clics ne cessent d'évoluer pour proposer un rendu aussi rapide que précis. L'ensemble des caractéristiques annoncées suffit à décrire les performances du périphérique. Si, pour la plupart d'entre vous, la différence ne sera pas flagrante, elle permet tout de même àd'assoir son professionnalisme et prouver que l'évolution des technologies est au cœur de ses projets. Les clics sont ainsi aussi confortables que précis à l'utilisation, pour une durée de vie bien plus que raisonnable. Nous retrouvons les technologies telles que : AXON, QUICKSTRIKE, des interrupteurs OMRON...Nous retrouvons, sur la, deux boutons latéraux et un sur la face supérieure juste sous la molette. Facilement différenciables et activables, rien à signaler les concernant. Cependant, nous pouvons regretter pour le bouton supérieur, qui sert initialement aux réglages DPI, d'en avoir qu'un seul. En effet, lors des changements de sensibilités, il est obligatoire de passer par tous les profils pour revenir à celui voulu. Ce point est d'autant plus frustrant que le constructeur a choisi le même aspect de plastique brillant, avec une forme quasi identique, pour entourer la molette, laissant penser qu'un deuxième bouton de sélection est présent.Elle ne dispose pas de clics latéraux, mais bien d'un clic central. L'un des rares éléments équipés de, son revêtement est en caoutchouc parsemé de crans pour une utilisation agréable et précise. Les arrêts sont souples et fluides.Revenons sur le concept de technologie avancée. Avant toutes choses, il est important de noter que l'accès aux 8 000 Hz de réponse demandera une configuration adaptée. Pas de panique pour les utilisateurs de configurations dites classiques, la souris dispose tout de même d'un rayon d'actions plus que raisonnable. Une nouvelle fois,assoit son autorité technologique, en rappelant qu'ils sont capables de créer des périphériques tout public et pourtant à la pointe des performances du constructeur.Pour faire simple, une souris 1 000 Hz fait un envoi de données toutes les millisecondes. Pour 8 000 Hz nous sommes donc à huit envoies par Ms, c'est-à-dire encore plus d'informations condensées. Si la différence n'est pas directement perceptible, elle le devient lorsque vous changez de souris pour un ancien modèle. Pour information, les processeurs capables d'utiliser cette technologie sont :a mis à jour, depuis la sortie du clavier K65 RGB Mini , son logiciel, pour permettre aux utilisateurs un panel plus large et innovant de possibilités. L'ensemble des configurations sont mieux centralisées et permettent un accès rapide et inné.Il est également possible de changer le profil directement avec un clic sur l'icône du logiciel présent dans la barre des tâches. Pour le reste, les configurations restent assez classiques, mais disposent à présent d'un module explicatif lors de la première ouverture de l'onglet en question.Il faut avouer que la partie rétro-éclairage n'est pas le point-clef de la. Elle apparaît comme sobre avec commeseulement le logo, les flancs de la molette ainsi que le retour DPI se situant sur la partie supérieure du flanc gauche de la souris. Ils permettent d'obtenir un peu de couleur sans pour autant surcharger le périphérique. Un choix qui semble judicieux lorsque l'intérêt de laest d'être tout public.On ne va pas se mentir, une souris capable d'atteindre les 18 000 DPI ne vous servira sûrement jamais. Prenons en exemple une résolution d'image. En effet, à l'égal des photos en 4K qui se trouvent sublimées lors du passage en 1080p, le lissage de DPI permet de confirmer qu'à bas régime la souris est toujours plus performante.en profite également pour ajouter une fonctionnalité permettant de changer les DPI à la volée à l'aide de raccourcis boutons. Cette dernière permet d'ajouter ou enlever par palier de 50 des DPI sur le profil d'utilisation actuel. Cependant, aucun retour audio, un simple rappel visuel sur le flanc de la souris permet de confirmer la modification apportée. De plus, le système d'éclairage pour les différents profils reste assez flou. Il faudra apprendre l'éclairage correspondant aux profils que vous avez réglés pour éviter de vous perdre. Pour finir, bien qu'il soit possible de changer la couleur, impossible d'en définir une pour chaque palier de DPI.Grande nouveauté qui vient mettre un point final à cette souris, le câble d'alimentation est en fibres tressées. Aspect intéressant puisqu'il permet d'avoir un fil qui n'est pas trop rigide et ne tirant pas la souris vers l'avant. On pourrait même l'apparenter à un lacet de chaussure tant à l'aspect qu'à l'utilisation. Pour le moment, rien à déclarer quant à ce nouveau procédé. Espérons simplement qu'il ne s'effilochera pas avec le temps.