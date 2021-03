Caractéristiques

Dimensions : L = 294 mm / l = 105 mm / H = 44 mm (clavier 60%)

L = 294 mm / l = 105 mm / H = 44 mm (clavier 60%) Poids : 580 g

580 g Câble d'alimentation : 1,82 m en nylon tressé USB-C vers -A

1,82 m en nylon tressé USB-C vers -A Couleurs : Noir

Noir Switchs : Mécaniques CHERRY MX RGB Red (pour notre test). Speed/Silence

Mécaniques CHERRY MX RGB Red (pour notre test). Speed/Silence Garantie : 2 ans

2 ans Logiciel : ICUE

ICUE Compatibilité : Windows 10 / macOS 10.15+ / Xbox

Prix : 129,99 €

Unboxing

Clavier K65 RGB mini

Guide d'utilisation

Câble détachable

Pince pour retirer les switchs

Capot espace et échap de rechange (stylisés)

Châssis et fonctionnalités

Châssis

Un condensé de fonctionnalités

Switches

CHERRY MX RGB Silver (Speed) : 45g/1,2mm/Linéaire

45g/1,2mm/Linéaire CHERRY MX RGB (Silent) : 45-60g/1,9mm/Linéaire

45-60g/1,9mm/Linéaire CHERRY MX RGB rouge (notre test) : 45g/2.0mm/Linéaire

Éclairage et raccourcis

Macro

Logiciel

Utilisation

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Le packaging comprend :Nous y voici, là où l'avènement des périphériques imposants prend fin pour être remplacés par des. Intégrant un aspect nomade, mais également pour de nombreuses activités au sein des foyers,viennent apporter une nouvelle vision des choses aux utilisateurs.Pour une fois, pour combler l'effet réduit, il fallait également un périphérique léger. Bien que l'aluminium aéronautique, que la plupart des constructeurs raffolent actuellement, soit assez léger,fait le choix ici d'un clavier entièrement en plastique. Avec un demi-kilo en poids final, il est facile de dire que le périphérique tient ses promesses. On note également que le moulage complet du châssis propose, de base, une légère inclinaison du clavier qu'il ne sera pas possible de modifier. Quatre patins en PTFE assurent parfaitement l'adhésion.Là où, habituellement, les claviers TKL se voient enlever des fonctionnalités dans le but d'obtenir un, les gammes mini proposent un tout nouveau système d'utilisation. On dit adieu àque l'on connaît telles que le multimédia, le pad,ne sont plus physiquement présentes. À première vue, le clavier paraît simplement condensé pour garder l'essentiel à portée de main des joueurs. Pourtant,ne s'arrête pas là et pense aux différentes déclinaisons et utilités possibles de ses produits.L'évolution vers le compact est ainsi une solution alternative qui pourra faire de l'œil à nombre de nouveaux utilisateurs, puisque ces claviers conservent l'ensemble des raccourcis tant appréciés. La touche FN n'aura jamais été autant sollicité. Si l'on s'attarde au bord des touches, on y retrouve une pléthore de raccourcis activables à l'aide de FN, allant de la gestion multimédia à l'utilisation d'une souris depuis le clavier (oui, c'est possible !). Cela n'est pas suffisant pour vous ? Le constructeur pense également à ceux qui cherchentest ajoutée au clavier pour permettre unsur l'ensemble du clavier et programmable depuis le logiciel.Vous l'aurez compris, le claviern'a de réduit que la forme. Un aspect atypique pour unNous l'avons déjà dit, les performances ne doivent pas être amputées au clavier, et ce, quelle que soit sa taille. L'important étant de continuer à faire évoluer les périphériques, tout en s'adaptant aux volontés grandissantes des utilisateurs. Leprose un ensemble deà l'achat.Comme pour la plupart des changements de clavier, passer sur du linéaire peut surprendre. Il s'agit de la gamme la plus fidèle et rapide à la frappe (voir selon activation voulue). Les switchs en eux-mêmes ne sont pas réellement bruyants. Toutefois, le bruit du capot sur le châssis se fait ressentir. Il faut un léger temps d'adaptation avant de s'y faire. Néanmoins, une fois apprivoisés,On note tout de même que les touches sont très rapprochées. De ce fait, les premières frappes peuvent devenir compliquées sans appuyer sur plusieurs touches simultanément. Il faudra également un temps d'adaptation avant de s'y faire totalement.Un clavier compact ne doit pas manquer de classe ! Pour cela,propose un ensemble généreux de combinaisons RGB qu'il sera possible de modifier à la volée puisque préconfigurés sur les raccourcis clavier, ou via le logiciel ICUE. Le rendu est toujours aussi propre, aucun commentaire particulier quant à ce dernier.À l'égal de l'éclairage, les macros sont disponibles sur le. La gymnastique à réaliser n'est pas forcément évidente. Cependant, une fois acquise, elle vous permettra d'ajouter les macros que vous voulez. Néanmoins, aucune touche macro dédiée, il faudra donc utiliser les touches conventionnelles du clavier.Bienvenue au nouveau logiciel ICUE qui profite de cette nouvelle gamme de clavierspour faire également peau neuve. On retrouve un logiciel condensé avec des informations plus claires et mieux dispatchées. Il dispose donc d'une pléthore de fonctionnalités et leurs explications.Il est certain que ce type de périphériques peut vous rendre perplexe. Voici donc notre avis sur son utilisation. Il faut rester honnête, lors de la réception et du déballage, nous étions peu enthousiastes. Un clavier réduit, qui fait approximativement la taille d'une Nintendo Switch, ce n'est pas courant. Rien que de se faire à l'idée d'avoir un clavier si petit est déjà un cap à passer.Les premiers jours se sont donc basés sur l'adaptation de l'utilisation du clavier. Avec unpour une utilisation quotidienne, nous finissons par nous habituer aux touches rapprochées, à la taille ainsi que sa mobilité. Le clavier est confortable avec une bonne réponse. Nous regrettons tout de même de ne pas voirlà oùsont déjà maîtres en la matière.Concernant l'utilisation en jeu, le clavier s'adapte à l'ensemble des défis auxquels nous l'avons confronté. Le plus gros bémol concernant ce clavier se situe bien plus sur la partie rédactionnelle. En effet, bien qu'il soit confortable et performant à l'utilisation, le manque de touches physiques se fait ressentir. Les différents raccourcis permettent de combler ce vide, mais font perdre en rapidité d'exécution. Il sera donc plus favorable de l'utiliser pour du jeu ou de la bureautique classique. Si vous écrivez souvent,