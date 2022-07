Caractéristiques

Poids : 280g

Dimensions : 168mm x 105,92mm x 66mm

Connectiques : PortS USB-C, Jack 3.5mm stéreo

Position Joystick : symétriques

Connectivité : USB-C et Bluetooth (12M de portée)

Prix : à partir de 219,99 € et peut monter jusqu'à 400€ selon la configuration

Compatibilité : Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 7+, Mac OS 10.15+, Android et iOS 10+

Garantie : 6 mois

Personnalisation poussée

Coque avant : 32 couleurs

32 couleurs Façade avant basse : 9 couleurs différentes

9 couleurs différentes Boutons : 4 couleurs différentes

4 couleurs différentes Ring : 2 modifiables sous 9 coloris différents

2 modifiables sous 9 coloris différents Bumpers/Gâchettes : 7 couleurs différentes

7 couleurs différentes Joysticks : 8 options différentes qu'il s'agisse du style comme des coloris

8 options différentes qu'il s'agisse du style comme des coloris Croix directionnelle : 7 couleurs différentes

7 couleurs différentes Kit de bouton : 6 couleurs différentes (sans les icones)

6 couleurs différentes (sans les icones) Boutons créer/options : 5 couleurs différentes

5 couleurs différentes Partie arrière : 2 couleurs, avant/sans grip

Différence Reflex Classique/Pro/FPS

Gâchettes et bumpers instantanés seulement disponibles sur la version FPS.

Pas de modules de vibrations pour la version FPS.

Surface adhérente hautes performances assurant une sensation confortable et antidérapante pour les longues sessions de jeu (Pro et FPS).

Lors de l'utilisation

Compatibilité

PlayStation 5

PC

Les palettes

Une manette bien moins modulable

Pas de logiciel

Batterie

Loin d'être nouveau pour les produits, nous retrouvons l'essence même de la marque au cœur de la personnalisation manette. Il existe tellement de possibilités différentes que nous en arrivons même, parfois, à nous demander pourquoi certaines ne sont pas disponibles. Pour information, voici un aperçu des modifications possibles :Contrairement à la SCUF Instinct (Xbox/PC) , la Reflex dispose d'une coque immuable à la réception et d'un revêtement identique à celui d'un DualSense classique. De fait, pas de soft-touch en vue sans réel impact sur l'ergonomie globale du périphérique. Quant aux joysticks, il est possible de choisir entre convexes ou incurvés, mais également la hauteur qu'ils font pour s'adapter à toutes les volontés. Enfin, la prise en main est agréable, d'autant plus si vous choisissez l'arrière anti-dérapants, moyennant un petit surcoût, mais terriblement efficace.Bien sûr, avec un prix standard qui varie entre 219,99 € et 269,99 €, nous sommes en droit de nous demander ce qu'apportent les versions Pro et FPS.Lase veut être. De fait, elle a de grandes ressemblances avec cette dernière autant sur. L'évolution du marché vidéoludique a permis aux constructeurs de mettre en avant des technologies de plus en plus avancées. Ainsi, équipée à l'égal d'une manette PS5 officielle, le confort d'utilisation est de mise. Difficile de dire si laest plus performante que sa consœur pour l'aspect rapidité et réactivité tants.propose ici une manette vous permettant d'améliorer votre temps de réaction par le biais de palettes adaptatives et ergonomiques.Nous ne sommes pas des adeptes d'utilisation de palettes, mais il faut avouer que l'évolution de celles proposées parva bien au-delà de la concurrence., bien positionnées et intuitives à l'activation même si cela demande une bonne gymnastique mentale afin de se défaire des mécanismes de bases. Pour finir, pour la version avec grip, ces derniers étant situés à l'arrière des poignés, ils offrent une préhension douce et précise.Lavient se synchroniser à la console avec l'aisance d'une manette officielle. Elle dispose de l'ensemble de l'arsenal présent au cœur detel que les vibrations, la force d'activation des gâchettes ou. Il s'agit ici d'une évolution du produit de base afin d'en proposerCompatible avec Windows, il ne faut toutefois pas s'attendre à pouvoir l'utiliser sur l'ensemble des plateformes disponibles. Lase connecte via Bluetooth (ou filaire) et ne sera détectée et utilisable, en standard, qu'avec Steam en utilisant l'outil de compatibilité. Il existe tout de même certains logiciels permettant d'améliorer l'appairage ou simuler une manette officielle, mais rien d'aussi performant que son utilisation directe surLes manettessont reconnues pour s'intéresser au monde de l'esport ainsi qu'à l'amélioration du confort des joueurs. Le système de palette n'est donc pas nouveau, mais la marque démontre une nouvelle fois l'intérêt d'apporter des modifications actives et intelligentes sur ses produits. Ceux de la manetteconservent une ergonomie exemplaire, mais proposent une préhension un peu différente de la manette Instinct. Ces dernières laissent une place attitrée à votre doigt afin qu'il soit bloqué entre les deux palettes. La position se veut agréable avec ou sans l'utilisation. Concernant la Reflex, les palettes forment un angle moins important. De fait, nous glissons plus facilement dessus ou pouvons même poser un deuxième doigt. Ce dernier point sera à l'appréciation de chacun.Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas utiliser les palettes, il est tout à fait possible de les enlever. La méthode de retrait est abstraite, la première fois, nous vous conseillons de regarder des vidéos explicatives sur la chaine SCUF pour comprendre comment les retirer sans risquer de les détériorer. Sinon, comme pour la Instinct, il est possible de jongler entre trois profils différents et modifiables. Pour cela, lorsqu'un profil est actif (bleu, rouge ou jaune) restez appuyé sur la touche profil jusqu'à son clignotement. Finalement, maintenez la palette à modifier enfoncée tout en appuyant sur la touche à affilier.Pour finir, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est interdit, en compétition, d'avoir des boutons supplémentaires sur votre manette. C'est la raison pour laquellepropose seulement un mappage de boutons déjà disponibles. Ainsi, vous ne pouvez pas les considérer comme de nouveaux boutons, mais bel et bien des raccourcis plus ergonomiques.Contrairement aux manettesque nous avons pu tester, la Reflex propose une personnalisation amoindrie, une fois en main. Premièrement, en standard, il n'est pas possible de modifier la course des gâchettes. Par la suite, comme dit plus haut, la couleur maîtresse est immuable puisqu'il s'agit d'un coloris appliqué directement au châssis, ainsi qu'au pavé tactile. De fait, la moindre imperfection ou utilisation maladroite de votre part sera irréversible. Néanmoins, et pour finir, il reste possible de modifier la coque inférieure, cette dernière donnant également accès aux modifications de rings et joysticks.Point tout aussi intéressant qu'intriguant, la manetteest plug and play, ce qui signifie qu'elle ne nécessite pas de logiciel pour fonctionner. Il suffit simplement de la connecter en filaire ou via Bluetooth à votre PC ou PlayStation pour qu'elle fonctionne. Ainsi, nous ne pouvons modifier les profils et le mappage qu'à la volée. Pensez à vous rappeler de l'ensemble des configurations enregistrées. Quoi qu'il en soit, il est possible de remettre les paramètres d'usine à tout moment.Difficile de donner un temps bien précis, tant l'utilisation de la manette reste. Les temps de recharge ne sont pas excessifs ni répétitifs. Toutefois, comme pour la manette classique, n'hésitez pas à désactiver les technologies superflues ou qui ne vous concernent pas, pour gagner de précieuses minutes de jeu.