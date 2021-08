Caractéristiques

Poids : 280g

280g Dimensions : 168mm x 108mm x 53mm

168mm x 108mm x 53mm Connectiques : Ports USB-C, Extension Port, 3.5mm Stereo Headset Jack

Ports USB-C, Extension Port, 3.5mm Stereo Headset Jack Position Joystick : Asymétriques

Asymétriques Connectivité : USB-C et Bluetooth (12M de portée)

USB-C et Bluetooth (12M de portée) Compatibilité : Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10+, Mac OS 10.15+, Android et iOS

Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10+, Mac OS 10.15+, Android et iOS Garantie : 6 mois

Personnalisation poussée

Coque avant : 45+ couleurs

45+ couleurs Boutons : 4 couleurs différentes

4 couleurs différentes Bumpers : 4 couleurs différentes

4 couleurs différentes Joysticks : 21 options différentes qu'il s'agisse du style comme des coloris

21 options différentes qu'il s'agisse du style comme des coloris D-Pad 8 : (4 colors / 2 types) 2 shapes

(4 colors / 2 types) 2 shapes ABXY : 4 couleurs différentes

4 couleurs différentes Version Pro : Grip haute performance

Différence Instinct et Instinct Pro

Activation rapide des Instant Triggers pour des tirs plus rapides (Instinct Pro uniquement).

Surface adhérente hautes performances assurant une sensation confortable et antidérapante pour les longues sessions de jeu (Instinct Pro uniquement)

Lors de l'utilisation

Evolution face à la manette Prestige

La manette Instinct est légèrement plus petite (environ 15 %).

On retrouve l'ensemble des nouveaux boutons dédiés de la version Series tels que le « Share » ainsi que différents profils et le bouton pour couper le micro.

Les "Instant Triggers' sont plus facilement activables sur la Instinct .

. Les joysticks de la manette Instinct sont plus rebondis et moins secs à l'utilisation pour plus de précision.

Pas de batterie d'origine sur la Instinct .

. Une coque aimantée qui se veut bien plus facile à démonter que sur la Prestige .

. Des palettes de raccourcis repensées et surtout DÉSACTIVABLES.

Les palettes

Pas de logiciel

Batterie

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Loin d'être nouveau pour les produits, nous retrouvons l'essence même de la marque au coeur de la personnalisation manette. Il existe tellement de possibilités différentes qu'on en arrive même, parfois, à se demander pourquoi certaines ne sont pas disponibles. Pour information, voici un aperçu des modifications possibles :Nous constatons que la coque avant est pourvue d'un revêtement en soft-touch qui rend la préhension bien plus. Qui plus est, la coque se démonte facilement puisque équipée de zones aimantées qui en facilitent largement l'utilisation. Quant aux joysticks, il est possible de choisir entre convexes ou incurvés, mais également la hauteur qu'ils font pour s'adapter à toutes les volontés. Enfin, la prise en main est agréable, d'autant plus sur la version proBien sûr, avec un prix standard qui varie entre 170 et 200 €, nous sommes en droit de nous demander ce qu'apporte la version Pro à la classique.Au vu du prix d'achat, même si le design fait partie des points importants, les performances de la manette se doivent d'être exemplaires. Pour le coup,ne plaisante pas sur la qualité. La manette Instinct dispose d'un panel d'éléments très bien pensés et des retours aussi précis que performants. Les joysticks proposent un déplacement amorti et légèrement retenu pour un retour lissé afin de permettre une plus grande précision à l'utilisation. Les gâchettes supérieures sont équipées de commutateurs précis pour une course maîtrisée et facilitée tandis que celles de l'arrière s'activent facilement. Pour la version Pro, équipée de Instant Triggers activable à main levée via l'arrière de la manette, il est très facile de changer le mode d'utilisation, et ce, même en pleine partie.Enfin, la manette Instinct se veut globalementpour admettre un changement en douceur tant au niveau de la taille que du poids.Pour celles et ceux qui ont déjà en possession la manette Prestige et qui se demandent si la passation est intéressante, voici les différents points relevés :Les manettessont reconnues pour s'intéresser au monde de l'esport ainsi qu'à l'amélioration du confort des joueurs à l'utilisation. Le système de palette n'est donc pas nouveau, mais la marque démontre une nouvelle fois l'intérêt d'apporter des modifications actives et intelligentes sur ses produits. Les palettes de la manettefont plus facilement corps avec le périphérique que les précédents modèles. De plus, même s'il faudra un certain temps avant de se faire complètement à leur positionnement, elles sont moins intempestives et. Un effort réel et conséquent pour la marque.L'aspect le plus intéressant à mettre en avant, les palettes sont désormais désactivables. Ce n'est rien à dire et pourtant si bon à lire. Là où la manette Prestige pouvait vous faire appuyer, par inadvertance, sur une palette qui réagit instantanément, ici, la manette Instinct vous laissez choisir les palettes actives. De plus, il est possible de régler jusqu'àet une remise à zéro facilement disponible.Pour finir, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est interdit, en compétition, d'avoir des boutons supplémentaires sur votre manette. C'est la raison pour laquellepropose seulement un mappage de boutons déjà disponibles. Ainsi, vous ne pouvez pas les considérer comme de nouveaux boutons, mais bel et bien des raccourcis plus ergonomiques.Point tout aussi intéressant qu'intriguant, la manetteest Plug and Play, ce qui signifie qu'elle ne nécessite pas de logiciel pour fonctionner. Il suffit simplement de la connecter en filaire ou via Bluetooth à votre PC ou Xbox pour qu'elle fonctionne. Ainsi, on ne peut modifier les profils ainsi que le mappage qu'à la volée. Pensez à vous rappeler de l'ensemble des configurations enregistrées. Quoi qu'il en soit, il est possible de remettre les paramètres d'usine à tout moment.Malheureusement, lane dispose pas de batterie en standard, mais bel et bien de piles à l'instar des manettes. Si le choix de Microsoft semblait justifié et compréhensible, ici, pour une manette qui se veut portable et compétitive, un aspect rechargeable aurait été le bienvenu. Pour autant, en passant à la caisse, il est possible d'adapter la manette pour la rendre rechargeable. À vous de voir selon vos préférences. Pour celles et ceux qui préfèrent l'aspect filaire, il est tout de même possible de la connecter à l'aide du câble, USB-C de 2M en nylon tressé, fourni.