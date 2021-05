Caractéristiques

Casque : Réponse en fréquence audio : 10 Hz – 50,000 Hz Impédance : 6O Ohms Sensibilité : 104 dB

Microphone : Directivité : Omnidirectionnel, réduction de bruit Type : Détachable Réponse en fréquence : 50 Hz - 6 800 Hz Sensibilité : -20 +/- 1dB

Batterie : Durée : 15h annoncée (Un peu moins en réalité 10/12h) Temps de recharge : 3h

Oreillettes : Circumauriculaire

Circumauriculaire Type connectique : Sans-fil/Filaire USB/Bluetooth

Sans-fil/Filaire USB/Bluetooth Poids : 320 g

320 g Garantie : 2 ans

2 ans Logiciel : AudezeHQ

AudezeHQ Coloris : Noir avec bandeau vert ou bleu selon version Xbox/PlayStation

Noir avec bandeau vert ou bleu selon version Xbox/PlayStation Prix : 299,99 €

Unboxing

1 x casque Penrose avec câble USB-C vers USB-A

1 x microphone amovible

1 x câble jack

1 x clef Sans fil 2,4 GHz

1 x manuel de garantie et de sécurité

Châssis et fonctionnalités

Oreillettes et arceau

Boutons

Rendu sonore

Rendu microphone

Logiciel, connectique et sans-fil

Connectique

Sans-fil & batterie

Logiciel

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

La boîte comporte :Avant de commencer, rappelons que le modèle que nous testons ici est le. Ce dernier dispose d'une compatibilité Xbox One, Xbox Series X/S, Windows 10 et Nintendo Switch. Pour celles et ceux désireux de l'utiliser sur PlayStation, il faudra acquérir un émetteur-récepteur sans-fil USB compatible PS ou préférer la version dite « classique » du Penrose. Cette dernière est compatible PS4, PS5, Windows, macOS, ainsi que Nintendo Switch.Premier point important sur lequel nous nous devons d'insister, le poids du casque. Avec ses 320g, qui résultent de l'ensemble des technologies présentes au creux de ce dernier, il ne fera pas l'unanimité concernant son confort.et imposant pour permettre une restitution sonore adaptée et technologique. Si l'arceau dispose de crans de réglage, comme la plupart des casques gaming, il faudra faire attention à l'utilisation si vous ne souhaitez pas qu'elle soit douloureuse. En effet, la mousse présente sur la partie supérieure de l'arceau, bien qu'à mémoire de forme, est assez bombée et ferme. De ce fait, si vous serrez trop le casque pour éviter qu'il ne tombe par son propre poids, le confort d'utilisation peut rapidement décliner et donner l'impression d'un casque qui sert trop et ce, quelle que soit votre morphologie.Étonnement, les mousses présentes sur les oreillettes sont bien plus moelleuses et agréables.. Le sens d'utilisation est, par ailleurs, notifié à la fois à l'intérieur des oreillettes, mais également sur la zone pivot de l'arceau. Ces derniers permettent également aude s'adapter à un large spectre de morphologie, puisque situés sur l'arceau, mais également au centre des oreillettes.Leest proche de son grand frère, le Mobius . On retrouve donc l'ensemble des boutons à la volée disponibles sur l'oreillette gauche. Deux molettes permettent le réglage sonore et celui du microphone, le mute de ce dernier se situe sur le flanc de l'oreillette avec le bouton d'allumage, tandis que le changement de connexion (Bluetooth/sans-fil 2.4) se situe sous l'oreillette.Assez facile d'accès et à l'utilisation, vous ne viendrez pas appuyer dessus lors de la prise du casque. Néanmoins, il aurait été appréciable d'équilibrer l'ensemble des boutons et possibilités entre les deux oreillettes. Toutefois, cela n'est absolument pas problématique pour son utilisation quotidienne.Certainement le point qui vous intéresse le plus, surtout lorsque l'on sait qu'il s'agit d'une déclinaison du non moins célèbre Mobius, le rendu sonore est le. Comme à son habitude,ne manque pas de nous surprendre avec un spectre auditif assez large accompagné de basses très prononcées. Toutefois, nous remarquons une légère dissonance à l'approche des aiguës. En effet, si le rendu est globalement harmonieux et très puissant (n'ayons pas peur de le dire), certaines tonalités, entre le médium (les voix) et les aiguës, sont un peu trop prononcées. De ce fait, l'écoute a tendance à se focaliser sur ces parties. Bien que ce point ne soit pas un frein total puisque déjà présent sur un grand nombre de casques gaming, nous étions en droit d'attendre un rendu plus homogène tel que le propose le Mobius Il reste important de noter que le logiciel, sur lequel nous reviendrons par la suite et qui reste assez peu explicite, permet de combler ce rendu en modifiant la zone touchée pour un profil plus adapté à votre écoute.Vous le savez à présent, mais la qualité du rendu audio laisse souvent se dévoiler une zone sombre pour les casques audio adaptés aux joueurs. Pour le, il s'agit de son microphone. Bien sûr, il reste audible et perceptible au sein de l'ensemble des moyens de communication disponibles. Cependant, le microphone ne tamponne pas bien les bruits ambiants pour un retour final plus étouffé. Suffisant pour une utilisation classique et modérée, il peut rapidement devenir ennuyeux pour celles et ceux qui ont l'habitude de laisser leur microphone tout le temps ouvert. Pour finir, ce dernier profite d'une branche omnidirectionnelle et assez longue pour se positionner à l'endroit qui vous conviendra le mieux.Là où se démarque le, c'est certainement sur sa polyvalence. Sans s'attarder sur le sujet, il permet une utilisation sur une majorité de consoles, mais également sur téléphones et produits équipés de Bluetooth. Ce qui est encore plus appréciable, c'est l'association possible. En effet, si leest connecté à votre ordinateur par le biais de la connexion sans-fil 2.4 GHz et que vous le connectez par Bluetooth à votre téléphone, il est possible de combiner les deux sons. Ce n'est pourtant pas tout, le casque adapte automatiquement le volume d'écoute si vous lancez un appel. Il est ainsi possible de téléphoner et écouter de la musique en parallèle, et ce, sans aucune gène ni difficulté d'écoute.Annoncée avec une autonomie de 15 heures, ce qui n'est pas extraordinaire en comparaison de la concurrence, la batterie du Penrose peine à les atteindre. En cas d'utilisation excessive, il est possible d'avoir l'impression de le recharger assez souvent. Bien heureusement, le casque est utilisable en charge. Concernant la fiabilité de connexion, il dispose d'une distance d'utilisation raisonnable, permettant, par exemple, de changer de pièce sans craindre une déconnexion.Lorsque l'on se rappelle des configurations possibles pour le, il est certain que le logiciel duest un peu une déception. Tout d'abord, il ne fonctionne que si votre casque est en filaire. De plus, les possibilités de configurations sont très restreintes. Même en prenant en compte le fait que leest légèrement moins bien équipé que le, le logiciel n'est pas réellement intuitif et demandera un tâtonnage de votre part avant d'atteindre la configuration voulue et/ou requise.Il permet le réglage du retour micro, le choix et la modification des profils ainsi que l'organisation entre rendu jeu et audio.Vous pouvez, notamment, retrouver l' Audeze Penrose X sur Amazon, au prix fort de 360 €