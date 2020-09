Caractéristiques

Type : circum-aural fermé

Transducteur : Planaire

Taille Transducteur : 100 mm

Fréquence de réponse : 10Hz - 50Hz

Mousse : viscoélastique (mémoire de forme) / cuir artificiel

Batterie : 10h Bluetooth / Lithium-polymère

Connection sans fil : Bluetooth (SBC, AAC, LDAC)

Connection filaire : USB-C, USB-A, 3.5mm analog audio

Coloris : Noir / Bleu / Cuivre

Poids : 250 g

Prix : 399 €

Garantie : 2 ans Batterie 1 ans

2 ans

Unboxing

Microphone détachable

Câble USB-C vers USB-C

Câble USB-A vers USB-C

Câble Analogique 3.5 mm

Guide de démarrage rapide

Mode d'emploi et garantie

Etui de rangement

Certificat d'authenticité

Châssis et fonctionnalités

Châssis



Mousses et oreillettes

Boutons et molettes

Connectivité



USB - USB-C

Bluetooth

AUX

Attention à l'utilisation

USB - USB-C : Mode de fonctionnement normal, il est possible d'utiliser le logiciel, tous les modes 3D ainsi que les modes audio 7.1ch - 2.0ch - hi-Res . C'est aussi le seul moyen de le recharger. Vous pouvez également utiliser un chargeur mural.

Mode de fonctionnement normal, il est possible d'utiliser le logiciel, tous les modes 3D ainsi que les modes audio . C'est aussi le seul moyen de le recharger. Vous pouvez également utiliser un chargeur mural. Bluetooth : Ne prend en compte que le stéréo (2.0ch) avec l'émulation de salle ainsi que le suivi du mouvement de tête. Le son est légèrement plus faible qu'en filaire et la qualité microphone est également moindre. L'audio comme le micro fonctionnent aussi sur téléphone.

Ne prend en compte que le stéréo (2.0ch) avec l'émulation de salle ainsi que le suivi du mouvement de tête. Le son est qu'en filaire et la qualité microphone est également moindre. L'audio comme le micro fonctionnent aussi sur téléphone. AUX : Ne prend en compte que le stéréo (2.0ch) avec l'émulation de salle ainsi que le suivi du mouvement de tête. L'audio comme le micro fonctionnent aussi sur téléphone. Il nécessite tout de même d'avoir de la batterie pour l'utiliser en AUX.

Microphone



Logiciel

Drivers Audiophiles, Magnetic Planar

Emulation 3D totale, supportant les modes Surround les plus populaires (7.1, 5.1, 5.0, 2.1, 2.0)

Capteur de suivi de mouvement de tête, relevé 1000 fois par seconde pour détecter même le plus infime mouvement.

Calibration anatomique pour un son sur mesure, en fonction de la morphologie crânienne

Emulation de pièces

Technologie Waves Nx, pour un réalisme 3D encore plus poussé

Connectivité Filaire et Bluetooth

Avis Personnel

nous fait le plaisir d'une référence auxs en proposant une boîte dans une boîte. Nous y retrouvons le casque confortablement installé dans une mousse détourée ainsi que les composants au sein d'autres boîtes plus petites :Bien que le rendu audio et microphone sont les parties qui méritent le plus d'attention dans la confection d'un, le châssis, ainsi que les nombreuses options à la volée présentent dessus, apporteà prendre en compte.Lors du premier contact avec le casque, il est facile de ressentir l'intérêt que porte le constructeur face au confort de l'utilisateur. Lea un aspect solide et profite de composants qualitatifs et confortables. Le serre-tête est composé d'une texture "soft-touch" pour l'aspect gomme et le confort de prise en main. À cela vient s'associer un matériau flexible qui lui permet de. Le serre-tête propose plusieurs réglages par crans. Attention tout de même,, il est possible que le casque vous serre un peu trop. Avec le temps la pression diminue jusqu'à en atteindre une confortable.Nous retrouvons des mousses au niveau du serre-tête, mais aussi sur les oreillettes. Ces derniers sont en. Elles s'adaptent donc facilement à la plupart des têtes sans changer de forme pour autant. L'épaisseur des mousses permet un confort certain même pour les porteurs de lunettes. De plus, le style d'oreillettespermettent une étanchéité sonore pour une immersion totale.Les oreillettes ont un angle de pivot possibleet viennent se coupler à celui de la hanse qui les maintient afin d'obtenir le meilleur positionnement possible sur votre tête. Pour finir, les mousses des oreillettes sont interchangeables et il sera possible au besoin d'en racheter en passant par le service client de la marque s'ils sont amenés à se détériorer.Le casqueest fourni d'un ensemble d'éléments permettant de l'utiliser en "stand-alone" et donc sans logiciel. C'est d'une certaine logique lorsque nous savons qu'il sera tout autant adapté à de l'utilisation sur ordinateur ou console que smartphone. Tous ces éléments se situent au niveau de l'oreillette gauche et ne sontdu casque. C'est un point important puisque vous ne risquez pas de les enclencher par inadvertance lorsque vous mettez le casque sur vos oreilles.Il dispose depour jouer sur le rendu sonore ainsi que le microphone. Ces derniers possèdent aussi des alternatives selon comment vous les utilisez. Ils peuvent donc servir à changer le type de connexion, changer de chanson ou même changer de mode audio. À cela vient s'ajouter un bouton 3D se situant dans la même zone que les molettes, permettant d'agir surdu casque. Pour finir, nous retrouvons le bouton d'allumage ainsi que celui pourle microphone sur le flanc de l'oreillette gauche.La plupart de ces boutons et molettes sont très utiles, mais dépendront aussi du mode audio choisi. Certaines caractéristiques du casque ne sont pas disponibles, que vous soyez encomme nous allons le voir juste après.L'élément-clé du, si l'on passe outre le rendu sonore et les possibilités du logiciel, reste ses. Bien qu'il s'agisse d'un casque pour les joueurs,ne perd pas de vue son public initial et propose une diversité non négligeable au produit.La connexion de base permet de se relier à un ordinateur, mais aussi auxne disposant que d'une prise USB-C comme connectique. Attention toutefois, selon les marques il est grandement possible que certains téléphones ne soient pas compatibles.Moult périphériques proposent à présent unepour s'identifier parmi les constructeurs sans fil. Il est possible de coupler le Bluetooth à l'USB en utilisant un téléphone par exemple. Lors de l'appel, on entend le son USB en fond et la conversation en premier plan. De plus, les boutons du casque permettentlors de vos appels téléphoniques. Attention néanmoins, le. De ce fait, impossible de regarder un film ou se fier au son dans un jeu, quelle que soit l'immersion.La connexion par défaut de la plupart des périphériques audio si ce n'est que lepropose quand même une spatialisation ainsi que l'utilisation du microphone.Avoir un bon nombre de types de connexion est intéressant, mais encore faut-il en connaître tous les. Il est donc intéressant de noter que pour chaque type, vous ne disposez pas des mêmes actions.Lefonctionne également avec leset n'est pas rechargeable par le biais de chargeurs à inductions. Il ne faudra pas moins de 3h de charge pour qu'il soit à 100 % avec une autonomie de 10h si l'on active la. Cette dernière est désactivable à tout moment.Habitué aux nombreux casques gamings qui vantent sans arrêt la qualité de leurs microphones,ne le met ici pas forcément en première ligne, préférant poser toute l'attention sur le rendu audio. Pourtant, comme vous le verrez sur la vidéo qui suit, la qualité du microphone n'est pas en reste. Ce dernier est détachable est à l'égal du casque en termes de qualité des matériaux.Nous notons cependant une voix qui tire vers l'aigüe et qui pourra facilement saturer selon la voix que vous avez. De plus, le microphoneet reste sensible aux souffles produits par le "P" et "S".Avant d'entamer la partie logiciel, il est important de noter le nombre spectaculaire de spécificités que propose le casquedont :Le plus impressionnant est aussi que le logicielest capable de gérer la grande majorité de ces spécificités. C'est aussi le point le plus négatif concernant ce périphérique. Là où la plupart des casques adaptés aux joueurs sont "Plug and Play" il ne faudra pas attendre les mêmes résultats du. Certes, il est possible de l'utiliser sans le configurer, mais vous perdez tout l'intérêt d'un tel périphérique surtout pour le. Un certainvous sera nécessaire pour comprendre la plupart des fonctionnalités et surtout, comment les utiliser à bon escient.Pour finir, nous relèverons que le logiciel est. Les informations sont données à la volée sans trop d'explications ce qui vous demandera d'apprendre ou chercher de façon autonome. Le logiciel n'est pas utilisable siet ce dernier apparaît déconnecté lorsque vous l'utilisez en stéréo. Point intéressant à mentionner si vous ne voulez pas passerla raison pour laquelle il n'est pas reconnu comme connecté par le logiciel.Nous voilà enfin à la partie condensée et intéressante. Lorsqu'on prend connaissance de l'entièreté de l'article, il est possible de se demander si le casque vous est réellement conseillé. Ce qu'il faut noter en premier lieu c'est la quantité astronomique de spécificités et possibilités que propose le. Un ensemble impressionnant deetqui ne feront que rendre votre expérience d'autant plusPour avoir utilisé tous les modes de connexions ainsi que la plupart des émulations, voici ce qu'il faut retenir. Leest un casque impressionnant autant par sa tenue que sur. Nous prenons une réelle claque audio tellement l'immersion est ancrée et poussée. Qu'il s'agisse de jeu vidéo pour l'écoute des pas, ou de films pour un rendu fidèle, rien ne lui fait défaut. Le casque semble mêmeen proposant une séparation distincte des instruments et des sons pour unecomme vous ne l'avez sûrement jamais vu.Alors, où est le vice direz-vous ? Pour un test visant une communauté de joueurs à la recherche de périphériques intéressants et sortants du lot, lepeut paraître trop technologique. Il sera adapté aux audiophiles à la recherche d'un perfectionnement sonore et surtout d'une utilisation filaire. En effet, les différents modes de connexions ont beau être intéressants, l'utilisation en Bluetooth bénéficie d'unequi vous empêchera de jouer ou écouter un film sans être perturbé. Pour finir, si passer du temps sur un logiciel pour tenter de sublimer votre expérience de jeu n'est pas dans vos besoins, alors passez votre tour.