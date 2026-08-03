Les consoles Xbox Series coûtent plus cher, découvrez leurs nouveaux tarifs

Si vous voulez ajouter une console Xbox Series S ou X à votre collection, sachez que celles-ci ont connu une hausse importante de prix entrée en vigueur le 1er août 2026.

Depuis le début de l'année 2026, toutes les consoles du marché ont vu leur prix augmenter à cause de la pénurie de composants de mémoire. Le phénomène a touché les consoles Nintendo, la PlayStation 5 et le PlayStation Portal, mais aussi les consoles Xbox Series. Mais le cas de Microsoft est particulier car les consommateurs ont été confrontés à plusieurs changements de tarifs en l'espace d'un an.

La troisième de ces hausses de prix est entrée en vigueur en France le 1er août 2026. Les tarifs des consoles Xbox Series S et X (quelles que soient leurs capacités de stockage) sont désormais connus et ils risquent de dissuader plus d'un acheteur.

Près de 800 euros pour acheter une console Xbox Series X avec lecteur

Précisons que les hausses en question sont calquées sur celles appliquées aux États-Unis. Or, le taux de conversion fait que les tarifs des versions européennes sont plus importants. Si vous envisagez l'achat de l'une des consoles de Microsoft, sachez que vous devrez débourser :

499,99 euros pour une Xbox Series S 512 Go (contre 349,99 euros auparavant)

599,99 euros pour une Xbox Series S 1 To (contre 399,99 euros auparavant)

749,99 euros pour une Xbox Series X 1 To en version digitale (contre 549,99 euros avant la hausse)

799,99 euros pour une Xbox Series X 1 To avec lecteur (contre 599,99 euros avant la hausse)

À titre de comparaison, la Xbox Series S avec 512 Go d'espace de stockage (soit la plus « petite » des configurations disponibles) est désormais proposée au même prix que la PlayStation 5 avec lecteur ou que la Xbox Series X Digital quand celles-ci ont été lancées en 2020.

Des prix officiels qui peuvent être plus bas chez certains revendeurs

Néanmoins, il est important de rappeler qu'il s'agit des prix officiels conseillés pour la plupart des enseignes. De fait, certains revendeurs pourront proposer ces différentes consoles à des tarifs plus abordables. Avec des écarts de prix avoisinant parfois les 200 euros avant la nouvelle hausse de prix, de nombreux joueurs vont désormais utiliser des comparateurs de prix pour guetter les bons plans ou attendre des opérations promotionnelles pour craquer.