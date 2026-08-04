Après l'annonce de l'arrêt du support physique par Sony, que prévoit Microsoft ?

Sony a provoqué un véritable coup de tonnerre en annonçant la fin des jeux sur disques avec sa prochaine génération de consoles. Mais que se passe-t-il du côté de la concurrence ? Une rumeur donne un premier indice.

Du côté de PlayStation, le support physique se prépare à sa disparition dans quelques mois. En effet, le 1er juillet dernier, Sony a surpris sa communauté en annonçant l'arrêt des versions physiques de ses jeux dès 2028.

Ce choix qui a divisé les joueurs a été justifié par le fait que la firme « s'adapte ainsi aux tendances de consommation, la préférence générale pour les supports numériques dépassant largement celle pour les disques physiques ». Si cela marque un tournant, beaucoup se demandent maintenant si les autres acteurs du secteur vont suivre cette tendance, notamment Microsoft.

Des jeux Xbox toujours proposés en version physique, y compris après le lancement de la future console de la firme ?

À l'heure actuelle, Microsoft n'a fait aucune déclaration officielle à ce sujet. Le géant à la croix verte est toujours très occupé avec son plan de restructuration et une telle annonce ne fait pas partie de ses priorités. Mais en interne, le sujet serait évoqué avec les premiers éléments de réponse. C'est en tout cas ce que suggère une session de questions-réponses diffusée sur la chaîne YouTube de Digital Foundry.

Lors de cet échange, John Linneman suggère que Microsoft continuerait de proposer des jeux en version physique après le lancement du mystérieux Project Helix.

J'ai entendu dire par plusieurs sources — il s'agit là de simples rumeurs potentielles — que Microsoft avait bel et bien l'intention de maintenir la prise en charge des disques. Non pas parce qu'ils accordaient de l'importance aux ventes de disques en magasin, mais parce qu'ils voulaient garantir que tous vos jeux Xbox resteraient jouables sur les nouvelles consoles Xbox.

Une information très difficile à confirmer à l'heure actuelle

Si cette déclaration peut rassurer les passionnés de boitiers physiques et de disques, l'information est à prendre avec de très grandes pincettes pour deux raisons. La première est qu'il ne s'agit pour le moment que de bruits de couloir et non de déclarations officielles. La seconde est que ces rumeurs ont été entendues avant le programme de restructuration survenu début juillet.

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De fait, si Xbox revoit sa stratégie globale, il est possible que le support physique soit lui aussi supprimé. D'autant que Sony a fait son annonce quelques jours avant les suppressions de poste et les licenciements chez les studios à la croix verte. Pour l'heure, il est donc difficile de savoir ce que Microsoft a prévu pour le support physique et il faut espérer avoir plus de précisions dans les prochains mois.