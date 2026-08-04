Le catalogue de la Xbox 360 sera bientôt jouable sur PC

Il y a quelques jours, Microsoft lançait son tout nouveau programme de rétrocompatibilité en confirmant les débuts de 4 jeux Xbox jouables sur PC. Mais il semble que la firme à la croix verte veuille étendre ce service aux titres proposés sur la console suivante.

La rétrocompatibilité peut prendre plusieurs formes et Microsoft a décidé de remettre à l'honneur ses classiques. Le 23 juillet dernier, la firme annonçait l'arrivée de son programme visant à « préserver les jeux Xbox du passé et à les porter progressivement sur PC ».

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Pour l'heure, l'offre est limitée et n'inclut que 4 jeux sortis sur la première Xbox. Toutefois, ce dernier va être étoffé au fil des mois et même intégrer des jeux provenant du catalogue de la Xbox 360. C'est ce que révèle un document interne consulté par les journalistes de The Verge.

Jouez à vos titres Xbox 360 préférés sur PC mais aussi sur d'autres supports

Ce dernier permettrait aux développeurs ayant proposé leurs jeux sur Xbox 360 de les rendre rétrocompatibles et disponibles via le programme de rétrocompatibilité. D'ailleurs, un détail intéressant est mentionné dans ce document. Les titres concernés seraient jouables sur des appareils portables comme le ROG Ally, sur PC, mais aussi sur Project Helix, la nouvelle console de la firme.

Toutefois, il faut préciser que les jeux en question ne seront pas jouables gratuitement via cette fonctionnalité. En effet, les développeurs qui proposeront les jeux Xbox 360 via ce programme pourront toujours décider de certains détails comme le prix du jeu ou sa disponibilité dans le Game Pass. Mais avant de profiter de titres cultes de la Xbox 360 sur PC, il faudra être très patient.

Un ajout qui prendra quelques années

Le document précise que les jeux Xbox 360 seront déployés progressivement et jouables sur PC entre 2027 et 2028. Tandis que les jeux de la première génération de console Xbox pourront arriver sur PC à partir d'octobre 2026. Même si Microsoft n'a pas encore communiqué sur l'arrivée du catalogue Xbox 360, la confirmation du programme de rétrocompatibilité suggère que ce qui est indiqué dans le document est vrai.

Dans le même temps, Xbox travaillerait également sur une nouvelle fonctionnalité permettant de convertir un jeu physique en version numérique. Toutefois, il faut maintenant guetter une officialisation pour en apprendre davantage sur cette dernière.