DJI Mic Mini 2S : Jusqu'à 28 heures d'enregistrement et une IA pour améliorer le son

DJI s'appuie sur son expérience, mais également sur les retours de ses utilisateurs, pour continuer à faire évoluer son écosystème. La marque présente ainsi le Mic Mini 2S, une nouvelle version de son microphone sans fil qui mise avant tout sur une amélioration de la fiabilité des prises de son.

DJI poursuit le développement de son écosystème dédié aux créateurs de contenus avec l'annonce du DJI Mic Mini 2S. Cette nouvelle version de son microphone sans fil conserve le format compact de la gamme tout en intégrant plusieurs évolutions, parmi lesquelles un enregistrement interne en 32 bits float, une réduction de bruit améliorée par intelligence artificielle et une compatibilité étendue avec les derniers produits de la marque.

Le 32 bits float fait son arrivée

La principale nouveauté du DJI Mic Mini 2S est l'intégration d'un enregistrement interne en 32 bits float. Selon le constructeur, cette technologie permet de capturer une plage dynamique plus importante et offre davantage de souplesse lors du traitement audio, notamment lorsque le volume varie fortement au cours d'un enregistrement.

En outre, chaque émetteur embarque environ 14,5 Go de mémoire interne, permettant de stocker jusqu'à 28 heures d'audio en qualité 24 bits. Cette mémoire locale permet également de conserver une copie de l'enregistrement, indépendamment de la liaison sans fil avec le récepteur.

Une réduction de bruit dopée à l'IA

DJI fait également évoluer son système de réduction de bruit grâce à l'intelligence artificielle, avec deux niveaux proposés selon l'environnement d'enregistrement. Le mode Basic est destiné aux nuisances sonores d'intérieur, comme la climatisation ou la réverbération, tandis que le mode Strong cible les environnements extérieurs plus bruyants. Bien entendu, il faudra s'attendre à ce que ce dernier ponctionne plus ardemment la batterie.

Le constructeur annonce également un contrôle automatique de l'écrêtage afin de limiter les risques de saturation, un équilibrage automatique du volume ainsi que trois profils vocaux (Naturel, Clair et Riche) permettant d'adapter rapidement le rendu sonore au type de contenu enregistré.

Jusqu'à quatre émetteurs connectés simultanément

Le DJI Mic Mini 2S permet désormais de connecter jusqu'à quatre émetteurs à un seul récepteur, une évolution destinée aux créateurs réalisant des interviews, des podcasts ou des vidéos avec plusieurs intervenants. DJI précise par ailleurs que cette nouvelle génération reste compatible avec les émetteurs Mic Mini, Mic Mini 2 ainsi qu'avec le DJI Mic Series Mobile Receiver.

Comme son prédécesseur, le microphone conserve un format particulièrement compact avec un poids d'environ 12 grammes par émetteur. Il peut être fixé à l'aide d'une pince ou d'un système magnétique. DJI proposera également plusieurs coques magnétiques interchangeables, dont une édition Time Series réalisée en collaboration avec l'illustratrice Victo Ngai.

Compatible avec les dernières caméras Osmo

Pour les utilisateurs déjà équipés d'une caméra DJI, et pour rester naturellement dans la continuité de son écosystème, le constructeur confirme que le Mic Mini 2S s'intègre naturellement à l'écosystème de la marque grâce à la technologie OsmoAudio Direct Connection. Les émetteurs peuvent ainsi être reliés directement aux Osmo Pocket 4, Osmo Pocket 4P, Osmo 360, Osmo Nano et Osmo Action 6, sans nécessiter de récepteur externe, tout en conservant une transmission audio en 48 kHz / 24 bits.

Prix et disponibilité

Le DJI Mic Mini 2S est déjà disponible sur la boutique officielle de DJI ainsi que chez les revendeurs partenaires aux prix recommandés :