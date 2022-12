Caractéristiques

Type de refroidissement : Watercooling

Watercooling Nombre de ventilateurs : 2

2 Modèle des ventilateurs : NZXT Aer RGB

NZXT Aer RGB Taille des ventilateurs : 120 mm

120 mm Dimensions : 120 x 120 x 26mm

120 x 120 x 26mm Vitesse : 500 – 1,500 ± 300 tr/min

500 – 1,500 ± 300 tr/min Débit d’air : 17.48 – 52.44 CFM

17.48 – 52.44 CFM Pression d’air : 0.14 – 1.35 mm-H₂O

0.14 – 1.35 mm-H₂O Bruit : 22 – 33 dBA

22 – 33 dBA Palier : Palier hydrodynamique

Palier hydrodynamique Consommation électrique : 12V DC, 0.18A, 2.2W

12V DC, 0.18A, 2.2W Durée de vie : 60 000 heures / 6 ansrs

60 000 heures / 6 ansrs Rétro-éclairage : Oui

Oui Rétroéclairage des ventilateurs : ARGB

ARGB Connecteur pour câble ventilateur ARGB : 4 pins

4 pins Mode PWM : Oui

Oui Composition du radiateur : Aluminium

Aluminium Taille du radiateur : 240 mm

240 mm Rétroéclairage du waterblock : Oui (écran)

Oui (écran) Taille de l’écran : 2,36 pouces

2,36 pouces Résolution de l’écran : 320 x 320 pixels

320 x 320 pixels Luminosité de l’écran : 650 cd/m²

650 cd/m² Connecteur câble ARGB waterblock : Broche

Broche Vitesse de la pompe : 800 – 2,800 ± 300 tr/min

Caractéristiques spéciales

Display : 3.5" Full Color LCD

3.5" Full Color LCD Socket Intel : Intel Socket LGA 1700, 1200, 115X

Intel Socket LGA 1700, 1200, 115X Socket AMD : AMD Socket AM5, AM4, sTRX4*, TR4* (*Fixation Threadripper non incluse)

Packaging

Kraken X53 RGB

2x Ventilateurs Aer RVB 2 120 mm

Accessoires d'installation

Châssis et gammes alternatives

Design

Gammes NZXT

Kraken X : la version plus abordable, car l'écran LCD n'affiche que le logo NZXT et n'est pas modifiable, juste pivotable selon l'application.

la version plus abordable, car l'écran LCD n'affiche que le logo et n'est pas modifiable, juste pivotable selon l'application. Kraken Z : Watercooling AIO dont l'écran LCD est personnalisable.

Watercooling AIO dont l'écran LCD est personnalisable. X comme Z : 120 : un ensemble ventilateur et radiateur seul de 120 mm. Idéal pour positionner à l'arrière de votre tour. 53/53 RGB : Watercooling de 240 mm avec deux ventilateurs de 120 mm. (version sans/avec RGB) 63/63 RGB : Watercooling de 280 mm avec deux ventilateurs de 140 mm. (version sans/avec RGB) 73/73 RGB : Watercooling de 360 mm avec trois ventilateurs de 120 mm. (version sans/avec RGB)





Installation

Socket Intel : Intel Socket LGA 1700, 1200, 115X

Intel Socket LGA 1700, 1200, 115X Socket AMD : AMD Socket AM5, AM4, sTRX4*, TR4* (*Fixation Threadripper non incluse)

Refroidissement

Carte graphique : GTX 770

GTX 770 Processeur : I5 2500k

I5 2500k AIO : Kraken 253 RGB blanc

Kraken 253 RGB blanc Carte mère : GIGABYTE GA-Z68X-UD3P-B3

GIGABYTE GA-Z68X-UD3P-B3 Alimentation : C650 Gold

C650 Gold Barrettes de Ram : 16 Go Corsair

16 Go Corsair Disque dur : 1 SSD (2"5) & 1 HDD (3"5)

1 SSD (2"5) & 1 HDD (3"5) Boîtier : NZXT H5 Elite

Au repos : 20 °

20 ° Utilisation classique (bureautique, navigation web, etc.) : 25 - 30°

25 - 30° Benchmark et jeu (League of Legends) : 50 - 55 ° maximum

Logiciel

GIF

Infographie double (CPU + GPU)

Température du CPU

Température du liquide

Température de la carte graphique

Charge du processeur

Charge de la carte graphique

Vitesse d’horloge du CPU

Vitesse d’horloge du GPU

Onde spectrale

Clockface

Retour audio

Silencieux : 35 dB

35 dB À fond : 47 dB

Finement empaqueté, voici ce que vous trouverez au sein de la boîte :Disponible en noir ou blanc selon votre préférence, leest équipé de deux ventilateurs en 120 mm, rétroéclairés et configurables depuis le logicielsur lequel nous reviendrons plus tard. Le radiateur est en aluminium et profite d'un design élégant où nous pouvons lire le nom de la marque sur l'un des flancs.Leest équipé d'un écran avecde forme ronde. C'est un choix à l'appréciation de l'utilisateur puisque les constructeurs naviguent entre rond et carré. Quoi qu'il en soit, le Waterblock est assez conséquent puisqu'il intègre à lui seul le système de refroidissement ainsi que les composants de l'écran. Les tuyaux d'alimentation en eau sont revêtus d'un tissu blanc ou noir (selon la version) qui sont assez rigides pour éviter toute avarie, mais également souples afin de les diriger à votre guise.L'ensemble propose un empattement de 240 mm avec, de quoi équiper une grande majorité de boîtiers, même de petite taille. En prime nous recommandonspour des processeurs moyennement énergivores et n'excédant pas le i7 afin de garder refroidissement efficace.Notez toutefois quemet à disposition une pléthore dedifférents afin de s'associer à des configurations et boîtiers éclectiques.Tout d'abord, si l'AIO est un concept novateur pour vous et que vous souhaitez en apprendre plus sur son fonctionnement et comment choisir celui adapté à votre configuration, nous vous invitons à lire notre article sur comment choisir son Kit de watercooling CPU. Naturellement, si vous avez choisi cet AIO, c'est que vous aviez déjà pris en compte la compatibilité avec votre socket de processeur. Dans le cas contraire, pas de panique, voici un récapitulatif des compatibles :Notez que les sockets de dernière génération ne sont pas intégrés. Ceci est dû à la date de création du périphérique. Néanmoins, le constructeur s'adapte à ces nouveaux sockets en proposant l'envoi gratuit d'une interface compatible, à condition de remplir un formulaire depuis leur site pour l'AM5 ou le 1700 de Intel.Maintenant que nous sommes clairs sur ce point, revenons au fait avec l'installation du produit. En premier lieu, le constructeur offre la possibilité de monter les ventilateurs sur le radiateur vers. Pour se faire, il suffit de suivre les ordres de la notice et utiliser les vis en conséquence. Ne pas oublier d'installer les ventilateurs avec la zone RGB qui n'est pas en appui contre le radiateur. Notons que ces derniers sont équipés de connectiques permettant de les lier ensemble afin d'utiliserde gestion.Une fois cette étape passée, il faut fixersur l'arrière de la carte mère. Notez qu'une fois vissé l'ensemble n'est pas totalement en contact avec la CM. N'ayez crainte, cela donne de la marge pourqui viendra bloquer le tout en serrant.Finalement, l'installation du Waterblock est assez aisée. Ce dernier dispose déjà de pâte thermique, mais pour les plus sceptiques vous pouvez en ajouter un peu. Attention, cependant, à ne pas noyer la zone sans quoi l'effet désiré sera complètement inversé. Venez visser le Waterblock sur l'ensemble en prenant soin deselon les contraintes de votre configuration ouBien sûr, n'oublions pas de connecter l'ensemble des câbles permettant la gestion du refroidissement,. Notons que ces derniers prennent quand même beaucoup de place tant à l'arrière du boîtier que sous le Waterblock.Pour l'occasion, nous avons installé une configuration assez âgée et bien en dessous des performances possibles maximales de ce, que voici :Ceci dit, nous avons tout de même poussé les composants dans leurs limites de puissance pour voir comment réagissait le refroidissement dudispose d'un logiciel tout-en-un afin de configurer la pléthore de composants et/ou périphériques du constructeur qui vous accompagnent., il se décompose en plusieurs onglets, chacun dédié à une tâche particulière. Il suffit d'un clic pour connaître l'état de votre configuration, les températures, taux de charge ou même les processus en cours.qui va plus loin que le simple réglage de vos composantsPour les ventilateurs, ces derniers sont réglables à l'unité et par le biais du menu déroulant tant sur la partie colorie queallant jusqu'à s'accorder à la musique que vous écoutez (sans attrait particulier).Qu'il s'agisse des ventilateurs ou de l'AIO, vous pouvez modifier les conditions de déclenchement pour refroidir. Il existe des modes préenregistrés (Fixe, Silence et Performances), mais vous pouvez également le régler à votre guise avec l'option « personnalisé »Pour finir, le point fort de la gamme Z chezest l'opportunité de modifieravec un grand nombre d'informations possible. En prime, vous pouvez remplacer ces dernières parComme nous l'avons déjà constaté avec le test du boîtier H5 Elite,. Pourtant leva contre toute attente étant donné qu'ils sont assez silencieux, malgré une combinaison de deux ventilateurs. Voici les données relevées lors d'une utilisation classique puis forcée des ventilateurs (nous avons coupé ceux de la tour principale pendant l'opération).Sans hésitation, nous pouvons confirmer que ces ventilateurs sont tout aussi performants que silencieux, et ce, quelle que soit l'utilisation.