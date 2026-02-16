Keychron K10 V2 : Test du clavier personnalisable

Keychron frappe fort avec le K10 V2, la version 100 % de son clavier mécanique modulable. Châssis en aluminium, switchs hot-swappable, connexion Bluetooth 5.1 multi-appareils et autonomie XXL, ce clavier vise les utilisateurs exigeants qui veulent qualité, polyvalence et durabilité, sans trop dépenser. Voici notre retour d'expérience.
Caractéristiques
- Dimensions : Format 100 % 440.2 x 129.2 mm
- Construction : Aluminium
- Poids : Environ 1,12 kg
- Connectivité : Bluetooth 5.1 (3 appareils), USB-C filaire
- Switch : Gateron Jupiter Red/Brown/Banana (hot-swappable)
- Keycaps : Double-shot PBT profil KSA (shine-through)
- Logiciel : Keychron Launcher (web) + QMK/VIA
- Compatibilité : macOS/Windows/Linux
- Autonomie : Jusqu'à 100h en luminosité minimale
- Batterie : 4000 mAh
- Prix : À partir de 125 €
Un châssis qui en impose
La première impression lorsque nous voyons le K10 V2 est que son aspect plutôt sobre
, sans fioriture, en fait un clavier passe-partout. Néanmoins, lors de la prise en main, nous constatons la qualité de son châssis, notamment avec un poids qui ne passe pas inaperçu, mais aussi des finitions impeccables, qui prouvent le sérieux de la marque à ne pas proposer à sa communauté un produit bâclé ou avec un matériau moins premium.
Nous gardons qui plus est un format 100 %, idéal donc pour celles et ceux qui souhaitent avoir un clavier d'une taille standard, personnalisable, et qui en impose tout de même sur son bureau, quelle que soit l'utilisation que nous en faisons.
Un clavier qui reste bruyant
Tout n'est hélas pas parfait lors de la découverte de ce Keychron K10 V2
, puisque la tape est effectivement bruyante avec les switchs Banana. Rien d'insurmontable non, mais si vous l'utilisez dans un endroit où d'autres personnes sont présentes, le bruit pourrait les déranger. Pour soi, cela n'est pas très contraignant, surtout en portant un casque, ou en ayant un bruit de fond si vous jouez, par exemple. La gêne sera principalement pour celles et ceux à proximité, qui entendront des bruits des touches.
Malgré cela, le clavier se veut très confortable à l'utilisation d'autant qu'il nous a accompagné tant sur de la rédaction pure que sur du gaming
. Son poids permet d'éviter tout déplacement intempestif tandis que le rebond de ses switchs offre une certain qualité de frappe, notamment à répétition. Point important à noter, le clavier possède deux inclinaisons, parfait pour trouver la position la plus adéquate. Les patins qui permettent de le surélever accrochent très bien la surface, et ne feront pas glisser le périphérique. Vous pouvez aussi le bouger sans que ceux-ci ne se rabattent.
Un sans-fil qui fonctionne à merveille
Contrairement à certains autres claviers de la marque, nous n'avons pas de connexion indépendante. Le K10 V2 fonctionne uniquement via un câble USB-C, ou le Bluetooth
, à condition que votre appareil soit équipé nativement, étant donné qu'aucun dongle n'est fourni pour une connexion rapide et directe.
Quoi qu'il en soit, la connectivité fonctionne parfaitement et aucune latence n'est à constater, que ce soit lors d'une session de bureautique, ou de jeux vidéo, ce qui serait plus impactant dans ce cas là. Le clavier a été testé dans plusieurs jeux, tels que ARC Raiders
ou Counter-Strike 2
, des expériences dans lesquelles la réactivité est importante et qu'une latence serait un vrai point noir. Rien à signaler de ce côté. Et le câble, assez long, permet de jouer tout en le laissant en charge.
La personnalisation à l'infini
Le K10 V2 arrive avec des keycaps en PBT au profil KSA
. Le PBT, est un plastique de meilleure qualité que l'ABS que nous trouvons sur la plupart des claviers d'entrée de gamme. De fait, il résiste mieux à l'usure et ne devient pas brillant avec le temps. Les lettrages ne devraient pas s'estomper, même après des années d'utilisation intensive. Cette qualité se ressent d'ailleurs lors de l'utilisation des touches.
Les keycaps en PBT du K10 V2 laissent passer le rétroéclairage uniquement au niveau des légendes
. Le RGB s'exprime donc principalement à travers les caractères, tandis que la surface des touches reste opaque. Ce choix permet de conserver une excellente lisibilité dans l'obscurité, tout en évitant un éclairage trop envahissant, plus proche d'une approche fonctionnelle que purement esthétique. C'est un choix volontaire de Keychron qui privilégie la durabilité et la qualité au bling-bling, mais tout le monde n'appréciera pas forcément.
Point important si vous êtes français. Le K10 V2 existe en version ISO (le format européen avec la touche Entrée verticale), et il faut bien sélectionner cette option pour obtenir le clavier dans cette version. Vous pourrez ensuite personnaliser vos touches selon si vous êtes sur un système MacOS ou Windows.
Comme tous les claviers de la gamme, le K10 V2 est entièrement hot-swappable
. En français simple, cela signifie que vous avez la possibilité de changer n'importe quel switch (l'interrupteur sous chaque touche) sans avoir besoin de souder quoi que ce soit. Vous retirez le capuchon, vous tirez le switch avec l'outil fourni, et vous en mettez un nouveau. C'est aussi simple que ça.
Le clavier est compatible avec tous les switchs standards du marché (Cherry MX, Gateron, Kailh, etc.). Keychron propose trois options de base avec les Gateron Jupiter. Les Red sont linéaires et silencieux (parfaits pour le jeu), les Brown ont un petit clic tactile (polyvalents), et les Banana sont plus fermes. Vous pouvez même mélanger différents switchs selon vos zones d'utilisation.
Si vous souhaitez un clavier un poil plus petit, nous vous conseillons le Keychron Q5 Max
.
Un logiciel simple accessible depuis le navigateur
Le Keychron Launcher est l'un des points forts de la marque et donc du clavier. Il n'y a nullement besoin de télécharger un énième logiciel qui encombrera presque inutilement votre espace de stockage, puisque tout se fait directement dans votre navigateur web. Vous branchez le clavier en USB-C, vous allez sur le site, et vous pouvez tout modifier en quelques clics. Vous pourrez créer vos macros, personnaliser le RGB, et bien d'autres choses.
L'utilisation quotidienne
Pour ce qui est de la bureautique, comme de la rédaction, la frappe est très agréable, mais reste assez brute
. Ne vous attendez pas à des clics faciles, ce qui entraîne d'ailleurs le fait qu'il soit bruyant. La présence d'un pavé numérique est également très appréciable.
Côté jeu vidéo, aucun problème n'est à signaler. Nous retrouvons une excellente réactivité, même dans les jeux compétitifs, tandis que si vous souhaitez avoir des touches plus délicates, il est tout à fait possible de modifier les switchs principales, dans le but d'être plus silencieux ou simplement avoir une sensation différente sur les touches les plus utilisées dans les jeux vidéo.
Une très belle autonomie
Keychron annonce plus de 100 heures d'autonomie en luminosité minimale. En utilisation réelle avec un rétroéclairage modéré, comptez un peu moins, mais la batterie est plus que compétitive
.
Pour vous donner une idée, nous avons réglé un RGB qui fonctionne à 50 % de son potentiel, avec un clavier allumé et utilisé de manière intensive entre 8 à 10 heures par jour la semaine plus quelques heures le week-end. Comptez une trentaine d'heures, au bas mot, avant que le RGB ne s'éteigne. La batterie alimentera encore le clavier pour une durée similaire, voire plus.
Si vous êtes un amateur du rétroéclairage, quelques heures de charges suffiront pour repartir sur une trentaine d'heures, ce qui est loin d'être contraignant.
Destiné aux utilisateurs à la recherche d'un clavier mécanique robuste, personnalisable et polyvalent, le Keychron K10 V2 s'adresse aussi bien aux profils bureautiques intensifs qu'aux joueurs souhaitant un périphérique fiable au quotidien
. Proposé à partir de 125 €, son rapport qualité-prix est particulièrement convaincant au regard de sa construction en aluminium, de sa compatibilité QMK/VIA, de son hot-swap complet et de sa connectivité sans-fil maîtrisée.
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