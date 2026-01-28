Keychron Q5 Max : Test du clavier customisable premium

Keychron revient en force avec le Q5 Max, l'évolution premium de sa gamme personnalisable. Construction full aluminium, connexion 2,4 GHz ultra-réactive, format compact 96% et taux de rafraîchissement de 1000 Hz, ce clavier s'annonce comme une référence pour ceux qui refusent les compromis. Voici notre retour d'expérience.

Caractéristiques

Dimensions : Format 96% compact avec pavé numérique

: Format 96% compact avec pavé numérique Construction : Aluminium 6063 usiné CNC sur 24 étapes

: Aluminium 6063 usiné CNC sur 24 étapes Poids : Environ 1,8 kg pour une solidité maximale

: Environ 1,8 kg pour une solidité maximale Connectivité : Triple mode - 2,4 GHz sans fil, Bluetooth 5.1 pour 3 appareils, USB-C filaire

: Triple mode - 2,4 GHz sans fil, Bluetooth 5.1 pour 3 appareils, USB-C filaire Switch : Gateron Jupiter Red, Brown ou Banana, interchangeables sans soudure

: Gateron Jupiter Red, Brown ou Banana, interchangeables sans soudure Keycaps : Double-shot PBT profil KSA, durables et résistants

: Double-shot PBT profil KSA, durables et résistants Logiciel : Keychron Launcher accessible depuis un navigateur web, compatible QMK/VIA

: Keychron Launcher accessible depuis un navigateur web, compatible QMK/VIA Compatibilité : macOS, Windows et Linux

: macOS, Windows et Linux Autonomie : Jusqu'à 100 heures en luminosité minimale

: Jusqu'à 100 heures en luminosité minimale Prix : 250,99 € avec promos possibles à 226 €





Châssis

Un châssis massif et rassurant

Commandes physiques et compatibilité Windows et macOS

Inclinaison fixe et absence de repose-poignet





Un système anti-bruit ingénieux

Switchs et keycaps









Des keycaps solides et durables

Passer en AZERTY nécessite un investissement









Des switchs interchangeables sans soudure

Expérience au quotidien

Pour le travail et la bureautique

Pour le gaming

Connectivité

2,4 GHz pour jouer sans fil

Bluetooth et USB-C pour la polyvalence



Logiciel

Le Keychron Launcher





















Autonomie

Avant tout, il faut rappeler que ceux qui choisissent un clavier Keychron recherchent avant tout. Si l'objectif est uniquement la performance brute ou la technicité, d'autres claviers plus abordables peuvent suffire. En contrepartie, ils seront souvent moins modulables, moins adaptables et mécaniquement moins durables.Lese démocratise afin de séduire à la fois les amateurs de frappe qui souhaitent conserver un clavier complet, et les joueurs en quête d'un espace de jeu plus dégagé pour la souris. Ce compromis permet de garder le pavé numérique, les touches de fonction ainsi qu'une molette dédiée au multimédia, tout en réduisant sensiblement l'encombrement global. Les touches sont rapprochées de manière cohérente, ce qui préserve une excellente lisibilité et un confort d'utilisation immédiat. L'absence de bordures superflues renforce cette sensation de compacité et participe à un rendu propre, parfaitement adapté à l'optimisation de l'espace sur le bureau.Le Keychron Q5 Max marque les esprits dès la sortie de boîte par son poids. Avec, la sensation de robustesse est immédiate. Ce ressenti s'explique par un châssis entièrement conçu en, à mille lieues des claviers gaming en plastique. Selon Keychron, chaque pièce passe par 24 étapes d'usinage afin d'assurer une finition soignée et un rendu premium dès la première prise en main.Une fois posé sur le bureau, le clavier ne bouge pas d'un millimètre, même lors de sessions de frappe soutenues. Si ce poids limite clairement sa portabilité, il renforce en contrepartie la stabilité et la durabilité de l'ensemble, un choix parfaitement cohérent avec le positionnement haut de gamme et pérenne du Q5 Max.À l'arrière du clavier se trouvent plusieurspermettant de basculer entre les différents profils de connexion, mais aussi de changer la configuration entre Windows et macOS. Cette double compatibilité est renforcée par la possibilité de remplacer certaines touches, disponibles dans le packaging, afin d'adapter parfaitement le clavier à l'OS utilisé.Les boutons d'activation prennent la forme de glissières. Leur manipulation demande un peu de précision, car elles sont légèrement molles et parfois difficiles à faire coulisser. Cela peut se révéler contraignant à l'usage, notamment lorsque le clavier est déjà posé sur un bureau, sans pour autant constituer un véritable frein au quotidien.Le Keychron Q5 Max ne propose qu'. Aucun réglage de pieds n'est disponible, ce qui peut surprendre à ce niveau de gamme. Cette inclinaison reste néanmoins confortable pour la majorité des usages, mais elle ne conviendra pas forcément à tous les profils.Le clavier ne dispose pas non plus de repose-poignet fourni d'origine. En revanche, il est tout à fait possible d'en trouver des modèles compatibles directement sur la boutique officielle de Keychron, afin d'améliorer le confort sur de longues sessions.Le Q5 Max repose sur une structure à, intégrant des joints en silicone chargés d'absorber les chocs et les vibrations lors de la frappe. Cette base est renforcée par plusieurs couches de mousse acoustique qui améliorent sensiblement l'isolation interne. À l'usage, la frappe gagne en douceur et s'accompagne d'un son plus profond et agréable, offrant un rendu « thocky », malgré une légère pointe d'aigu.Dans le temps, la réduction du bruit reste mesurée mais suffisante pour un usage quotidien confortable. Le clavier se montre plaisant à l'utilisation et, selon les switchs retenus, il est possible d'ajuster subtilement le caractère sonore, entre une frappe plus feutrée ou plus affirmée.Choisir un clavier mécanique personnalisable comme le Keychron Q5 Max, c'est avant tout accepter l'idée que. L'intérêt principal réside dans la liberté de choisir ses composants, aujourd'hui comme demain. À l'achat, les options restent forcément limitées par les stocks et les configurations proposées, mais rien n'empêche par la suite de faire évoluer le clavier selon ses envies, que ce soit pour les switchs ou les keycaps.De base, le Q5 Max est livré avec des keycaps en. Ce type de plastique est reconnu pour sa résistance à l'usure et sa capacité à conserver son aspect d'origine dans le temps. Les touches ne deviennent pas brillantes après quelques mois et les inscriptions restent lisibles, même après de longues années d'utilisation.La qualité de fabrication est au rendez-vous et inspire confiance sur la durée. En revanche, le choix de lettrages non transparents a un impact direct sur le. La lumière ne traverse pas les caractères et se diffuse uniquement autour des touches, créant un effet de halo. Le RGB reste visible, mais moins lisible, ce qui peut devenir contraignant lors d'une utilisation en soirée ou dans un environnement peu éclairé.Le Keychron Q5 Max n'est pas proposé nativement en AZERTY. C'est un point important à prendre en compte avant l'achat, car changer simplement les keycaps ne suffit pas à transformer un clavier QWERTY en véritable AZERTY.Pour le français, il est indispensable d'opter pour un clavier au. Concrètement, cela signifie une touche Entrée plus grande, une touche Shift gauche plus courte et une disposition physique pensée pour l'AZERTY. Toutes les configurations du Q5 Max ne sont donc pas compatibles, même avec un changement de keycaps, et il faut s'assurer dès le départ de choisir la bonne base.Pour obtenir un agencement AZERTY complet, il faudra passer par l'achat d'un, vendu séparément aux alentours de 59 €. Les keycaps Keychron ont l'avantage d'être livrés en kit complet, avec l'ensemble des touches nécessaires pour s'adapter à de nombreuses configurations et dispositions. Cela facilite grandement la personnalisation, à condition de prendre le temps de tout installer correctement.Le remplacement demande un peu de patience. Les keycaps que nous avons reçus sont légèrement plus bas que ceux d'origine en profil KSA. Ce n'est pas problématique à l'usage, mais il faut être attentif lors de l'installation des, comme le 0 du pavé numérique ou la barre espace. Si elles ne sont pas parfaitement enclenchées, elles peuvent s'enfoncer sans remonter correctement, faute de rebond.Le Keychron Q5 Max est, ce qui signifie que chaque switch peut être remplacé sans aucune soudure. Il suffit de retirer le switch en place pour en installer un autre, rendant la personnalisation accessible même sans connaissances techniques particulières.Les switchssont proposés en versions Red, Brown et Banana, mais le clavier accepte également d'autres modèles, à condition qu'ils soient compatibles. Cette liberté permet de créer un clavier réellement adapté à ses besoins, que ce soit pour privilégier le confort de frappe, le silence, la réactivité ou un compromis entre plusieurs usages. Un atout majeur pour ceux qui souhaitent faire évoluer leur clavier dans le temps.Pour l'écriture et la bureautique, le Q5 Max se montre particulièrement agréable à l'usage. Malgré son format 96%, il conserve l'essentiel des touches avec des espacements suffisamment larges pour éviter les frappes involontaires, tout en restant compact sur le bureau. Larenforce ce confort, et les grandes touches comme Entrée ou la barre espace bénéficient de stabilisateurs pré-lubrifiés efficaces, sans vibrations parasites.Le ressenti dépend toutefois énormément des switchs choisis, et c'est là tout l'intérêt d'un clavier personnalisable. Selon la configuration, la frappe pourra être plus ou moins ferme, plus ou moins silencieuse. Dans notre cas, l'écriture est fluide et confortable, avec un retour agréable qui ne fatigue pas sur de longues sessions.À noter que certains symboles ne sont pas directement visibles sur les keycaps, comme le signe €, mais cela ne pose pas réellement problème pour quelqu'un habitué à écrire au clavier. En revanche, en changeant de set de keycaps, on perd la sérigraphie des, notamment ceux liés à la sélection des profils Bluetooth. Les raccourcis restent fonctionnels, mais ne sont plus indiqués visuellement sur le clavier.Enfin, de nuit, le rétroéclairage RGB n'illumine pas directement les caractères des touches. Il agit davantage comme un halo autour des keycaps. Il faudra donc soit connaître son clavier par cœur, soit prévoir un léger éclairage d'appoint pour travailler confortablement dans un environnement sombre.En jeu, le Q5 Max brille avant tout par sa. Son poids et son châssis en aluminium en font un véritable bloc posé sur le bureau. Peu importe l'intensité des mouvements ou des actions, le clavier ne bouge pas d'un millimètre, ce qui est particulièrement appréciable en pleine session de jeu.Cette contrepartie implique cependant qu'il n'est pas facile à repositionner à la volée. Le déplacer rapidement ou ajuster son placement demande de le soulever, souvent à deux mains, ce qui ne se fait pas instinctivement en plein jeu. Ce n'est pas un défaut à proprement parler, mais un compromis assumé.La possibilité de changer les switchs permet également d'adapter certaines zones du clavier, comme les touches de déplacement ou d'action, pour gagner en réactivité ou en confort. Associée aux nombreuses options de configuration via le logiciel, cette flexibilité en fait un excellent clavier pour jouer, aussi bien occasionnellement que de manière plus intensive.Le Q5 Max intègre enfin laavec un taux de rafraîchissement de 1000 Hz, offrant une latence d'à peine 1 ms, comparable à une connexion filaire. Le dongle USB se range intelligemment sous le clavier lorsqu'il n'est pas utilisé.Ce mode de connexion change vraiment la donne pour le gaming. La, même sur des jeux compétitifs comme Fortnite, Valorant ou League of Legends. Impossible de sentir la moindre latence, ce qui en fait une vraie révolution pour ceux qui veulent jouer sans câble avec des performances optimales.Le clavier conserve également lepour connecter jusqu'à 3 appareils en simultané. Ce mode est particulièrement intéressant pour la bureautique et la frappe, car il consomme beaucoup moins d'énergie que le 2,4 GHz. La latence est légèrement plus élevée, ce qui le rend moins adapté au gaming, mais parfaitement suffisant pour basculer facilement entre PC, Mac ou tablette au quotidien.Le câble USB-C reste disponible pour la connexion filaire ou la programmation du clavier. Deux petits interrupteurs permettent de choisir le mode de connexion et d'adapter les touches à Windows ou Mac.Le logiciel s'utilise directement depuis unsans installation lourde. Vous branchez le clavier, accédez au site et vous pouvez remapper les touches, créer des macros et régler l'éclairage RGB. Tout se sauvegarde directement dans la mémoire du clavier. L'interface est simple mais efficace pour la majorité des utilisateurs. De fait, le logiciel est extrêmement complet, non intrusif et permet d'adapter le clavier à votre application.Le clavier tient la distance avec une autonomie annoncée jusqu'à. En usage réel avec rétroéclairage modéré, comptez plutôt 60 à 80 heures, ce qui reste franchement excellent.Le Q5 Max se met rapidement en veille pour conserver sa batterie, ce qui est particulièrement intéressant avec l'utilisation du RGB. Si la durée de vie est déjà conséquente sans rétroéclairage, le clavier tient également très bien avec le RGB allumé, ce qui est une belle surprise.L'indicateur LED à l'arrière signale la batterie faible (rouge clignotant), la charge en cours (rouge fixe) ou la pleine charge (vert). Même sans pourcentage précis, c'est suffisant pour un usage quotidien et on sait toujours où on en est.