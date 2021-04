Caractéristiques

Dimensions : L = 360 mm / l = 164 mm / H = 40 mm (clavier TKL (sans pavé numérique))

L = 360 mm / l = 164 mm / H = 40 mm (clavier TKL (sans pavé numérique)) Poids : 930 g

930 g Câble d'alimentation : 1,82 m en nylon tressé USB-C vers -A détachable

1,82 m en nylon tressé USB-C vers -A détachable Couleurs : Noir

Noir Switchs : Mécaniques CHERRY MX RGB Red (pour notre test). Speed/Silence

Mécaniques CHERRY MX RGB Red (pour notre test). Speed/Silence Garantie : 2 ans

2 ans Logiciel : ICUE

ICUE Compatibilité : Windows 10 / macOS 10.15

: Windows 10 / macOS 10.15 Prix : 149,90 €

Unboxing

Clavier K70 RGB TKL

Guide d'utilisation

Câble détachable

Pince pour retirer les switchs

Capot espace et échap de rechange (stylisés)

Châssis et fonctionnalités

Châssis

Switchs

CHERRY MX RGB Silver (Speed) : 45g/1,2mm/Linéaire

45g/1,2mm/Linéaire CHERRY MX RGB (Silent) : 45-60g/1,9mm/Linéaire

45-60g/1,9mm/Linéaire CHERRY MX RGB rouge (notre test) : 45g/2.0mm/Linéaire

Éclairage

Mode Tournoi

Panels multimédia et raccourcis

Logiciel

Utilisation

Le packaging comprend :La popularisation des claviers TKL (tenkeyless/sans pavé numérique) propose aux utilisateurs un nouveau format condensé qui garde l'essentiel. Là où les claviers 60 % réduisent drastiquement leur taille pour se contenter d'une pléthore de raccourcis,se veut compact, mais en gardant un ensemble conséquent de raccourcis physiques et activables à la volée.Le clavierest revêtu d'un ensemble élégant combinant plastique et aluminium brossé pour une finition visuellement agréable. Tout de noir vêtu, l'ensemble reste léger tout en permettant un rendu RGB performant. Les panels multimédia, audio et de profil se situent avec une base surélevée en comparaison des touches, permettant un renfort du châssis ainsi qu'une séparation nette, mais tout aussi efficace qu'agréable.Sur l'arrière du clavier, les patins s'ouvrent vers l'extérieur, attention donc lors des déplacements latéraux duà ne pas en fermer un par inadvertance. De plus, il ne dispose que de deux modes d'inclinaison, un à plat et le deuxième d'environ 30°.Pour finir, nous retrouvons un certain nombre de gravures sur le clavier, dont le nom de ce dernier. Cet aspect, que l'on retrouve depuis peu sur les produits, est d'un atout visuel remarquable. Bien qu'il soit plus impactant sur la souris Sabre Pro , c'est un petit plus fort appréciable.Les performances d'un clavier restent son atout majeur. Outre le confort d'utilisation des switchs, pouvoir garder une certaine combativité et réactivité reste un plus. L'important étant de continuer à faire évoluer les périphériques, tout en s'adaptant aux volontés grandissantes des utilisateurs. Lepropose un ensemble deà l'achat.Comme pour la plupart des changements de clavier, passer sur du linéaire peut surprendre. Il s'agit de la gamme la plus fidèle et rapide à la frappe (selon l'activation voulue). Bien que les switchs en eux-mêmes ne soient pas réellement bruyants, il faut tout de même accepter le petit cliquetis de l'arrivée en butée des capots. Ces derniers sont à double injection PBT, facilement interchangeables.On note également qu'un ensemble de capots différents, moletés, plus incurvés et revêtus d'un coloris argenté, sont disponibles en double avec le clavier pour remplacer les touches : A, Z, E, R, T, Y, Q, S, D, F, G.Concernant la performance des switchs en eux-mêmes, il devient difficile de réussir à notifier les différences en comparaison des anciens claviers. Toujours plus performants, ils disposent d'un ensemble de technologies innovantes. Nous retrouvons ainsi des switchs à l'activation rapide ainsi que l'Hyper Polling CORSAIR AXION qui permet d'augmenter le nombre d'informations que les touches peuvent envoyer et enregistrer à la seconde. Il faudra toutefois avoir un ordinateur capable d'intégrer ce type de données (les 8 000Hz ne sont disponibles que sur Windows 10).Cet aspect devient un certain standard, là où l'ensemble des constructeurs proposent une gamme d'éclairage polyvalente et fournissant une déclinaison impressionnante de couleurs.garde son effet d'éclairage en proposant un RGB sur l'ensemble du clavier allant des touches aux raccourcis en passant par le logo qui dispose lui-même de deux zones lumineuses. Pas de rétro-éclairage sur les flancs ni à l'arrière du clavier. Malgré le noir du clavier ainsi que des capots de touches fermés,Voilà une nouveauté qui ne passera pas inaperçue. C'est également un point fort imposé par le constructeur en proposant un mode rapide et utile pour de nombreuses situations. Pour faire simple, le clavier est équipé d'un switch sur sa face arrière qu'il est possible d'activer à la main ou simplement en soulevant un cache permettant de bloquer la position de ce dernier.Communément appelé « Mode Tournoi », il permet au clavier de revenir à un certain standard en désactivant l'ensemble des commandes enregistrées à l'aide du logiciel ICUE. De plus, l'éclairage change automatiquement pour devenir moins agressif ou distrayant. Tout le clavier s'illumine d'un simple rouge pour permettre une concentration exemplaire. Les macros sont désactivées et il est également impossible d'utiliser ICUE pendant que ce mode est actif.En bref, un clavier remis aux conditions d'usine en un seul mouvement de main, qui permet d'adapter le périphérique à n'importe quelle situation, sans écraser pour autant les configurations antérieures. Bien que cette technologie puisse paraître gadget, elle ne manquera pas de vous surprendre à l'utilisation et encore plus si vous avez tendance à être nomade.Lepossède l'ensemble des raccourcis dont vous avez besoin. Sur la partie supérieure gauche, nous avons le panneau multimédia, permettant de changer, stopper ou reprendre à tout moment vos musiques, qu'elles soient lancées de YouTube ou d'un logiciel audio intégré à votre ordinateur. Sur la partie supérieure droite se trouve la molette de modification du son général de votre machine ainsi qu'un mute/démute intégral.La molette est revêtue d'un plastique moleté de petit triangle permettant un bon maintien. Pas de crans pour cette dernière, le roulis est libre. Pour finir, nous avons des raccourcis permettant la modification de profils et d'éclairage. Néanmoins, ces touches sont les seules qui ne disposent pas de RGB, mais simplement d'un éclairage blanc.Bienvenue au nouveau logiciel ICUE qui profite de cette nouvelle gamme de clavierspour faire également peau neuve. Nous retrouvons un logiciel condensé avec des informations plus claires et mieux dispatchées. Les scènes et modifications de choix pour les capteurs se situent à présent sur la page d'accueil avec simplement un clic d'activation. Il dispose donc d'une pléthore de fonctionnalités et des explications qui vont avec.Il est certain que l'aspect TKL semble justifier une utilisation particulière du clavier. Là ou l'accent est mis sur le gain de place, il ne faut tout de même pas le centraliser à une utilisation gaming. Les tapis de souris devenant toujours plus grands, l'espace disponible ne manque pas. Toutefois, un certain confort d'utilisation né, qui devient même notable, lorsque l'on passe d'un clavier complet à un TKL. Bien sûr, le manque de pavé numérique, pour celles et ceux qui l'utilisent souvent, est un point que l'on n'oublie pas aussi vite. Néanmoins, force est de constater que l'utilisation d'un clavier au format TKL reste agréable, et ce, même pour de la rédaction.Là où les claviers 60 % sont d'un condensé bien trop prononcé et réellement accès sur le gain de place, les claviers TKL permettent une amélioration notable sans en retirer le confort d'utilisation. L'ensemble des switchs, disponibles lors de l'achat, permettent également de choisir le confort adapté à chaque utilisateur. Leest un compromis idéal, autant pour la rédaction que le jeu vidéo. Nous pouvons noter en prime son côté nomade, avec un câble détachable et un poids acceptable.