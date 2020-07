Le concept ICUE développé par CORSAIR, consistant à rendre sa configuration haute en couleur, fait partie des nouvelles normes de la marque côté périphériques, mais aussi composants. Bien qu'un logiciel adapté soit actuellement disponible, aucune solution portable et rapide n'était encore disponible. Le ICUE Nexus a pour but de fédérer tous ces équipements pour vous permettre un contrôle total. Cependant, qu'en est-il vraiment ?

Caractéristiques

Packaging

Écran Tactile

3 Support d'adaptation pour claviers

Support autonome

Tige plastique pour facilité la dépose

Guide d'utilisation rapide

Le châssis

Sur clavier

Mode Standalone



ICUE toujours complet

Les fonctionnalités

Les écrans

Boutons et Widgets

Périphériques CORSAIR

En bref

ICUECâble USB 2.0Windows 10 (64-bit)99 €Nous restons sur quelque chose d'assez classique concernant les boîtes CORSAIR. Nous noterons simplement l'ouverture simplifiée avec tout le matérieldans la boîte. Un déballage facile et concis comprenant :Ce n'est plus un secret, CORSAIR sait comment présenter ses périphériques et s'assurer qu'ils s'adaptent à une large gamme d'accessoires. Tout de noir vêtu, l'écran tactile reste sobre et discret sans être petit pour autant afin que. Pour information, nous n'avons pas eu l'occasion de tester l'écran fixé sur l'un des claviers adaptés. L'article est donc voué à évoluer lorsque nous poserons la main dessus. En attendant,Compatible avec les claviers, des supports autocollants sont présents dans la boîte afin de facilement associer l'écran tactile au clavier. Il faut toutefois prendre en compte l'utilisation du port USB qui devient donc inutilisable pour d'autres applications.CORSAIR pense aussi aux joueurs désireux d'obtenir le matériel sans les claviers adaptés. De ce fait,est disponible et vient se brancher directement sur unde votre ordinateur. Il est ainsi possible de le positionner à votre guise sur le bureau à condition qu'il reste disponible au toucher.C'est ici que se joue la majorité des actions et fonctionnalités du. Pour synthétiser, il s'agit d'un point de contrôle sur la plupart de vos matériels CORSAIR afin de synchroniser leurs informations ou simplement les modifier selon vos envies. C'est un moyen matériel d'utiliser lesans l'avoir ouvert constamment. Ainsi, vous pourrezde votre souris comme les couleurs de vos claviers, ventilateurs ou casques. Le panel fonctionne comme la grande majorité des équipementsC'est très étonnant de voir un périphérique tel que lefaire son apparition chez CORSAIR là où nous pourrions attendre un produità la vue des possibilités. On y retrouve toutefois des airs deavec des fonctionnalités légèrement différentes, car surtout. De plus, certains jeux comme Rainbow Six: Siege ou The Division 2 proposent une configuration native (voir la vidéo en en-tête).Le premier point est le nombre d'écrans virtuels disponibles. Grâce au logiciel ICUE il vous sera possible d'en ajouterNous n'avons trouvé aucune limite après avoir testé plus d'une cinquantaine d'écrans différents. Il faudra toutefois faire attention, il n'existe aucun moyen de supprimerà la fois, cela se fait toujours une par une. Pour passer d'un écran à l'autre, il suffit simplement devers la gauche ou la droite de ce dernier.Afin de personnaliser au mieux vos écrans,propose d'y ajouter des buttons et Widgets. Les boutons sont entièrement configurables à la main. Vous pouvez ainsi changer l'arrière-plan, la couleur ou même le style et la taille d'écriture. Il est également possible de choisir la taille de votre bouton allant d'une à six fois la largeur classique. L'action applicable quant à elle, vous permet de choisir jusqu'à quinze possibilités allant de la macro. De plus, il est possible de choisir un son pour prévenir de la validation de l'action.Concernant les widgets, il s'agit principalement d'informations concernant votre système. Retrouvez ainsi les taux de chauffe ou d'utilisation de vos composants ainsi que la vitesse des ventilateurs pour garder un œil attentif sur votre machine. Il est intéressant de noter qu'il est possible de choisir les écrans que vous souhaitez afficher ou non. Ainsi, même avec plus d'une vingtaine d'écrans configurés, seulement trois ou quatre peuvent être actifs, et cela selon votre convenance.Il aurait été dommage de ne pas proposer un panel attitré à chaque périphérique de la marque. C'est ainsi que, dès l'instant où votre composant est, un panel dédié à ce dernier fait son apparition sur l'écran tactile. Nous avons pris pour exemple la souris CORSAIR RBG PRO . Le logiciel permet la modification en direct des DPI à l'aide de dossiers standardisés. Lorsque vous appuyez sur le, les différents modes préalablement enregistrés apparaissent et vous permettent ainsi un choix simple et rapide. Il en va de même pour le rétroéclairage.Nous restons étonnés de voir apparaître un tel produit estampillé. Nous serions même tentés de rapprocher ce produit à unsous sa forme compacte. Entièrement personnalisable allant jusqu'à proposer l'intégration d'images animées en fond, cet écran tactile s'adaptera à la plupart de vos volontés. Discret et compact il saura facilement trouver une place sur votre bureau. Toutefois, il reste assez gadget si vous possédez déjà unou équivalent. De plus, la plupart des interactions sont disponibles sur les périphériques en question. Il s'agit plus simplement d'une centralisation de commandes qui permet également desur vos composants. Ce produit vient donc compléter à la perfection l'ensemble de périphériques de la marque et devient un véritable atout pour un détenteur exclusif. Pour le reste, la marque conserve sa ligne de fabrication avec unet très bien pensé.