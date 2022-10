Caractéristiques

Dimensions : L = 437 mm / l = 156 mm / H = 17 mm

Switches : CHERRY MX Ultra Low Profile Tactiles Force d'activation : 65 g Distance d'activation : 0.8 mm Trajet total : 1.8 mm

ICUE Compatibilité : Windows, Apple Mac, Xbox One, Series X|S, PS4, PS5 mobiles IOS 12+ et Android 8.1+

Windows, Apple Mac, Xbox One, Series X|S, PS4, PS5 mobiles IOS 12+ et Android 8.1+ Prix : 299 €

Voici ce qui vous attend à l'ouverture duAvec un format Full,dispose d'un panel complet de touches et fonctionnalités possible sur un clavier, réduisant les interactions pour proposer des raccourcis à la volée.Pour le coup, nous sommes face à un périphérique atypique. Bien que les claviers low-profils se popularisent, leest le premier à faire son apparition en ultra-low profil. Le clavier est ainsi tiraillé entre grande taille et épaisseur réduite. Si cette combinaison peut sembler incompatible,sans pour autant oublier l'essentiel : un ensemble complet de fonctionnalités allant du pavé numérique aux touches macros.Le châssis avant est en aluminium brossé et équipé de switches. C'est une réelle innovation de voir ce type de switches être proposés sur un clavier gaming en format Full. Il faut dire que le rendu s'apparente à une frappe sur ordinateur portable ce qui ne sera pas au goût de chacun.Notez tout de même que cette configuration empêche le remplacement des switches et rend les capots difficiles à retirer sans risquer de. Ce point est important à souligner, car le moindre défaut de clavier induit l'impossibilité de corriger le problèmePour finir, l'arrière du clavier profite deainsi qu'un design central qui ne manque pas de charme. Le clavier dispose de, ce qui reste assez standard.Tout comme l'ensemble de la gamme Corsair, l'esprit RGB est présent tout en ayant une capacité de personnalisation assez impressionnante. Le rétroéclairage est aussipuisqu'il nous fait profiter d'un rendu lumineux présent, sans être agressif. Il est possible de modifier et d'enregistrer jusqu'àen sans-fil, directement depuis le logiciel ICUE.Il s'agit là du point de curiosité du clavier. Que vous soyez adeptes ou non des, nous ne pouvons que. À l'utilisation, le ressenti est le même qu'une frappe sur laptop avec une course franche et rapide tandis qu'un doux rebond vous permet. Dans tous les cas, lors des premières utilisations, il est grandement possible d'appuyer et activer des touches par inadvertances, tant le clavier est réactif. Si cela pouvait ressembler à un problème, il n'en est rien puisqu’à l'application régulière vos doigts finissent par s'y habituer.Ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est la polyvalence de ces switches. Passez du jeu au travail sans aucun souci et toujours en gardant confort et précision. En prime,devient agréable, même à long terme, puisqu'il vient un peu moins casser le poignet. Notons, pour finir, que le constructeur a intégréau sein de son clavier afin de faire profiter à l'utilisateur d'une somptuosité technique sans égale.Le format du clavier vient casser les codes du moment proposant des périphériques toujours plus compacts. De plus,est initialement un produit imposant tant par son poids que par sa taille. Ici, Corsair réussit le tour de force de proposer un clavier plus performant, bien qu'un peu plus cher du haut de ses 300 €, qui vise une population moins occasionnelle. ( comptez 250€ pour le K100 classique



Il est ainsi possible de retrouver sur le clavieravec quatre boutons et une molette crantée, dédiée à la gestion du son, sur la partie supérieure droite du clavier. À l'exacte opposée, nous retrouvonsdes luminosités et blocage du clavier. Au centre,(qui ne l'est pas) présente le logo Corsair ainsi que l'ensemble des informations dont vous pouvez avoir besoin comme le mode jeu activé, le niveau de batterie, les chiffres activés, etc.Le format oblige, le pavé numérique est présent sur la partie droite du clavier et vient même accueillir, juste au-dessus, les touches de macros configurables depuis le logiciel. Pour les plus curieux, vous aurez également remarqué qu'ils servent à gérer les connexions sans filset. Par ailleurs, il est possible de configurer jusqu'àvia ce dernier mode de connexion. Le clavier propose ainsi un large panel de possibilités d'action, qu'il s'agisse de périphériques personnels comme de consoles et PC. Notez qu'il est conseillé d'utiliser l'option Bluetooth pour, en cause : les latences possibles.Pour ne rien changer aux habitudes, c'est le logicielqui accompagne leainsi que l'ensemble de l'écosystème. Le constructeur donne la possibilité de modifier les macros, le rétroéclairage, les réponses, changer les raccourcis ainsi que de nombreux autres points que les screens à suivre expliqueront plus succinctement que nous. La prise en main est facile tandis que le panel se veut intuitif et réactif.Notez tout de même queet propose un ensemble aussi éclectique que complet de personnalisation clavier. Ici, il ne s'agit pas de macros simples, le produit va encore plus loin avec des intégrations linguistiques, de texte ou même la gestion des médias à tel point que nous nous demandons presqueLeWireless embarque une batterie des plus impressionnantes et certainement en avance sur ses concurrents. Annoncé avecselon le niveau de rétroéclairage et, nous oublions presque qu'il faut le recharger. En utilisation quotidienne, avec un profil RGB moyen, pour du jeu comme de la bureautique, il a tenu un peu plus d'une semaine avant que le logo de la batterie vire au rouge. Ce dernier change de couleur selon le niveau de charge du clavier.Finalement, pour économiser toujours plus de batterie, leentre et sort de veille rapidement et sans latence.