La course aux équipements est bien réelle chez les constructeurs de périphériques. Afin de correspondre au mieux aux différentes nouvelles spécialisations comme le streaming ou l'esport, les périphériques phares sont continuellement dotés d'améliorations adaptées aux volontés des utilisateurs. Nous avons eu l'occasion de tester le GXT 256 Exxo, le modèle évolué du Ermita déjà présenté.

Caractéristiques

Un Packaging complet

Microphone

Support de micro

Filtre pop

Mousse micro (Filtre)

Pied démontable

Câble d'alimentation



Robuste et efficace

Un châssis sobre et professionnel

Socle et pied fournis



S'adapte-t-il à tous les bras ?

Un peu de RGB



Les fonctionnalités

Un rendu clair et adapté

CardioïdeVolume, Mute, Microphone, Lumière1,8 m (caoutchouc)Microphone - 398 g / Total - 1757 g30Hz - 18kHzCâble A-B130 €Pour remettre le périphérique dans son contexte, il faut se rappeler queavait proposé un pack identique appelé GXT 252 ermita . Leveut être une version améliorée de ce dernier pour un prix raisonnable. Nous retrouvons ainsi le même concept de packaging avec une boîte, contenant l'intégralité des composants du microphone, séparée en plusieurs entités. Nous regrettons que cette dernière soit en carton simple lorsqu'on se souvient duqui lui était doté d'une mallette de transport. En soi, ce nouveau packaging n'est pas gênant puisqu'il n'est pas destiné à une mobilité accrue. La boîte reste tout de même très bien protégée et chaque élément confortablement installé pour permettre unLes éléments compris dans le pack :Il est important de noter l'évolution présente entre le Ermita et le Exxo. Là où le GXT 252 Ermita proposait initialement un périphérique robuste, agréable et performant, on constate avec l'arrivée de l'Exxo que ce n'était pas suffisant pour Trust Gaming.Le premier contact avec le micro donne déjà le rythme puisqu'il propose unmais non moins efficace. Lesdonnent un côté industriel et maîtrisé pour ce nouveau microUne fois sur votre bureau, il ne représente pas un grand encombrement seul, cela devient toutefoisune fois l'ensemble monté. Ce point est important puisqu'il vous sera impossible d'utiliser le microphone seul, il devrait obligatoirement être équipé d'un support ou d'une perche.Au sein du pack micro, bien qu'il soit aussi adaptable sur perche, c'est une solution socle sur pied qui vous est fournie. Ce dernier est assez lourd pour vous permettre de poser le microphone sans avoir d’inquiétude sur sa stabilité. Avec nous retrouvons le support de micro qui est obligatoire pour l'utilisation de ce dernier. A contrario d'un micro de gammeou Rode qui sont capables de s'installer seuls sur une perche ou socle, le microphonede chezpossède un supportet obligatoire (bien qu'il soit démontable).Une fois le microphone monté, il devient rapidemen. Il faudra donc trouver un compromis entre confort et utilisation dans le but de profiter au mieux des capacités de ce nouveau périphérique estampilléPour éviter tout problème lors de l'utilisation du micro sur une, le mieux reste d'utiliser celui proposé par le constructeur. La fixation du micro étant spécifique, les normes de filetages. Nous avons été bloqués sur un bras classique accueillant habituellement un micro. Prenez donc le temps de vérifier votre installation et au besoin, fiez-vous aux produits de chezLe microphoneapporte une nouveauté intéressante pour celles et ceux qui apprécient mettre de la couleur dans leur vie, un. De ce fait, il vous sera possible de choisir la couleur que vous souhaitez obtenir en live et ainsi lisser facilement le périphérique au sein de votre configuration.sont disponibles avec en prime la possibilité de laisser ces dernières changer selon unC'est un ajout intéressant pour ceux souhaitant apporterà leur configuration, toutefois nous perdons ce bénéfice avec l'utilisation duqui vient recouvrir le microphone et par conséquent cacher le. Pour utiliser et changer les modes, il suffit simplement d'appliquer une pression sur le bouton de gain disponible sur le microphone.Il s'agit ici des plus grandes nouveautés que proposeen comparaison de son prédécesseur. Non satisfait d'un, le constructeur vient ajouter ce qui est unsur un micro que ce soit en tant que simple joueur ou créateur de contenu. Nous retrouvons ainsi deux molettes permettant de régler le son de sortie des écouteurs, mais aussi une molette permettant deassociée à un bouton poussoir permettant dereste toutefois l'ajout d'une carte son intégrée vous permettant unainsi que la possibilité d'utiliser un retour micro, très apprécié par la plupart des créateurs de contenu.Le microphonene pâlit devant aucun concurrent. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo qui suit, le rendu est net, sans friture et permet un rendu fidèle de votre voix. La détection de voix pourrait cependant être un peu plus travaillée. Lorsque, vos coéquipiers vous entendront faiblement ce qui demandera de votre part d'augmenter systématiquement le gain. Comme l'ensemble est assez, il ne sera pas rare de vous voir utiliser le gain du microphone constamment à fond.Pour le reste, ce que nous pouvons lui reprocher, c'est sûrement de manquer de modes d'utilisation puisque. Il ne faut cependant pas oublier le prix d'appel de ce microphone qui se situera aisément dans la catégoriepour un constructeur n'étant initialement pas un spécialiste du genre.