Les produits gaming ne cessent de se populariser et souhaitent améliorer au maximum le confort d'utilisation pour les joueurs. C'est ainsi que les souris ergonomiques ont vu le jour dans le but de soulager votre main. Mais qu'en est-il vraiment ?

Caractéristiques

Type de souris : Droitier - ergonomique

Droitier - ergonomique Capteur : Optique de chez Trust

Optique de chez Trust accélération : 20 G

20 G Dimensions : (H) 78 mm x (L) 72 mm x (l) 125 mm

(H) 78 mm x (L) 72 mm x (l) 125 mm Boutons : 6

6 Fréquence USB : 125 / 1000 Hz

125 / 1000 Hz Câble USB : tressé d'une longueur de 1.8 m / Port USB 2.0 PC

tressé d'une longueur de 1.8 m / Port USB 2.0 PC Poids : 138 g

138 g Logiciel : GXT 144 Gaming Mouse

GXT 144 Gaming Mouse Couleurs : Noir

Noir Garantie : 2 ans

2 ans Prix : 39,99 €

Unboxing

Châssis

Forme et prise en main

C'est une sensation assez nouvelle et difficile à traduire puisqu'elle sera sûrement différente pour chacun. À cela vient s'ajouter un revêtement Soft-touch pour compléter la sensation de confort à l'utilisation. Par ailleurs, de par sa forme verticale il est recommandé d'utiliser un grip de type Palm. Il n'est pas obligatoire, mais vous perdrez largement en confort si vous souhaitez l'utiliser d'une manière différente.

Boutons











Molette







Zones RGB



Le logiciel

Main : ici vous pouvez choisir de changer la sensibilité ainsi que l’attribution des boutons, de la molette et des clics.

ici vous pouvez choisir de changer la sensibilité ainsi que l’attribution des boutons, de la molette et des clics. Advanced : les DPI sont modifiables par paliers de 100 et dans cet onglet. On y retrouve aussi la modification de l'éclairage LED.

les DPI sont modifiables par paliers de 100 et dans cet onglet. On y retrouve aussi la modification de l'éclairage LED. Macro : pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin et créer des macro adaptés à leurs manières de jouer ou d'utiliser la souris.

pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin et créer des macro adaptés à leurs manières de jouer ou d'utiliser la souris. Support : si votre driver nécessite une mise à jour, c'est l'onglet parfait pour le savoir.

Utilisation en jeu

Les boîtes de périphériquesarborent, comme à leur habitude, des couleurs rouge et noire significatives. La souris est ainsi bien installée au sein d'un emballage en plastique moulé. Avec elle nous trouvons le manuel d'utilisation accompagné de celui deIl faut tout d'abord rappeler l'intérêt initial de la. Les souris verticales sont initialement conçues pour permettre aux utilisateurs de réduire la sollicitation de leur poignet pour une prise en main plus, quelle que soit la durée d'utilisation.On rentre ainsi directement dans le vif du sujet avec la forme significative de cette souris. Annoncée comme une souris verticale, elle rentre dans la catégorie des souris de. Elle ressemble donc grandement à une petite souris de bureau que l'on aurait surélevé et posé à la verticale pour la tenir à la manière d'une main de. Le temps d’adaptation est assez rapide à condition de ne pas vouloir performer dès le début. Vous sentez directement un confort amélioré ainsi qu'une certaine aisance d'utilisation. La sourismais réduit aussi légèrement votre précision.La souris dispose de deux clics, une molette et. Là où habituellement nous retrouvons le boutonsous la molette, ici la forme contraint un positionnement différent. Ce dernier se retrouve sur lade la souris. Bien qu'il demande une certaine gymnastique pour être activé, vous ne devez normalement pas en abuser. Il convient ainsi à une utilisation quotidienne sans se soucier d'une activation par inadvertance. De plus, lors du, ces derniers sont affichés dans l'angle supérieur gauche de votre écran pour justifier du mode actuellement actif. Aucun dispositif lumineux n'est présent sur la souris pour signaler le mode actif.Concernant les boutons du flanc, ils se retrouvent juste. Avec la position spécifique que prend votre main, ils sont faciles d'utilisation sans pour autant pouvoir les activer de façon maladroite.Pour finir, les clics sont faciles d'accès et. Même si un certain temps d'adaptation est nécessaire pour l'activation innée du clic gauche, aucun problème n'est à noter de ce côté.Comme nous le disions précédemment, la sourisressemble à une petite souris de bureau que l'on aurait surélevé. De ce fait, la molette est légèrement réduite, mais toujours dans une position adaptée pour une utilisation classique et agréable. Bien qu'elle soit crantée, ces derniers restent toutefois très légers, mais suffisamment perceptibles pour ne pas être désagréables. Ils restent dans l'ambiance globale de la souris qui préconise ainsi une utilisation confortable à l'instar de la précision. Le compromis est infime, mais se fait ressentir sur la globalité de la souris.Lorsque le but premier d'un périphérique est de permettre d'de l'utilisateur, il est nécessaire de ne pas s'étendre sur les fioritures telles que leou les modes d'éclairages multiples afin d'optimiser le prix. Pour la, le compromis est maximisé puisque seuls le logo, les boutons du flanc ainsi que la molette bénéficient d'un. Il est possible de régler la couleur, les effets, mais aussi les fréquences d'allumage selon votre convenance à l'aide du logiciel attitré.Comme énoncé plus haut, il s'agit d'un logiciel attitré à la souris en question. Selon le matérielil vous faut télécharger le logiciel adéquat. ici il s'agit duLe logiciel vous permet de régler la globalité des commandes de votre souris touche par touche avec pas moins de. Nous pouvons toutefois mentionner que le logiciel est en anglais.Voici les différentes options.C'est sûrement la question que tout le monde se pose lorsque l'on voit ce type de périphériques. Habituellement adaptés à de la bureautique, ils arrivent à présent estampillés du terme "gaming". Pour avoir testé une assez grande variété de jeux allant d'un, cette dernière saura vous suivre dans la plupart de vos combats. Avec un capteur optique performant et allant jusqu'à une configuration maximum de, elle se rapproche grandement de ses homologues compétitives. Toutefois, bien que la prise en main soit facilitée et agréable, elle reste plus difficile à déplacer ou faire glisser lors de mouvements brusques et/ou précis.Pour ceux qui soulèvent leurs souris lors de, on se rend rapidement compte que l'équilibrage du périphérique ne permet pas de le soulever sans contrainte. On se retrouve donc rapidement à devoir faire attention à lapour éviter de la reposer en biais ou subir certains frottements. Nous pouvons terminer en affirmant que cette souris verticale ergonomique est adaptée à la fois à la bureautique et au jeu, mais qu'il ne faut pas s'attendre à pouvoir exploiter au maximum son