Caractéristiques

Type : circum-aural fermé

circum-aural fermé Casque : Transducteur : PRO-G 40 mm Taille Transducteur : 100 mm Fréquence de réponse : 20Hz - 20KHz Impédance : 39 Ohms (passive), 5k Ohms (active)

Microphone : Pattern : Cardioïde Type : unidirectionnel Fréquence de réponse : 100Hz - 10KHz Distance max d'utilisation : 20 m

Batterie : 29h sans lumière et 20h avec l'éclairage pas défaut

29h sans lumière et 20h avec l'éclairage pas défaut Connection sans fil : Lightspeed

Lightspeed Connection filaire : Aucune / recharge USB

Aucune / recharge USB Coloris : Noir, Blanc, Bleu ou Lilas

Noir, Blanc, Bleu ou Lilas Poids : 278 g

278 g Prix : 149 €

149 € Garantie : 2 ans

Unboxing

Casque G733 LIGHTSPEED RGB Sans-fil

Bandeau de tête réversible

Microphone détachable

Dongle pour le sans-fil LIGHTSPEED

Câble de charge USB-C - USB-A

Châssis et fonctionnalités

Châssis

Mousses et oreillettes

Boutons et molettes

Connectivité

Microphone

Le Logiciel

Le RGB

Avis Personnel

Confort d'utilisation

Côté son

La batterie

Habitué des périphériques, qu'ils soient pour un usage standard ou gaming,sait comment présenter son matériel. Le casque arrive donc au sein d'un packaging maîtrisé où même lui dispose à l'ouverture d'explication sur l'utilisation et. Voici la composition :La nouvelleimpose un style et des composants différents pour un rendu exotique et coloré. Mis en vente avec pas moins de, nous regretterions presque de ne pas voir de plus amples déclinaisons. Nous avons tout de même décortiqué ce périphérique pour vous.L'intérêt de cette collection est de créer un contraste avec ce que l'on peut habituellement trouver dans le commerce. Il faut cependant garder en tête laauxquels il est destiné. De ce fait, afin de conserver un son et un microphone qualitatifs, il fallait réduire le prix ailleurs. C'est ainsi que nous retrouvons une structure de casque en plastique qui a pour seul moyen de réglage, attaché juste en dessous, une sangle aux couleurs loufoques. Il existe également des bandeaux ajustables, disponibles selon cinq variantes, vendues séparément par Logitech au prix deVous l'aurez donc compris, le châssis duest moulé en une seule partie ne laissant aucune place àdu périphérique. C'est un point faible puisqu'il pourra ne pas aller à tout le monde. De plus, et bien que la sangle soit réglable à l'aide de deux crans, ces derniers sont trop éloignés pour profiter d'une modification précise. Toutefois,, il reste d'un confort indéniable, et ce, quelle que soit la durée d'utilisation.Pour finir, l'aspect extérieur de jouet ne rend pas le périphérique moins résistant.a doté son casque d'unpermettant une torsion aisée du serre-tête. Il est aussi très léger pour une utilisation intensive sans douleur puisque, comme s'amuse à le dire: « Seulement 278 grammes. C'est le poids de deux petits cheeseburgers ou de 250 bonbons. »Pour le, pas de texture en similicuir, mais un textile un peu plus chaud. Le rendu est. Composé de mousse à mémoire de forme à double couche, les oreillettes viendront compenser le manque de réglage laissé par le serre-tête en venant récupérer plus aisément. Les oreillettes, quant à elles, disposent d'un pivot quasi inexistant, mais laissent uneLe casquedispose d'une molette et deux boutons disposés sous l'oreillette gauche et ne gênant pas à l'utilisation. Cela étant, c'est une combinaison condensée proposée par le constructeur avec juste le minimum entre, celui pour couper le micro et pour finir, la molette de réglage du son de votre ordinateur.La connectique d'un casque reste très importante afin de connaître son adaptabilité ainsi que sa polyvalence. Annoncé comme sans-fil et doté de la technologieque l'on ne présente plus, difficile d'y trouver un périphérique désadapté. Cependant, il estd'utiliser le casque simplement avec la prise de recharge. C'est un angle non négligeable puisque, à moins de le recharger différemment ou de ne simplement pas l'utiliser, vous devrez obligatoirement avoirdisponibles sur votre ordinateur.Là où les constructeurs proposent de plus en plus de matériels ayant une clé de connectivité propre, perdre unpeut rapidement devenir problématique. Pour finir, le casque ne peut fonctionner sans son dongle, et ce même si vous disposez d'un autre périphérique sans-filL'avantage avecest qu'ils savent où s'arrêtent leurs limites., et certainement moins dans la partie microphone, ils ont décidé d'intégrer et travailler en collaboration d'une marque bien implantée dans le milieu qu'est. Ce ne sont pas les seuls constructeurs à agir de la sorte puisque nous l'avons déjà constaté avec le microphone WAVE:3 de chezqui avait choisi l'enseignepour les accompagner.Le logiciel permet une personnalisation et adaptation du micro selon vos volontés et suivant un plan très détaillé. Toutefois, lorsque nous voyons le nom de Blue intégrer un casque gaming et, quel que soit le prix du périphérique, nous nous attendons à. Pourtant le microphone dulaisse un peu sur sa faim. Il est vrai qu'il reste d'une qualité impressionnante pour une adaptation popularisée de ce type de matériel, mais décevant au vu des attentes que nous pouvons avoir.Comme il est possible de l'entendre via la vidéo ci-dessus, les accentuations des P et S sont difficiles à maîtriser même avec le logiciel. Pour pallier ce problème,propose des bonnettes aussi excentriques que sympathiques qui viennent se mettre sur le micro, au prix del'unité.Il s'agit ici du G-HUB, le logiciel par défaut de tous les périphériques. Il est néanmoins intéressant de noter quepassent par ce logiciel pour éviter de changer à chaque nouveau produit. Cette précision peut paraître logique, pourtant de nombreux constructeurs continuent de multiplier les logiciels de recherches. Pour finir, il reconnaît aisément les matériels connectés permettant un plug and play très plaisant.Comme vous pouvez le constater ci-dessus, lepermet une configuration intégrale de votre casque pour une utilisation qui vous ressemble. Il est ainsi possible de changer les retours audio ainsi que lespour activer ou désactiver l'écoute surround, mais aussi le. Changez de couleur, vérifiez l'état de votre batterie, en bref lepermet une personnalisation poussée et pertinente de vos périphériquesSachez toutefois que le logiciel étant extrêmement complet, il reste assez difficile d'accès si vous ne maîtrisez pas toutes les. N'hésitez pas à balader dans les réglages pour les comprendre ou simplement utiliser ceux construits de bases qui sontComme nous l'avons vu au niveau du logiciel, il est possible de réglerse situant à l'avant du casque par le biais de deux saignées discrètes. Il existe deux zones notifiées haut et bas que vous pouvez configurer à votre guise et selon deux paternes différents. Il est certain que lors du port du casque,est inutile, mais il donne quand même unà ce dernier pour ceux qui vous regardent ou simplement quand vous l'enlevez ou posez sur un support.Le casquefait partie de. Bien que le nôtre soit arrivé en blanc, il existe en quatre coloris différents. Il est presque regrettable de ne pas le voir décliné en d'autres gammes de couleurs tant le choix peut paraître judicieux et farfelu. Leest confortable à l'utilisation bien que l'on soit sur une structure plastique avec des revêtements de coussin en tissu pour une double couche de mousse à mémoire de forme.Difficile d'être déçu par la qualité sonore proposée paravec ce, en plus d'un son précis et profond, le logiciel G Hub permet d'utiliser quelques reconfigurations efficaces selon l'écoute voulue ainsi que la possibilité de modifier les réglages à votre guise pour obtenir le meilleur son possible. Si même là vous n'êtes pas satisfait, il est également possible d'activer le son surround pour uneaccompagné de basses précises et maîtrisées. En bref, rien à redire sur la qualité sonore qui reste à l'honneur chez Logitech.Annoncée avec 29 heures d'autonomie sans lumière et 20 heures avec l'éclairage par défaut,. Le logiciel propose un suivi de même qu'il vous sera possible de savoir à tout moment le niveau de batterie de votre casque par une simple pression sur le bouton d'allumage de ce dernier. Heureux également de constater qu'une voix nous parleet donne un pourcentage exact, ce qui n'est pas le cas pour tous.Si vous souhaitez acheter le Logitech G G733 LIGHTSPEED, il est disponible, notamment, sur Amazon, pour le prix de 149,99 euros