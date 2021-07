Caractéristiques

Type : circum-aural fermé

circum-aural fermé Casque : Transducteur : 40 mm Taille Transducteur : 100 mm Fréquence de réponse : 20Hz - 20KHz Impédance : 36 Ohms

Microphone : Pattern : Cardioïde Type : unidirectionnel Fréquence de réponse : 100Hz - 10KHz

Connection filaire : Jack 3,5 et séparateur en Y (micro/casque)

Jack 3,5 et séparateur en Y (micro/casque) Poids : 240 g

240 g Prix : 70 €

70 € Compatibilité : PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch et dispositifs portables avec un port audio jack 3,5 mm

PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch et dispositifs portables avec un port audio jack 3,5 mm Garantie : 2 ans

Unboxing

Casque gaming filaire G335

Bandeau de tête réversible

Séparateur pour PC avec prises micro et casque séparées (séparateur en Y)

Documentation utilisateur

Châssis et fonctionnalités

Châssis

Mousses et oreillettes

Boutons et molettes

Connectivité

Microphone

Le Logiciel

Le RGB

Avis Personnel

Confort d'utilisation

Côté son

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Voici la composition de la boîte :La nouvelles'est imposée comme une référence pour le constructeur, à tel point qu'il a même proposé un nouveau coloris, Mint, ainsi qu'une déclinaison filaire et plus abordable du fameux G733 . Il est à noter, et vous le comprendrez tout au long de l'article, que leest un modèle qui, outre certains points du châssis, diffère beaucoup avec leComme nous le disions plus haut, à l'égal du, leest doté d'un châssis entièrement en plastique, ce qui permet de justifier le faible poids de ce dernier, puisqu'il ne dépasse pas les 240g. Un système de glissière est prévu au niveau des oreillettes pour gagner/perdre en hauteur tandis qu'aucune charnière ou pivot ne permet d'excentricités. Concernant le serre-tête, il se veut à l'identique duavec un bandeau élastique et ajustable, disponible en cinq variantes, vendues séparément par Logitech au prix de 9,99 € . Ces derniers ne sont pas réversibles et ont tendance à se desserrer avec le temps. C'est ainsi une bonne et une mauvaise nouvelle puisqu'il sera possible de le remplacer, mais obligera les budgets serrés à se contenter d'un produit un peu plus lâche avec le temps.Vous l'aurez donc compris, le châssis duest moulé en une seule partie ne laissant aucune place à la personnalisation et adaptation poussée du périphérique. C'est un point faible puisqu'il pourra ne pas aller à tout le monde. De plus, et bien que la sangle soit réglable à l'aide de deux crans, ces derniers sont trop éloignés pour profiter d'une modification précise. Toutefois, si le casque vous sied, il reste d'un confort indéniable, et ce, quelle que soit la durée d'utilisation.Pour finir, l'aspect « jouet » extérieur dune rend pas le périphérique moins résistant.a doté son casque d'unpermettant une torsion aisée du serre-tête.À l'égal du, le casquepropose des oreillettes en textile pour un rendu plus chaud et doux. Le rendu est sensiblement différent, mais pas désagréable. Néanmoins, il ne dispose pas de mousse à mémoire de forme à double couche. Les oreillettes viendront compenser le manque de réglage laissé par le serre-tête en venant récupérer plus aisément les formes de votre visage malgré leur rigidité.Très simplifié, le casquene dispose d'aucun bouton, mais simplement d'une molette permettant le réglage du son de votre périphérique. Par exemple, sur un ordinateur, il modifie l'ensemble sonore complet.Afin de s'adapter à un large panel de consoles, mobiles et PC, le casquedispose d'un câble filaire en caoutchouc équipé d'une prise jack 3,5 et livré avec un dédoubleur Y permettant de séparer la sortie son/micro. Avec la popularisation des câbles tressés, nous sommes un peu déçus de voir une marque comme Logitech proposer un câble caoutchouc qui se veut bien moins résistant.Assez étonnant pour un périphérique entrée de gamme, mais le microphone dufait un très bon travail. Bien sûr, il ne faut pas le comparer à un micro sur pied, ni même à un concurrent milieu/haut de gamme.(attention si vous êtes plusieurs dans la même salle).Cela étant, le microphone est unidirectionnel et, bien qu'il ne soit pas détachable, il est possible de le monter afin de faire corps avec le châssis tout en profitant de la fonction mute du microphone.Contrairement à l'ensemble des produitset certainement pour réduire son prix,de par sa connectique en Jack 3.5.Pour les adeptes de la personnalisation ou même du rendu RGB, malheureusement, rien n'est prévu en ce sens sur le. Il reste sobre pour une utilisation classique et sans fioriture.Le casquefait partie de. Bien que le nôtre soit arrivé en noir, il existe en trois coloris différents. Il est presque regrettable de ne pas le voir décliné en d'autres gammes de couleurs (même si le Mint vient de voir le jour) tant le choix peut paraître judicieux et farfelu. Leest confortable à l'utilisation bien que l'on soit sur une structure plastique avec des revêtements de coussins en tissu pour un rendu plutôt chaleureux.S'il était difficile d'être déçu par la qualité sonore proposée paravec le, leapporte son lot de déception. Le rendu audio est assez plat, même si l'ensemble semble correct à la première écoute. C'est lors de l'utilisation sur des musiques plus spécifiques, aux basses profondes ou mettant en avant les voix que l'on s'aperçoit des limites du. Les basses sont présentes, mais pas explosives, tandis que le rendu musical a tendance à tirer dans les aiguës. Idéale pour une utilisation classique, mais moins performant que certains concurrents de même gamme.Si vous souhaitez acheter le Logitech G335, il est disponible, notamment, sur Amazon pour le prix de 70 euros