Les sièges gaming ont dû faire face à une nouvelle demande, celle de l'utilisation quotidienne, poussée et sur le long terme. Pour cause, l'explosion du télétravail en 2020. MAXNOMIC revient donc avec une nouvelle gamme de sièges adaptés et capables de tenir la distance. Mais qu'en est-il vraiment ?

Caractéristiques

Taille maximum recommandée : 165 - 184 cm

165 - 184 cm Poids maximum recommandé : aux alentours de 100 kg

aux alentours de 100 kg Poids maximum : 130 kg

130 kg Revêtement : Daim synthétique

Daim synthétique Base : renforcée en aluminium, 70cm de diamètre

renforcée en aluminium, 70cm de diamètre Coussins : lombaire (non compris) / tête avec élastique

lombaire (non compris) / tête avec élastique Prix : dès 429 €

L'histoire dans une histoire

Le choix de la qualité

Un colis imposant

Un montage facilité



Service après vente rapide



Zoom sur les composants

Le siège



Des accoudoirs 4D aux multiples configurations



Le châssis



Base



Roulettes

Piston



Le point fort, le coussin lombaire modifiable

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus concernant l'histoire denous vous invitons à lire l'article sur le ERGOCEPTOR PRO que nous avons également testé.Afin de convenir à la plupart des morphologies,ne cesse de développer et diversifier ses gammes. De plus, nous l'avons vu avec l’expansion du télétravail suite au confinement, le confort ainsi que le maintien sont des atouts essentiels à l'utilisation quotidienne et poussée d'un siège. Lors de notre test du ERGOCEPTOR PRO nous avions détaillé quelques modèles surtout ciblés sur la partie jeux vidéo. Lea un objectif légèrement différent puisqu'il se dirige sur une utilisation calibrée et professionnelle du siège pour l'utiliser à la fois pour travailler et jouer. La différence semble légère et pourtant elle reste notable, car le temps d'utilisation s'agrandit largement.Lors de la réception du siège, vous serez content de laisser le livreur rentrer le colis chez vous. Bien qu'il soit, il ne faut pas oublier que le nombre d'éléments le composant ainsi queen font un tout assez imposant. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est l'. Tout est bien emballé et séparé par des blocs de. À l'ouverture, un livret de montage vous attend allant même jusqu'à vousdes éléments afin de ne pas abîmer le packaging. On notera par ailleurs que l'ensemble du carton semble très confortable et même validé par nos amis les chats.Que vous soyez un adepte du bricolage ou non, à la vue de toutes les vis nous pouvons nous retenir d'avoir une certaine appréhension. Le souvenir perdu d'une commode qui ne se monte pas ou la dernière vis qui vous reste dans la main alors que le meuble est monté, un stress terrible !pense à vous avec une méthode de montage réalisable facilement et même seul.Nous vous parlions précédemment d'un léger problème lors du montage. Il faut savoir quepropose un service client français des pluset cela se confirme simplement en faisant le tour des avis et commentaires laissés par la communauté concernant la marque. De plus, habitué à l'univers du gaming, le constructeur propose des services adaptés au marché actuel et. De ce fait le retour est gratuit avec la possibilité de testerle produit. La plupart des pièces détachées sont disponibles sur leur site pour une livraison (siège compris) très rapide. Pour notre cas, nous l'avons reçu enNous n'avons toutefois pas testé l'envoi de pièces détachées. Pour les contacter, un numéro de téléphone direct est disponible sur le site.Sur ce style de fauteuil, la majorité des composants est essentielle au bon fonctionnement global. Qu'il s'agisse de l'assise ou du dossier, c'est la combinaison de l’ensemble qui rendra le siège confortable et agréable d'utilisation. L'important pour la marque avec ce siège estpour une utilisation bien plus prolongée qu'une simple partie de jeu vidéo. C'est ainsi que le daim a pris le dessus sur le cuir pour un rendu moelleux. Il faut toutefois noter qu'il donne légèrement plus chaud et qu'il a tendance à récupérer les poils (pour celles et ceux qui ont des animaux). Un nettoyage régulier est donc préconisé.L'assise quant à elle est complètement synchronisée avec le dossier et un revêtement entièrement en daim pour des coutures en forme de vagues et grises.avec un angle adapté au gabarit du siège pour vous aider à soutenir au maximum votre corps.Nous noterons que l'assise semble s'adapter à votre poids et agit comme un coussin en vous faisant légèrement "rebondir" lorsque vous vous asseyez jusqu'à équilibrer la contre-force permettant d'obtenir le confort optimal. L'ensemble du fauteuil est plus rigide que la normale, mais. Un réel équilibre pour uneLors des premières utilisations, vous aurez l'impression de. Pour contrer ce phénomène, il vous suffira simplement denécessaire grâce à la molette facileNous l'avions déjà remonté avec le siège ERGOCEPTOR PRO , mais les accoudoirs 4D semblent être l'un des éléments phares proposés par le constructeur qui en équipe une majeure partie de ses sièges. Concernant leils sont repensés pour continuer à augmenter le confort d'utilisation. Nous retrouvons ainsi un accoudoir plus moelleux pour faciliter une utilisation prolongée. Ils sont par ailleurs incurvés pour permettre une utilisation naturelle et innée. Ajoutez à cela l'emplacement de fondet il sera difficile de trouver un positionnement plus agréable et naturel. Le style est ainsi atypique, mais. Nous avons essayé avec des grandes, mais aussi de petites mains et le résultat est identique :Bien sûr, ils gardent les mêmes caractéristiques avec un revêtement enqui permet un confort d'utilisation pour un nettoyage facilité. Ils sont adaptables en, mais aussi en profondeur ainsi qu'en. De quoi convenir à toutes les positions.Afin de combler les attentes des joueurs, mais aussi et surtout des télétravailleurs, tout en s'assurant que vous ne finissiez pas au sol, le siègeest étudié dans les moindres détails. Ce n'est d'ailleurs pas le seul puisque les bases des siègessont pratiquement toutes les mêmes afin de combler au maximum les attentes des utilisateurs concernant la qualité du produit.C'est le support et la base même de votre siège et le constructeur en est bien conscient. Nous disposons ainsi d'unet bien équilibré pour éviter un écroulement ou tangage inutile. Ce n'est pas pour autant la partie la plus lourde du siège.La mobilité est aussi très importante sur un siège. Les roulettes sont facilement clipsables et permettent une glisse agréable sans être retenu. Il vous sera possible lors de l'achat de choisir un modèle sans ou avec frein. Pour ces dernières il vous faudra toutefoisLe piston est certainementle plus essentiel du siège que nous n'avons pas forcément l'occasion de mettre en avant. Basé surdont nous ne parlerons pas dans cet article, le piston est un savant mélange de matériaux et de calculs pour vous permettre d’allier confort d'utilisation et rigidité tout en étant capable de soulever votre poids. Les pistons à Gazsont annoncés comme ayant uneainsi qu'unepouvant aller. Nous n'avons pour le moment aucune donnée concernantpuisqu'il faut tester le siège pendant plusieurs mois voire plusieurs années avant de pouvoir proposer un résultat. Toutefois, ce dernier absorbe bien les chocs.La dernière partie concernant le comportement du pistonpuisqu'il va s'adapter à votre morphologie ainsi qu'à la pression que vous exercerez dessus. L'important à relever est que le constructeur annonce une durée de vie très longue, visant particulièrement les personnes en télétravail.avec un amorti plus maîtrisé pour garder un ensemble compact et solide. C'est intéressant de remonter cette information car, même si nous préférons généralement les surfaces plus moelleuses, ellesau bien-être de notre dos. Toutefois, notez que le choix du piston se fera pendant l'achat du siège et se conformera tout d'abord à votre taille, mais aussi à votre poids.Habituellement, nous retrouvons les sièges gaming équipés d'un coussin de tête ainsi qu'un destiné aux lombaires. Pour Le siègenous ne disposons que du coussin de tête. La raison est d'ailleurs innovante et mise en avant parpuisque le coussin lombaire est directement intégré dans le siège. Cela semble difficile à comprendre, mais une molette de réglage est disponible sur le flanc de votre fauteuil. Ainsi, dites adieu au cousin qui ne tient pas ou se positionne mal avec ou sans élastique. Ici, il est directement intégré et vous permet de l'adapter à vos besoins, de quoi ravir la plupart des utilisateurs et encore plus ceux enqui peuvent facilement être soumis à des douleurs au niveau du dos suite à un positionnement ou un équipement non adapté.pour ce siège qui réunit à la perfection tous les éléments pour une utilisation prolongée et destinée à laqu'ils soient joueurs ou non. Toutefois il faudra utiliser la fonction du coussin modifiable avec parcimonie. En effet, si ce dernier est un élément-clef, modifiable et adapté pour les personnes qui pourraient être sujettes à des problèmes lombaires, il ne faudra pas l'utiliser forcément à. Essayez le coussin à tâtons jusqu'à obtenir la forme qui convient le plus à votre utilisation. Une utilisation trop rigide pourrait ne pas être bénéfique à votre dos à long terme sine l'accepte pas.