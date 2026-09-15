TFT : B-patch 18.2, les détails de la mise à jour

En raison de la puissance récente des compositions de fin de partie, Riot Games propose un correctif du patch 18.2 de TFT. Les changements devraient être déployés au plus tard dans la soirée du 15 septembre en France, mais aucune heure précise n'a été communiquée par le développeur. Découvrez les ajustements à venir avec le B-patch 18.2 de TFT ci-dessous.

B-Patch 18.2 de TFT (15 septembre 2026)

La version 18.2 avait pour but de rendre la stratégie « Fast 9 » viable au milieu d'une méta de la 18.1 axée sur le reroll. Cependant, en générant plus d'économie grâce à des Esprits de la forêt moins chers, des coûts de niveau réduits et de puissants buffs, les variantes « soupe de Légendaires » ont rapidement redéfini ce qu'était le Tier S.

Systèmes

Nos changements de la 18.2 sur l'XP réduisaient le coût du Niveau 10 de 12 PO - ce qui représente énormément dans TFT, surtout en économisant entre 5 et 15 PO supplémentaires grâce aux Esprits à prix réduit. Nous ne faisons pas un retour en arrière total : nous maintenons la réduction pour passer du Niveau 7 au Niveau 8 (4 XP/PO de moins), mais les ajustements pour les niveaux 9 et 10 sont annulés.

XP du Niveau 8 au 9 : 64 ⇒ 68

XP du Niveau 9 au 10 : 64 ⇒ 68

Optimisations

Comme prévu, Expected Unexpectedness a été réactivée, mais un nouveau bug inattendu nous a contraints à désactiver temporairement Nesting Dolls.

Expected Unexpectedness : Réactivée

Nesting Dolls : Désactivée en raison d'un bug

Unités

Camille a trouvé sa place en tant que puissant carry de relance dans les compositions Solaire / Ravageur, même dans une méta orientée Fast 9. Comme nous réduisons la puissance de toutes les compositions Niveau 9/10 ainsi que de quelques unités plus chères, nous appliquons de manière préventive un nerf plus important à nos meilleures compositions reroll.

LeBlanc est toujours davantage utilisée comme une imprimerie à relances que comme une unité destinée à rester sur le plateau en fin de partie. Nous réduisons ses chances de base de dupliquer à 3 étoiles, mais en tant que carry équipée d'objets, elle devrait rester très efficace pour dupliquer des champions car les chances bonus sur élimination restent inchangées.

Correction de bugs étranges où la pénétration d'armure de Roncier était plus élevée que prévu lorsqu'il ne construisait pas de puissance magique (AP), et diminuait lorsqu'il en construisait. Roncier sera plus fort avec des objets comme Détermination du titan, Soif-de-sang ou Manteau de la nuit - qui apportent tous de la puissance -, mais il sera légèrement plus faible sans ces objets ou d'autres sources d'AP.

Même avant l'essor du Fast 9, Draven disposait de primes très puissantes tirant parti de tâches simples pour des récompenses substantielles. Draven est une récompense à lui tout seul, nous réduisons donc les récompenses les plus simples ou les rendons un peu plus difficiles à obtenir.

Avec un niveau 8 moins cher, les joueurs obtiennent Maokai beaucoup plus facilement (même constat pour Draven) et peuvent accumuler bien plus de PV. Nous adorons le fantasme de la barre de PV géante via Old Growth, donc nos nerfs ciblent sa capacité à lancer son sort à répétition et à se soigner tout au long du combat.

Camille : Dégâts de compétence : 160/240/410/700 AD ⇒ 150/225/375/640 AD

: LeBlanc : Chance de clone : 10/15/40% ⇒ 10/15/30%

: Teemo : Dégâts des petits champignons : 60/90/135 AP ⇒ 55/82/130 AP

: Roncier : Correction d'un bug où sa pénétration d'armure de base était plus élevée que prévu.

Roncier : Correction d'un bug où sa pénétration d'armure diminuait en augmentant sa puissance.

Roncier : Pénétration d'armure : 15 + 30% AP ⇒ 20 + 25% AP

Ashe : Durée de la traînée : 4s ⇒ 3s

: Durée de la traînée : 4s ⇒ 3s Ashe : Dégâts sur la durée de base par seconde (AD) : 5/8 AD ⇒ 9/14 AD

: Dégâts sur la durée de base par seconde (AD) : 5/8 AD ⇒ 9/14 AD Maokai : Mana : 30/90 ⇒ 30/100

Draven (Chasseur de primes) :

Sorts lancés pour unités à 4 PO : 5 ⇒ 6

Récompense pour 8 sorts lancés : 10 relances ⇒ 6 relances

Attaques pour unités à 5 PO : 50 ⇒ 60

Dégâts pour 7 PO : 8 000 ⇒ 10 000

Éliminations pour 12 PO : 6 ⇒ 8

Esprits de la forêt

Utiliser une Métamorphose (Polymorph) à la dernière seconde est stylé, mais c'est rarement une bonne idée quand votre Vi à 3 PO devient un Aphelios en première ligne sans avoir le temps de la replacer.

Métamorphose (Polymorph) : Tous les Esprits de Métamorphose n'apparaîtront désormais qu'en tant que 1er Esprit de chaque phase de préparation.

Corrections de bugs

Correction d'un bug où les projectiles d'attaque automatique pouvaient rester bloqués sur un champion effectuant un rush (dash) et infliger bien plus de dégâts que prévu.

Correction d'un bug où le Krug et Yorick ne faisaient pas apparaître leurs invocations lorsqu'ils étaient sacrifiés par l'Hexagone Blackthorn Hex.

Correction d'un bug où les Gants du voleur offraient des objets différents lorsqu'ils étaient rééquipés à un autre champion au cours de la même manche.

Corrections de performances et de stabilité