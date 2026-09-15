Certains joueurs et joueuses se demandent si le mode New Game Plus/Nouvelle Partie Plus est disponible sur Marvel's Wolverine. Nous vous donnons la réponse.

Disponible depuis le mois de septembre 2026 sur PS5, Marvel's Wolverine a conquis de nombreux joueurs et joueuses, fans ou non dudit personnage. Bien évidemment, certains d'entre eux ont quelques questions au sujet du nouveau titre d'Insomniac Games. Ainsi, plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent si Marvel's Wolverine dispose du mode New Game Plus/Nouvelle Partie Plus. Une interrogation qui trouve sa réponse ci-dessous.

Marvel's Wolverine possède t-il le mode New Game Plus ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse à cette question est positive : Marvel's Wolverine dispose bien du mode New Game Plus/Nouvelle Partie Plus. La présence de cette fonctionnalité généralement très appréciée avait été annoncée par les développeurs avant le lancement du titre.

Ainsi, après avoir terminé la dernière mission de l'histoire principale, les joueurs et les joueuses débloqueront le mode New Game Plus sur Marvel's Wolverine. Évidemment, certains éléments, qui ont été obtenus lors de la première partie, sont conservés en Nouvelle Partie Plus, à savoir le niveau, les techniques, les augmentations/adaptations, les costumes, les griffes et les collectibles déjà débloqués. Dès lors, celles et ceux qui le désirent peuvent relancer une partie en New Game Plus sur Marvel's Wolverine afin, par exemple, d'aller chercher les derniers collectibles ou bien parcourir l'aventure de Logan dans un niveau de difficulté plus élevé.









Par ailleurs, si vous vous questionnez à propos de la durée de vie de Marvel's Wolverine, sachez que nous vous en parlons dans un guide dédié.

Rappelons, en guise de conclusion, que Marvel's Wolverine, qui est sorti le 15 septembre 2026, est à retrouver en exclusivité sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, il est possible d'obtenir des cartes PS Store à moindre coût :