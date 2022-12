Caractéristiques du PC en test

Processeur : Intel Core i7-12800H de 12e génération

Intel Core i7-12800H de 12e génération Ram : 32GB DDR5-4800 (il est possible d'en ajouter)

32GB DDR5-4800 (il est possible d'en ajouter) Carte Graphique : NVIDIA GeForce RTX 3080 TI 16GB GDDR6 VRAM

NVIDIA GeForce RTX 3080 TI 16GB GDDR6 VRAM Ecran : 43,9 cm (17,3") FHD (2 500 x 1 600) / 144 HZ / Option Nvidia G sync

43,9 cm (17,3") FHD (2 500 x 1 600) / 144 HZ / Option Nvidia G sync Batterie : Jusqu’à 6 heures d’autonomie optimisée et 1h30 en jeu 84 Wh

Stockage : 1TB PCIe Gen4 NVMe SSD (possibilité d'ajouter de la mémoire)

1TB PCIe Gen4 NVMe SSD (possibilité d'ajouter de la mémoire) Clavier : Rétroéclairage RAZER Chroma

Rétroéclairage RAZER Chroma Dimensions : 39,5 cm x 26,00 cm x 1,99 cm

39,5 cm x 26,00 cm x 1,99 cm Poids : 2,75 kg

2,75 kg Ports : 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2x Thunderbolt 4 USB Type-C HDMI 2.1 Lecteur de carte SD Ethernet Adaptateur secteur Emplacement pour câble de sécurité Kensington Connecteur mixte écouteurs/micro 3,5 mm

OS : Windows 11 Home

Windows 11 Home Prix de la configuration : 3 999 €

Châssis

Clavier et Trackpad

Conserver un pavé relativement grand pour gagner un confort et laisser de la place aux haut-parleurs sur le côté.

Garder le trackpad au centre du laptop pour plus d’esthétisme et de confort lors de l’utilisation.

Écran

Performances

En plus d’être l’allié idéal pour les sessions de jeux, le Blade 17 est un PC portable orienté pour la création de contenu. Par conséquent, il n’aura pas besoin d’un Core i9 pour assurer les tâches les plus exigeantes, car le GPU travaille en support. De plus, opter pour un Core i7 évite d’augmenter le prix définitif du PC portable.

Processeur

Total Cores : 14 Cores, 20 Threads

14 Cores, 20 Threads Performance Cores : 6 Cores, 12 Threads, 2.4 GHz Base, 4.8 GHz Turbo

6 Cores, 12 Threads, 2.4 GHz Base, 4.8 GHz Turbo Efficient Cores : 8 Cores, 8 Threads, 1.8 GHz Base, 3.7 GHz Turbo

8 Cores, 8 Threads, 1.8 GHz Base, 3.7 GHz Turbo Cache Size : L1: 1248 KB, L2: 11.5 MB, L3: 24 MB

L1: 1248 KB, L2: 11.5 MB, L3: 24 MB Memory Support : Max. Memory Size: 64 GB (Up to DDR5 4800 MT/s, Up to DDR4 3200 MT/s, Up to )

Carte graphique (GPU)

RAM

SSD

Ventilation

Niveau cooling, les Blade 17 pouces intègrent 3 ventilateurs et fonctionnent avec un concept de chambre à vapeur, capable de concentrer la chaleur sur la partie entre le clavier et l’écran pour plus de confort. L'idée derrière ça était de refroidir le PC au maximum pour mettre un max de watts sur le GPU. C’est un procédé assez fou technologiquement parlant versus les caloducs des concurrents.

Avis après utilisation

Jeu

Travail

Nomade

Connectivité

Wi-Fi et Bluetooth

Audio

Vidéo et micro

Ports

Côté gauche : Un port de recharge propriétaire Deux ports USB-A Un port Thunderbolt 4 Une prise RJ45 Un combo jack



Côté droit : Un port HDMI 2.1 Un port USB-A Un port Thunderbolt 4 Un port SD



Autonomie

Logiciel et OS

OS

Logiciel

Le premier contact avec le clavier est axé sur son design. Bien que ce dernier ne soit pas un point clef à l'utilisation, il reste à prendre en compte, surtout lorsque nous parlons de laptop haut de gamme.fait un choix de forme et coloris assez sobre en associant un châssis rectangulaire affiné à un noir profond.en profite pour mettre en avant sa dissidence en choix de matériaux puisque, contrairement à l’essentiel des laptops sur le marché qui sont en plastique et renforcés avec du magnésium, les Blade sont(comme Apple). Naturellement, cela impacte le prix. Enfin, tout de noir vêtu,nous rappelle qu'il ne s'agit pas de peinture, mais d'anodisation afin d'incruster la couleur dans le métal et éviter qu'il s'écaille dans le temps.Avec une épaisseur n'atteignant pas les deux centimètres, lese positionne parmi les plus fins ordinateurs portables destinés au gaming, surtout à l'égard de la puissante configuration dont il est équipé. Bien que son écran de 17" en fasse, il n'en reste pas moins facile à transporter. Dans sa globalité, il ne prend que très peu de place, n'est pas intrusif et se conditionne parfaitement à un environnement de travail comme de jeu.Enfin, les finitions sont impeccables dans le but de profiter d'un rendu professionnel,Avec étonnement, nous retrouvons un clavier démuni de pavé numérique alors que nous sommes sur un laptop qui se veut professionnel et qui ne manque pas d'espace, surtout dans sa version 17". Assez contraignant pour celles et ceux qui aiment profiter de touches directes ou pour de la bureautique.Quand bien même,se défend en mettant deux points en avant :Les deux raisons seront à l'appréciation de chacun. Toutefois, force est de constater que le clavier offre des touches plus espacées pour un réel confort de frappe. Notez qu'il faudra un temps d'adaptation quant au format, mais également la course des touches qui est très faible, clavier de laptop oblige. Pour faire corps avec l'environnement, chaque touche est rétroéclairée tout en étant modifiable via le logiciel. La touche de démarrage est située dans l'angle supérieur droit tandis que l'appuie sur la touche FN, pour les raccourcis, allume en blanc les touches associées facilitant l'identification.Le Trackpad est performant, réactif, grand et utile, mais ne remplacera pas l'utilisation d'une souris au quotidien. Il s'agit bien plus d'une fonction pratique lors d'activités nomades ou dans un espace restreint. Enfin, la rainure en bordure de celui-ci accueille les impuretés avec aisance, ce qui peut altérer le visuel initial qualitatif au profit de poussières mises en valeur par le sombre châssis.Rappelons que l'écran en test n'est pas le seul disponible dans la gammeet qu'il faudra choisir en conséquence selon l'utilisation voulue ou le budget. Dans notre cas, l'écran nous fait profiter d’. En plus d'offrir un confort visuel de taille, ce dernier dispose de bordures peu intrusives de maximum six millimètres.L'écran est mat pour éviter les reflets intempestifs et ainsir afin de confirmer son aspect nomade.Finalement, à notre niveau et loin de maîtriser les standards de rendu vidéo, la dalle nous semble qualitative, fidèle et sans saturation excessive. La qualité est au rendez-vous tant sur le multimédia qu'en jeu, surtout propulsé par les 240 Hz qui fluidifient grandement l'image et les mouvements. Notons que ce taux est variable pour permettreComme dit plus haut, les caractéristiques de votrevarieront selon la gamme et les composants choisis. Toutefois, voici un compte rendu concernant notre configuration,. Pour information, bien qu'équipé d'une puissante, le Blade 17 ne propose pas de variante dotée d'un i9 pour confirmer son aspect haut de gamme. Ceci dit, nous avons posé la question au constructeur qui nous répond :Petit aparté personnel, le laptop ayant déjà une autonomie amoindrie par la puissance de ses composants, un i9 viendrait totalement vampiriser la batterie.De prime abord une déception pour nous, par l'absence de configuration i9 pour ce modèle, le processeurest simplement parfait sur l'application mobile. Voici quelques informations pour les adeptes de données :Il est important de constater que vous ne pourrez pas monter en gamme concernant la RAM puisque votre processeur n'accepte qu'un maximum ence qui est déjà le cas. Toutefois, une marge de 32 Go est disponible pour augmenter les capacités. Enfin, les 14 cœurs liés aux 20 threads permettent de réaliser facilement du multitâche ou l'utilisation de logiciels d'encodages.Il s'agit de la carte. Parmi les meilleures du marché, si nous passons outre les récentes 40XX, elle sera en mesure de répondre. Néanmoins, il est intéressant de rappeler qu'un GPU laptop est obligatoirement moins performant que sa version desktop. N'oublions pas que l'aspect nomade se doit d'intégrer des produits qui ne surchaufferont pas et capables d'être rendus miniatures. Il faudra ainsi penser à comparer surtout lorsque sont annoncées les recommandations PC de certains jeux.Il est important de noter que, par défaut ou pour économiser de la batterie, letentera de lancer vos jeux via le processeur. Pensez donc à changer cela dans les paramètres en liant l'application en question à une utilisation sur « performances élevées (GPU) ».À titre de comparaison, voici les statistiques entre une RTX 3080 Desktop et une RTX 3080 Laptop Avec une carte graphique en GDDR6 et un processeur de 12e génération, il était improbable de trouver autre chose que de la DDR5 pour les barrettes de RAM. C'est ainsi que le, dans notre configuration, est équipé un modèle sous forme SODIMM de type DDR5 avec deux unités de. Bien que ces données puissent paraître peu pertinentes, elles font corps avec la configuration musclée duNotons, pour informations, que lié au, la latence de ces DRAM est estimée à 106,7 ns ce qui reste dans une moyenne haute (plage allant de 55 à 160 ns, plus le chiffre est bas, plus la réponse est rapide). Ceci est naturellement dû aux RAM en DDR5 qui, bien que plus puissantes, ne sont pas encore disponibles aux meilleures fréquences. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à lire notre article : CORSAIR : Comment choisir ses DRAM ? Il s'agit du). Sans surprise, il s'agit d'un NVMe, réputé pour sa vitesse d'écriture et de lecture, bien au-delà du SSD (déjà très rapide), annoncé avec respectivement un taux de lecture/écriture de 7000/5100 Mo/s. Voici ce que donne notre test avec CrystalDiskMark pour un envoi deLes résultats sont très proches des chiffres annoncés tandis que ces derniers sont honorables et permettront un chargement rapide tant sur le jeu que la création de contenu.Finalement, pour les adeptes de stockage, le constructeur donne la possibilité d'insérer un second SSD NVMe (ou même changer celui initial) ce qui nous semble tout à fait normal dans cette gamme de prix.Sans une once d'étonnement, l'ordinateur a du souffle lorsqu'il se consacre à des tâches énergivores comme l'encodage ou le jeu. En prime,. Ce dernier est audible, mais pas assez pour en devenir gênant. Notons un sifflement progressif puis constent à haute rotation que nous pouvons comparer à un « réacteur » qui se lance.Malgré cela, la température du châssis ne s'emballe pas et permet l'utilisation du laptop sans avoir l'impression d'allumer le chauffage (attention, la dissipation est exemplaire, mais le châssis n'est pas froid pour autant). Nous avons posé la question du choix des ventilateurs àqui nous a donné cette réponse :Après une utilisation intensive sur la durée, nous confirmons que l'évacuation se fait par le haut du clavier qui est bien plus chaud que le reste. Pas d'air chaud intrusif sur les flancs ou vers l'avant du PC pour. Rappelons qu'il est préférable d'utiliser le laptop sur une surface dure afin que l'aspiration par le dessous se fasse sans soucis.Sans problème, lea accompagné nos sessions à condition d'être majoritairement connecté en filaire pour profiter de la meilleure configuration possible. Bien sûr, vous pouvez toujours changer le type d'alimentation voulue pour jouer en qualité maximale sur batterie, mais au dépit de nombreuses minutes d'autonomies.Notons quepeut poser problème si vous souhaitez lancer tous vos jeux en qualités maximales. Prenez le temps de réfléchir à vos besoins avant d'essayer de pousser la machine à fond.Bien qu'il soit plutôt taillé pour le jeu, nous sommes très agréablement surpris par la prise en main sur l'aspect bureautique. Les touches sont confortables,pour un réel plaisir. L'écran de 17" offre un visuel intéressant pour un périphérique compact.Bien que redondant, notons une nouvelle fois que l'autonomie restreinte du produit fait perdre en confort d'utilisation pour celles et ceux qui souhaitent l'utiliser en majeure partie sans-fil.qui devra être fait à moins de se forcer à le recharger tous les jours.Compact et léger, il conditionne à merveille son format 17". Ainsi, vous profitez d'un ordinateur performant, nomade et sobre pouvant être autant utilisé à un. Sa polyvalence ne rencontre qu'une contrainte, une nouvelle fois son autonomie qui vous obligera à garder un œil averti sur les prises disponibles proches de vous, même en déplacement.ne fait pas dans la dentelle et profite d'avoir estampiller son ordinateur haut de gamme pour y insérer des technologies de pointe telles que le. Bien qu'il soit difficile pour nous d'annoncer une réelle performance par le simple manque de fibre, nous n'avons éprouvé aucun problème de connexion tant sur l'un que l'autre profil. L'activation/désactivation se fait avec aisance tandis que les produits s’y lient tout aussi facilement au laptop.L'un des points mis en avant, tant sur la communication que sur les stickers disponibles à l'achat sur le, il ne nous a pourtant pas convaincus. Avec des haut-parleurs disponibles de part et d'autre du clavier, nous nous attendions à un rendu sublimé qui mène une légère déception à l'utilisation.Toutefois, si vous ne souhaitez pas profiter d'une symphonie, de basses profondes et puissantes et que votre côté mélomane peut passer en mode veille à l'occasion d'une utilisation nomade, alors leest très convenable. Il répond ainsi aux attentes classiques sans se démarquer.Assez nombreux, ils sont répartis de part et d'autre de la machine :Discret et pourtant quasi indispensable pour un laptop dédié aux créateurs de contenu, un port SD tout aussi pratique que facile d'accès est disponible.. Un confort non négligeable pour les utilisateurs nomades qui souhaitent profiter facilement de leurs photographies afin de pouvoir les exploiter.De toute évidence, il ne semble pas être la priorité depour le Blade qui se contente d'intégrer une configuration monstrueuse sans avoir une batterie capable de suivre la cadence. Annoncée avec six heures d'autonomie maximale avec tous les procédés permettant de réduire la consommation, c'est en réalité trois à quatre heures qui vous attendent. Ne parlons pas deà condition de lancer directement le titre en question. De fait, c'est une petite heure de jeu sans-fil qui vous attend, en restant honnête.Nous préconisons donc l'utilisation de ce périphérique en mode nomade pour des activités plutôt simples et peu énergivores avant de nous concentrer sur les points de recharges vous permettant d'utiliser cette configuration à bon escient. Une gymnastique très certainement difficile à intégrer pour le constructeur qui ne peut pas combiner faible épaisseur, performances et autonomie, mais qui mérite tout de même d'être pointé du doigt.La gammevous fait profiter de toutes les performances et nouveautés de la dernière version de Windows qui n'est autre que. Il reste possible de passer à la version pro depuis les paramètres, à condition d'avoir un code d'activation.Sans surprise, c'est le set complet de logicielqui vous est proposé au démarrage, bien que seulsoit préinstallé. Libre à vous de choisir de profiter, ou non, de l'environnement, en sachant que les logiciels permettent de se servir de macros, de la gestion d'éclairages, remappage des touches, mise en veille et de nombreuses autres configurations à portée de main. Notons simplement quene sait toujours pas synthétiser les logiciels et qu'