ASUS ROG Raikiri II : Test de la manette sans fil Xbox à joysticks TMR

Joysticks TMR anti-dérive, taux d'échantillonnage de 1000 Hz, gâchettes double mode, connectivité tri-mode... ASUS rend disponible la ROG Raikiri II Xbox Wireless Controller, une manette premium qui vise à séduire aussi bien les joueurs PC que les utilisateurs Xbox. Nous l'avons testée intensivement pour vérifier si elle mérite sa place au sommet. Voici notre avis complet.

Caractéristiques

Type : Manette sans fil pour Xbox, PC et ROG Ally

Manette sans fil pour Xbox, PC et ROG Ally Joysticks : TMR (Tunnel Magneto-Resistance) anti-dérive avec bagues anti-friction

TMR (Tunnel Magneto-Resistance) anti-dérive avec bagues anti-friction Gâchettes : Double mode (TMR à course complète / Micro-switch à course courte)

Double mode (TMR à course complète / Micro-switch à course courte) Boutons : D-Pad, ABXY, bumpers et 4 boutons arrière à micro-switches

D-Pad, ABXY, bumpers et 4 boutons arrière à micro-switches Taux d'échantillonnage : 1000 Hz sur PC (filaire et 2,4 GHz) / 250 Hz sur Xbox

1000 Hz sur PC (filaire et 2,4 GHz) / 250 Hz sur Xbox Connectivité : Tri-mode (ROG SpeedNova RF 2,4 GHz, Bluetooth 5.0, USB-C filaire)

Tri-mode (ROG SpeedNova RF 2,4 GHz, Bluetooth 5.0, USB-C filaire) Compatibilité : Xbox Series X|S (certifiée), PC, ROG Ally (dont Ally X)

Xbox Series X|S (certifiée), PC, ROG Ally (dont Ally X) Autonomie : Jusqu'à 50 heures en 2,4 GHz (RGB, audio et vibrations désactivés)

Jusqu'à 50 heures en 2,4 GHz (RGB, audio et vibrations désactivés) Logiciel : ASUS Gear Link (interface web)

ASUS Gear Link (interface web) Coloris : Noir

Noir Prix conseillé : 209,99 €





Design et prise en main







Joysticks TMR anti-dérive

Sensations et précision en jeu

TMR vs Hall Effect : une évolution mesurée

Gâchettes double mode et micro-switches

Un système double mode pertinent









Micro-switches généralisés

Connectivité et accessoires

Tri-mode et socle de recharge intelligent







Étui de transport avec recharge intégrée















Performances et autonomie

1000 Hz : une réactivité maximale

Une autonomie confortable au quotidien

La ROG Raikiri II reprend le gabarit classique d'une manette Xbox tout en affichant uneimmédiatement reconnaissable. La finition texturée, directement inspirée de la ROG Ally, renforce la cohérence visuelle avec l'écosystème gaming portable d'ASUS et confère à l'ensemble un aspect soigné et moderne.Dès les premières minutes, la manette se montre très intuitive à prendre en main.participe à une maniabilité appréciable lors des longues sessions, tandis que l'équilibre général dégage une réelle impression de qualité. Les quatre palettes arrière, bien que non amovibles, surprennent par leur: elles ne gênent jamais les joueurs qui ne souhaitent pas les utiliser, au point de presque les oublier en jeu.Les poignées intègrent des zones antidérapantes efficaces, avec un motif « ROG » répété qui fait office de grip. Moins épaisse que certaines manettes premium, la Raikiri II reste accessible à une large variété de tailles de mains. À l'usage, elle s'avère, avec une véritable sensation premium qui se confirme au fil des heures., celui-ci se manifeste de manière discrète mais efficace sur les flancs des poignées, ainsi que sur le logo ROG et celui de Xbox, servant également d'indicateur de mise sous tension. En revanche,. Leur gravure volontairement sobre manque parfois de lisibilité, notamment lorsque les conditions d'éclairage ambiant ne sont pas idéales.C'est l'un des arguments techniques majeurs de la ROG Raikiri II. ASUS mise sur des(Tunnel Magneto-Resistance), une évolution des technologies magnétiques apparues ces dernières années pour lutter durablement contre le phénomène de joystick drift. Après les solutions à effet Hall, déjà très efficaces, cette nouvelle approche entend pousser encore plus loin la fiabilité et la précision dans le temps.À l'usage, ces joysticks offrent un excellent équilibre. Ils ne donnent jamais l'impression d'être trop souples, tout en conservant une. Le retour ressort est clairement perceptible, ce qui renforce le contrôle et donne réellement l'impression d'agir avec précision sur chaque mouvement. La résistance n'est ni excessive ni trop légère, évitant ainsi les butées trop rapides et contribuant à un ressenti très naturel.Cette calibration réussie permet également de limiter la fatigue sur la durée. Le fait de ne pas avoir à exercer une pression trop importante améliore le confort lors des longues sessions et favorise une activation plus fine, notamment dans les jeux demandant de la précision. Aucune zone morte gênante n'a été relevée, et la réactivité se montre irréprochable, que ce soit dans des FPS, des jeux d'action ou des titres plus exigeants sur le plan du placement.En comparaison directe, il reste difficile de distinguer un écart réellement significatif avec de bons joysticks à effet Hall. Comme pour les capteurs de souris et leurs DPI toujours plus élevés, la différence se jouera surtout chez les joueurs très compétitifs ou ceux ayant un besoin de précision extrême. Le TMR ne révolutionne pas forcément le ressenti par rapport au Hall Effect, mais il s'inscrit clairement comme uneLa manette est également livrée avec deux capuchons de joystick interchangeables. Leur qualité est au rendez-vous, avec une prise en main agréable et une bonne adhérence sous les pouces. Le changement s'effectue facilement et permet d'adapter légèrement le grip selon les préférences, une option simple mais bienvenue qui renforce le confort global.Les gâchettes LT et RT de la ROG Raikiri II reposent sur unqui, s'il n'est pas totalement inédit, reste particulièrement pertinent à l'usage. Un simple switch physique permet de basculer instantanément entre deux comportements bien distincts, directement depuis la manette.En mode capteur TMR, les gâchettes proposent une. L'activation se montre souple et précise, ce qui les rend parfaitement adaptées aux jeux de course ou à tous les titres nécessitant un dosage fin de l'accélération ou du freinage. Cette plage analogique complète permet de moduler l'action avec finesse, sans à-coups, et s'avère agréable dès lors que le jeu tire parti de cette granularité.Le second mode repose sur l'activation de micro-switchs mécaniques. Une fois enclenché, la course devient nettement plus courte et la réactivité grimpe d'un cran. Le retour se rapproche alors d'un clic de souris, avec un feedback à la fois tactile et sonore, volontairement plus sec. Ce mode se révèle particulièrement efficace dans les FPS, où les actions répétées et rapides sur les gâchettes bénéficient clairement de cette activation immédiate. L'ensemble fonctionne de manière convaincante et apporte un réel confort dans les situations les plus nerveuses.Même si ce type de système existe déjà sur d'autres modèles, son intégration reste ici réussie., rapide et suffisamment intuitive pour adapter la manette à son style de jeu sans contrainte. Notez que les gâchettes se configurent indépendamment par le biais de tétons activables, situés à l'arrière de la manette.L'ensemble des boutons principaux de la ROG Raikiri II repose sur des, que ce soit pour le D-Pad, les boutons ABXY, les bumpers ou encore les boutons arrière. À l'usage, l'activation se montre particulièrement précise et réactive, avec un retour tactile bien marqué. Le clic émis reste contenu, plus sourd que réellement aigu, ce qui le rend nettement moins agressif à l'oreille, aussi bien pour le joueur que pour l'entourage. Cette signature sonore plus feutrée participe au confort global, même lors de longues sessions.Face à des boutons à membrane plus classiques, la différence de réactivité se ressent, sans pour autant bouleverser l'expérience pour la majorité des joueurs. Le gain sera surtout perceptible chez ceux qui recherchent une activation rapide et constante, notamment dans les jeux demandant des enchaînements précis. Les quatre boutons arrière programmables confirment leur bonne intégration : leur positionnement évite les appuis accidentels et ne perturbe jamais la prise en main naturelle, tout en restant faciles à activer lorsque nécessaire.La ROG Raikiri II mise sur unepolyvalente : ROG SpeedNova RF 2,4 GHz, Bluetooth 5.0 et connexion filaire USB-C. Cette approche permet d'utiliser la manette sur Xbox Series X|S, PC et ROG Ally sans contrainte majeure. L'appairage se fait rapidement, en particulier via le dongle 2,4 GHz.ASUS propose unparticulièrement bien pensé. Ce dock permet de connecter la manette en USB-C pour la recharge, tout en intégrant une sortie USB-C supplémentaire destinée au dongle sans fil. L'ensemble n'occupe ainsi qu'un seul port sur le PC, tout en gardant la manette constamment chargée et prête à l'emploi. Enfin, le dongle se stocke, lorsqu'inutilisé, à l'arrière de la manette et reste invisible.L'complète cet ensemble de manière cohérente. Il accueille la manette et son socle, avec un passage dédié pour faire transiter le câble de charge. Il devient ainsi possible de recharger la manette directement depuis l'étui, tout en la protégeant lors des déplacements.Avec sonsur PC, la ROG Raikiri II s'adresse clairement aux joueurs à la recherche de réactivité. ASUS annonce une latence de 2,32 ms en mode filaire et de 3,54 ms en mode 2,4 GHz sur PC, des valeurs très basses qui la placent parmi les manettes les plus rapides du marché sur le plan purement technique.En pratique, la manette se montre effectivement très réactive en jeu. Les inputs sont enregistrés sans délai perceptible et l'ensemble répond immédiatement aux sollicitations. Cela dit, pour un joueur occasionnel ou un usage majoritairement solo,. Le gain devient réellement perceptible dès lors que l'on cherche à optimiser ses performances, notamment en contexte compétitif, dans des FPS ou des jeux où la précision à la frame ou à la milliseconde peut faire la différence.La combinaison des joysticks TMR, des micro-switches et du taux d'échantillonnage élevé forme un ensemble cohérent, pensé pour maximiser la précision et la réactivité. Pris individuellement, chacun de ces éléments apporte un bénéfice mesuré, maisrenforce le sentiment de contrôle et de constance à l'usage., mais plutôt d'une amélioration tangible pour celles et ceux qui évoluent dans un cadre compétitif ou recherchent une exécution la plus fidèle et immédiate possible.ASUS annonce jusqu'à 50 heures d'autonomie en mode sans fil 2,4 GHz, à condition de désactiver le RGB, l'audio et les vibrations. En conditions réelles, avec l'ensemble des fonctionnalités actives, cette valeur baisse logiquement, sans pour autant devenir contraignante à l'usage. Dans les faits, la gestion de l'autonomie s'avère très confortable, notamment grâce au socle de recharge.Utilisée quotidiennement à raison de trois à quatre heures par session, la manette est simplement reposée sur son support après utilisation,. Il est ainsi tout à fait possible de jouer plusieurs jours de suite sans se soucier réellement du niveau de batterie.Le logiciel permet par ailleurs une gestion efficace de l'énergie, avec des options de mise en veille automatique après une période d'inactivité ainsi que des alertes lorsque la batterie devient faible. Ces réglages contribuent à optimiser l'autonomie globale et à éviter les mauvaises surprises en pleine session.