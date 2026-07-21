PS Plus Extra et Premium : Tous les jeux qui quittent le catalogue en août 2026

PlayStation a révélé, il y a peu de temps, les jeux qui quitteront le catalogue du PS Plus Extra et Premium au cours du mois d'août 2026.

Comme vous le savez probablement déjà, PlayStation a lancé, en 2022, sa toute nouvelle formule PlayStation Plus (PS Plus). Depuis, les joueurs et les joueuses évoluant sur PS4 et/ou PS5 ont le choix entre trois abonnements distincts, avec divers avantages. Celles et ceux qui ont opté pour l'abonnement PS Plus Extra ou PS Plus Premium ont, ainsi, accès à un catalogue se renouvelant régulièrement.

Dès lors, tous les mois, de nouveaux titres arrivent dans le PS Plus Extra et PS Plus Premium, alors que d'autres en sont retirés. D'ailleurs, nous connaissons à présent les jeux qui quitteront le catalogue du PS Plus Extra et PS Plus Premium en août 2026.

Liste des jeux quittant le PS Plus Extra et PS Plus Premium en août 2026

Au cours du mois d'août 2026, plusieurs titres ne seront plus disponibles via le PS Plus Extra et/ou Premium. Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des jeux qui vont quitter le catalogue du PS Plus Extra et PS Plus Premium durant le mois d'août de cette année 2026 :

Earth Defense Force 6

Unicorn Overlord

Harold Halibut

Clash: Artifacts of Chaos

Dead Island 2

Röki

Onee Chanbara Origin

Bomber Crew

Space Crew: Legendary Edition

Les abonnements PlayStation Plus

En souscrivant à l'abonnement PlayStation Plus Essential, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer, tous les mois, plusieurs jeux, qui sont donc offerts, et ont également le droit à des réductions exclusives dans le PlayStation Store ou bien du contenu exclusif pour certains titres. Cet abonnement permet également de profiter du multijoueur en ligne. L'abonnement PlayStation Plus Essential est, actuellement, à 8,99 € par mois, 24,99 € pour trois mois et 71,99 € pour l'année.



L'abonnement PlayStation Plus Extra est affiché au tarif de 13,99 € par mois. Celui-ci donne, notamment, accès à un catalogue de jeux, renouvelé régulièrement, ainsi qu'à des réductions exclusives, la Collection PlayStation Plus et inclut Ubisoft+ Classics. Sans oublier, les avantages du PS Plus Essential.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Celles et ceux abonnés au PlayStation Plus Premium (dont le prix est de 16,99 € par mois et 151,99 € pour 12 mois) bénéficient du même contenu que les joueurs possédant l'abonnement PlayStation Plus Extra et ont, en plus, accès à des versions d'essai et au catalogue des jeux dits « classiques ».