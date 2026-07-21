REDMAGIC Astra 2 : Test d'une tablette gaming compacte qui voit les choses en grand

REDMAGIC poursuit son offensive sur le marché des tablettes gaming avec l'Astra 2. Plus compacte que la plupart de ses concurrentes, elle embarque pourtant une fiche technique haut de gamme, un écran OLED 185 Hz et un système de refroidissement liquide inédit. Nous l'avons testée pendant plusieurs jours et voici notre avis complet.

Caractéristiques principales

Processeur : Snapdragon 8 Elite Gen 5, épaulé par la puce maison RedCore R4

Snapdragon 8 Elite Gen 5, épaulé par la puce maison RedCore R4 Écran : OLED 9,06 pouces, définition 2,4K (2 400 x 1 504 pixels), jusqu'à 185 Hz

OLED 9,06 pouces, définition 2,4K (2 400 x 1 504 pixels), jusqu'à 185 Hz Mémoire : 16 Go de RAM et 512 Go de stockage (configuration testée, sans extension microSD)

16 Go de RAM et 512 Go de stockage (configuration testée, sans extension microSD) Batterie : 8 300 mAh, charge rapide jusqu'à 75 W

8 300 mAh, charge rapide jusqu'à 75 W Refroidissement : AquaCore Cooling System 2.0 avec liquide fluoré actif, Liquid Metal 3.0 et large chambre à vapeur

AquaCore Cooling System 2.0 avec liquide fluoré actif, Liquid Metal 3.0 et large chambre à vapeur Poids : 363 grammes

363 grammes Prix : 799 € pour la version testée (16 Go/512 Go), contre 699 € pour le modèle 12 Go/256 Go





Un positionnement clair

Avec l'Astra 2, REDMAGIC cible avant tout les amateurs de jeux mobiles exigeants. Son principal argument repose sur son système de refroidissement, la marque revendiquant la première tablette gaming équipée d'un véritable refroidissement liquide actif. Une approche qui doit permettre de mieux maîtriser les températures lors des longues sessions de jeu tout en maintenant des performances élevées.

En contrepartie, quelques concessions sont à noter. L'Astra 2 fait notamment l'impasse sur la prise jack 3,5 mm, obligeant à utiliser un casque Bluetooth ou USB-C pour profiter d'un son filaire.

Unboxing

Voici ce qui vous attend lors de l'ouverture de la boite :

La tablette REDMAGIC Astra 2

Un câble USB-C

Les documents de garantie et de prise en main

Design et ergonomie

Avec ses 207,1 × 134,2 × 6,9 mm pour seulement 363 g, la REDMAGIC Astra 2 adopte un format particulièrement compact pour une tablette gaming. Dès la première prise en main, le constat est très positif. Son gabarit nous a semblé particulièrement bien pensé, trouvant un excellent équilibre entre confort d'utilisation et encombrement. Nous ne l'aurions souhaitée ni plus grande, ni plus compacte, un compromis qui permet déjà de l'imaginer aussi bien en déplacement, pour le travail, que lors de longues sessions de jeu.

Son châssis associe un cadre en aluminium à un dos en verre laissant apparaître une partie du système de refroidissement. Si cet élément reste avant tout esthétique, il apporte une touche d'originalité bienvenue sans tomber dans l'excès. À cela s'ajoutent une excellente qualité de fabrication et une prise en main particulièrement rassurante, l'ensemble inspirant immédiatement confiance.







Les habitués des smartphones REDMAGIC, notamment des modèles les plus récents, remarqueront toutefois une différence de taille. Contrairement aux smartphones gaming de la marque, l'Astra 2 ne dispose pas de gâchettes tactiles. Un choix probablement dicté par son format, mais qui pourra décevoir les joueurs espérant retrouver cette fonctionnalité sur une tablette résolument orientée gaming.



Côté logiciel/interface, les possesseurs d'un appareil REDMAGIC retrouveront immédiatement leurs repères, tandis que les nouveaux venus n'auront besoin que de quelques minutes pour se familiariser avec une interface aux codes bien établis. Le célèbre interrupteur rouge est toujours de la partie et permet d'accéder instantanément au Game Space, ou d'être réaffecté à une autre fonction selon les préférences de chacun.

Enfin, la tablette intègre deux ports USB-C, répartis sur deux tranches différentes. Une attention particulièrement appréciable qui permet de recharger l'appareil sans être gêné par le câble, quelle que soit son orientation, un véritable atout lors des longues sessions de jeu.





Un refroidissement liquide atypique

REDMAGIC aime se démarquer en mettant en avant certains composants de ses appareils, une signature que l'on retrouve aussi bien sur ses smartphones que sur cette Astra 2. Ici, c'est le système de refroidissement liquide qui occupe le devant de la scène. Visible à travers le dos transparent, le liquide bleu et ses bulles restent immobiles au repos, puis s'animent lorsque le système entre en action. Un effet essentiellement esthétique, mais qui renforce l'identité gaming de la tablette sans en faire trop.

Au-delà de l'aspect visuel, c'est surtout son efficacité qui nous intéressait. Lors de nos longues sessions sur Genshin Impact, la tablette a effectivement gagné en température, mais sans jamais devenir inconfortable à tenir. La chauffe reste parfaitement maîtrisée, même après plusieurs dizaines de minutes de jeu. Le refroidissement liquide ne fait évidemment pas disparaître la chaleur, mais il contribue efficacement à la dissiper afin de préserver les performances et le confort d'utilisation sur la durée.

Écran et confort de jeu

L'Astra 2 embarque une dalle OLED de 9,06 pouces affichant une définition de 2 400 × 1 504 pixels, avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 185 Hz. Celui-ci peut être réglé manuellement ou laissé en mode adaptatif, afin d'ajuster automatiquement la fluidité selon les usages et de préserver l'autonomie.



Pour notre part, nous avons choisi de conserver le mode 185 Hz durant toute la période d'essai. Si ce réglage sollicite davantage la batterie, il permet de profiter pleinement des capacités de la tablette. Sans surprise, REDMAGIC confirme une nouvelle fois son savoir-faire dans ce domaine. La dalle se montre lumineuse, parfaitement contrastée et particulièrement agréable à regarder. Les couleurs sont riches, les noirs d'une profondeur remarquable et la fluidité bénéficie aussi bien à la navigation dans l'interface qu'aux jeux compatibles.

Cette qualité d'affichage ne profite d'ailleurs pas uniquement au jeu. Visionnage de vidéos, navigation sur Internet ou lecture gagnent également en confort grâce aux qualités de l'OLED. Contrairement à une dalle LCD, les pixels peuvent ici s'éteindre individuellement pour afficher un noir absolu, ce qui renforce naturellement le contraste et la sensation de profondeur de l'image. Associé à son format compact, l'écran constitue sans conteste l'un des principaux atouts de cette Astra 2 et participe pleinement au plaisir d'utilisation au quotidien.

Sécurité, photo et audio

Pour sécuriser l'appareil, que ce soit lors du déverrouillage ou pour valider certaines actions sensibles, l'Astra 2 intègre un capteur d'empreintes digitales ainsi qu'une reconnaissance faciale. Les deux solutions se montrent rapides, fiables et efficaces, permettant d'accéder à la tablette en une fraction de seconde.



Sans surprise, la partie photo reste relativement secondaire sur une tablette résolument orientée gaming. Les clichés se révèlent toutefois tout à fait exploitables pour un usage occasionnel, tandis que l'application propose plusieurs modes de prise de vue ainsi que quelques outils de retouche. Nous apprécions en revanche beaucoup moins le filigrane REDMAGIC, activé par défaut sur chaque photo, même s'il peut heureusement être désactivé en quelques instants dans les paramètres.



Côté audio, les haut-parleurs offrent une prestation convaincante, aussi bien pour le jeu que pour le visionnage de vidéos. Si les basses manquent légèrement de profondeur face aux meilleures tablettes du marché, la restitution reste puissante et agréable. Enfin, le retour haptique mérite d'être souligné : particulièrement précis et réactif, il renforce efficacement les sensations et l'immersion en jeu.

Batterie et charge

REDMAGIC annonce une puissance de charge pouvant atteindre 75 W, un chiffre qui mérite toutefois quelques précisions. En réalité, cette valeur correspond à un pic de puissance atteint dans des conditions très spécifiques. Lors de nos essais, nous n'avons d'ailleurs jamais observé cette valeur. Après échange avec la marque, nous avons appris que la batterie doit être inférieure à 20 %, sa température rester sous les 23 °C et que le chargeur officiel doit être utilisé. Même dans ces conditions, la puissance de 75 W n'est maintenue qu'une dizaine de secondes avant de diminuer progressivement afin de préserver la batterie et de limiter la chauffe.



Il ne faut donc pas s'attendre à bénéficier de cette puissance maximale durant toute la recharge. Ce fonctionnement est d'ailleurs courant sur les appareils compatibles avec la charge rapide, les constructeurs privilégiant une puissance élevée en début de cycle avant de la réduire progressivement pour protéger les cellules de la batterie.

Comme évoqué précédemment, la tablette dispose de deux ports USB-C aux usages distincts. Celui situé sur la tranche courte, compatible USB 3.2, offre un accès plus direct à la carte mère et permet notamment de profiter de débits plus élevés lors des transferts de données. Le second, placé sur la tranche longue et limité à l'USB 2.0, est davantage destiné à la recharge ou à un usage plus classique.



Dans la pratique, l'expérience se montre particulièrement convaincante. Sans même chronométrer précisément une recharge complète, quelques dizaines de minutes suffisent pour récupérer suffisamment d'autonomie avant de reprendre une session de jeu. Quant à la batterie de 8 300 mAh, elle assure une excellente endurance, aussi bien pour un usage quotidien que lors de longues sessions gaming, sans jamais nous donner le sentiment de devoir surveiller constamment son niveau de charge.

Logiciel et Game Space

L'Astra 2 fonctionne sous REDMAGIC OS, une interface qui reprend la philosophie déjà connue sur les smartphones de la marque. Accessible à tout moment grâce au bouton dédié, le Game Space centralise l'ensemble des fonctionnalités pensées pour le jeu, sans nécessiter de quitter sa partie.



























Sur le papier, plusieurs nouveautés viennent enrichir l'expérience. Dans la pratique, leur intérêt dépend toutefois fortement de leur compatibilité avec les jeux utilisés. Certaines fonctions, comme le Tactical Coach, exclusif à Delta Force, ou la Performance Review, réservée à Mobile Legends Bang Bang, restent pour l'instant assez ciblées. Nous n'avons pas pu les tester directement, mais elles pourraient apporter un confort supplémentaire aux joueurs concernés. Pour les autres titres, leur intérêt demeure naturellement plus limité en attendant une prise en charge plus large.

Le même constat s'applique à Mora, l'assistant IA développé par REDMAGIC. Si l'idée est intéressante, notamment pour accompagner les interactions vocales ou accéder rapidement à certaines fonctions, son intégration manque encore de maturité pour devenir un véritable incontournable. À l'heure actuelle, il s'agit davantage d'un complément appréciable que d'un argument décisif.

En revanche, les différents plug-ins proposés par le Game Space restent particulièrement pertinents. Accessibles directement en pleine partie, ils permettent notamment d'ajuster les performances, de surveiller les ressources système, d'activer certains raccourcis ou encore de modifier rapidement les paramètres liés au jeu. Des outils qui renforcent concrètement l'expérience gaming au quotidien.







Gravity X et compatibilité clavier/souris

Bonne surprise, Gravity X fonctionne aussi bien avec des périphériques connectés en USB qu'en Bluetooth. Une fois le clavier et la souris associés, une interface de configuration permet d'attribuer facilement les différentes touches afin d'adapter les commandes à chaque jeu.



REDMAGIC affiche toutefois un avertissement bienvenu concernant l'utilisation de périphériques externes. Certains jeux peuvent en effet détecter ce type de configuration et appliquer des restrictions, voire un bannissement selon leur politique anti-triche. Un rappel particulièrement pertinent pour les joueurs de titres compétitifs, où ce genre de pratique est davantage surveillé.

Au-delà du gaming, le clavier et la souris restent pleinement fonctionnels dans l'ensemble de l'interface Android. Cette compatibilité renforce la polyvalence de l'Astra 2, qui peut ainsi se transformer en véritable outil d'appoint pour de la bureautique légère, de la navigation web ou encore de la rédaction de documents.

Jeux PC et streaming console

L'émulation PC ne repose pas sur une fonction directement intégrée au Game Space. Pour en profiter, il faut installer GameNative, une application accessible depuis l'écosystème gaming de REDMAGIC. Celle-ci permet ensuite d'accéder à plusieurs plateformes comme Steam, GOG ou encore Epic Games Store directement depuis la tablette.



En réalité, GameNative s'appuie sur une couche de compatibilité permettant d'exécuter certains jeux Windows sous Android, plutôt que sur une véritable émulation classique. L'installation reste relativement simple, même si certains composants supplémentaires nous ont parfois obligés à redémarrer la tablette avant un fonctionnement optimal. Le logiciel Energy Cube complète l'ensemble en proposant différents profils destinés à adapter les performances selon les besoins.

Nous avons principalement testé Steam en installant plusieurs jeux directement sur le stockage interne de l'Astra 2. Des titres comme Bastion ou Cuphead, associés à une manette Bluetooth, offrent une expérience particulièrement convaincante. Si tous les jeux ne sont pas officiellement certifiés compatibles, une partie du catalogue fonctionne malgré tout sans difficulté majeure.



Il convient toutefois de garder des attentes réalistes. L'Astra 2 ne remplacera évidemment pas un PC gaming ou une console portable dédiée pour les productions les plus exigeantes. En revanche, pour les jeux indépendants ou les titres moins gourmands, l'expérience se montre réellement agréable et constitue un excellent complément lors des déplacements.

La tablette prend également en charge le streaming depuis une console compatible via les applications dédiées. Une solution simple à mettre en place qui permet de profiter de sa ludothèque sur une dalle OLED de qualité, sans solliciter directement les ressources de la tablette.