Caractéristiques

Type : Circum-auriculaire fermé

Circum-auriculaire fermé Casque : Transducteur : 40 mm Fréquence de réponse : 20Hz - 20KHz Impédance : 45 Ohms

Microphone :

Fréquence de réponse : 100Hz - 10KHz

Connection : Portée : Jusqu'à 10 mètres via le récepteur USB LIGHTSPEED ou par connexion Bluetooth Batterie : rechargeable 27h maximum d'autonomie

Poids : 342 g

342 g Prix : 249 €

249 € Compatibilité : Aux : Jack 3,5 mm Technologie sans fil LIGHTSPEED: Port USB 2.0 (type A). PC avec Window 10 ou version ultérieure, macOS X 10.14 ou version ultérieure, PlayStation 5 ou PlayStation 4 Bluetooth: Dispositifs avec connectivité audio Bluetooth. Compatible avec : Se connecte sans-fil au PC, à la Xbox Series X|S, à la PS5 (dongle compatible nécessaire selon version)

Garantie : 2 ans de garantie matérielle limitée

Unboxing

Casque gamer Logitech G Astro A30

Transmetteur LIGHTSPEED USB-A

Microphone à tige interchangeable

Câble analogique 3,5 mm 1,5 m

Câble de charge USB-C vers USB-A de 1,5 m

Étui pour casque A30

Voici ce qui vous attend à l'ouverture du casqueLe casquevient apporter un vent de fraicheur aux châssis habituels d'laissant de côté l'aspect fragile et bon marché pour mettre en avant un casque au design épuré le rendant ainsi plus tendance. Bien que, blanc pour notre cas, il conserve une esthétique solide et professionnelle. L'arceau et les oreillettes sont équipés de mousses à mémoire de forme pourLe réglage du serrage se faitpar le biais de zones coulissantes et non crantées. Il est possible, lors d'une utilisation intensive, dequi devrait disparaitre avec le temps.Les oreillettes disposent d'unetant sur la rotation que l'inclinaison, permettant même de les mettre à plat afin de le transporter autour du cou sans gênes. De plus, les coussinets sont aimantés et s'enlèvent facilement, que ce soit pour les nettoyer ou simplement les changer. Toutefois, la zone la plus ingénieuse et travaillée se situe sur la face extérieure des oreillettes. Un cache en plastique recouvre un élégant revêtement cémenté qui apporte une agréable touche colorimétrique à l'ensemble du châssis. Notons qu'il est possible, en achat séparé,Les boutons à la volée sont multiples sur. Qu'il s'agisse de la gestion de source, le son ou même la fonction mute micro, tout y passe. Cependant, leur disposition etn'en sont pas plus intuitifs. Si nous passons outre le bouton permettant de mettre en service le casque, Logitech nous fait profiter d'une molette multidirectionnelleToutefois, sans avoir installé le logiciel, il devient difficile de comprendreallant même jusqu'à vous faire l'abandonner. Mais, une fois apprivoisée, ces commandes sont d'autant plus efficaces qu'elles se combinent à merveille avec la polyvalence d'utilisation mise en œuvre parSans étonnement, le casqueprofite d'un rendu audio de qualité Logitech avec. Si nous ne devions remonter qu'un point contraignant, ce serait une légère faiblesse au niveau des graves et extrêmes-graves (là où le son est davantage ressenti qu'entendu) qui ne sera pas problématique lors d'une utilisation lambda, mais qui pourrait interpeler les audiophiles.Les hauts médiums, permettant une répartition intelligente entre les voix et cinématiques pour identifier au mieux les messages audios, sont équilibrés. Notons que depuis le logiciel mobile il est possible de naviguer entre l'option gaming et audio classique. Nous revenons ici sur la polyvalence du produit qu'il sera aisé d'utilisers y compris de façon nomade et sans gêne.Il est intéressant de voir l'évolution des produits Logitech ainsi que les retours des clients sur les technologies. Nous l'avons vu lors du test concernant le Logitech G435 et l'intégration d'un microphone sans perche. Ce dernier permettait une communication, mais souffrait d'un léger manque de clarté ainsi que de captation de bruits parasites ambiants.Ici, le constructeur va encore plus loin en proposant une complémentarité entre. Comme une impression de répétition et pourtant, cela colle une nouvelle fois avec. Que vous l'utilisiez pour le jeu ou simplement pour répondre au téléphone, un microphone adapté sera présent. Notons tout de même que, malgré sa texture souple et le fait qu'il soit amovible, le microphone ne dispose pas d'une position levée permettant de couper l'entrée de ce dernier tout en l'empêchant de trainer en face de vous lorsque vous n'en avez pas besoin.Sans surprise, la qualité du micro sur perche n'équivaut pas celle d'un microphone dédié avec bras, mais. Associé aux fonctionnalités disponibles il se positionnera avec agressivité sur l'utilisation dédiée à la création de contenu. Finalement, le micro embarqué est, sans étonnement,, mais tout aussi honorable pour se laisser tenter pour une utilisation en mode nomade.Pour finir d'alimenter sa polyvalence et ses compétences, le casqueest disponible sous deux versions pour la compatibilité, mais également sous une déclinaison marine ou blanche.Pour la Nintendo Switch ou le téléphone, il suffit d'utiliser la connexion. Cette dernière est moins stable qu'avec le transmetteur, mais reste une alternative intéressante. Si toutefois le compétitif sur téléphone ou console portative vous tient à cœur, vous pouvez compter sur la connectiqueSans surprise, c'est un ensemble complet de configurations qui accompagne le casque. Que vous soyez sur PC ou en utilisation nomade, tout est prévu par le constructeur qui vient intégrer leautant sur ordinateur que mobile. Ainsi, modifiez votre configuration presque à la volée et avec une réactivité exemplaire tout en gardant unsur l'état de votre périphérique.Annoncé avec une autonomie de 27h, qui se situe dans la médiane des casques du moment,se défend plutôt bien et permettra une utilisation quotidienne, sans quoi vous devrez le recharger en moins d'une semaine. Il accompagnera vos sessions du soir ou vos déplacements de la journée sans problème.