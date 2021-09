Caractéristiques

Type : circum-aural fermé

circum-aural fermé Casque : Transducteur : 40 mm Fréquence de réponse : 20Hz - 20KHz Impédance : 45 Ohms

Microphone :

Fréquence de réponse : 100Hz - 8KHz

Connection : Portée : Jusqu'à 10 mètres via le récepteur USB LIGHTSPEED ou par connexion Bluetooth Batterie : rechargeable 18h maximum d'autonomie

Poids : 165 g

165 g Prix : 79 €

79 € Compatibilité : Technologie sans fil LIGHTSPEED: Port USB 2.0 (type A). PC avec Window 10 ou version ultérieure, macOS X 10.14 ou version ultérieure, PlayStation 5 ou PlayStation 4 Bluetooth: Dispositifs avec connectivité audio Bluetooth. Compatible avec : Dolby Atmos, Tempest 3D AudioTech et Windows Sonic Spatial Sound

Garantie : 2 ans de garantie matérielle limitée

Unboxing

Casque gaming G435

Câble de charge USB-C vers USB-A

Récepteur sans fil USB-A LIGHTSPEED

Documentation utilisateur

Les objectifs initiaux

Le casque de jeu G435 est notre casque de jeu le plus léger jamais fabriqué. Tout en réduisant le poids, nous avons ajouté un ensemble de fonctionnalités avancées, notamment de tout nouveaux micros à formation de faisceau et du double mode sans-fil, créant ainsi notre casque sans-fil le plus éco responsable à ce jour. Le résultat de nos efforts est un casque conçu de manière unique pour le joueur moderne : il est polyvalent, élégant, extrêmement confortable et prêt pour des parties de haute volée. - Ujesh Desai, General Manager de Logitech G.



Châssis et fonctionnalités

Châssis

Mousses et oreillettes

Boutons et molette

Connectivité

Microphone

Côté son

Le Logiciel

Voici la composition de la boîte :Lors de la présentation, l'équipe derrière le développement du casque a bien mis en avant la volonté de proposer un matériel conçu afin d'être en accord avec un. Il est donc important de noter, puisque cette information n'a pas réellement d'impact pour le test, que le casque est composé à 22 % de plastique recyclé, il est certifié de réduire l'impact carbone de la planète et il dispose d'un emballage qui se veut écoresponsable (visible par la taille miniaturisée).La nouvelles'est imposée comme une référence pour le constructeur. Sa notoriété vient directement impacter le, avec des coloris tels que le noir et jaune fluo, bleu et framboise, blanc cassé et lilas. Dans le cadre de notre test, nous avons reçu leSi Logitech propose des périphériques toujours plus atypiques les uns que les autres, leen devient presque l'apogée. Doté d'un châssis en plastique, dont 22 % issus de recyclage, avec un poids record de 165G, ainsi qu'une armature simplifiée, il s'impose dans nos mains comme. En effet, si le casque est composé en majeure partie de plastique, il ne fait pas jouet pour autant. C'est d'ailleurs l'un des rares casques qui, avec ce type de revêtement, arrive à proposer unSon faible poids accentue le côté nomade duqui donne envie, en partie grâce à son design, de l'emporter partout avec nous. De plus, la composition du châssis le rend assez souple pour subir certaines contraintes sans trop sourciller. Néanmoins, si ce dernier ne semble pas fragile, nous émettons des réserves sur sa durabilité.Concernant le réglage, on perd légèrement en mobilité puisque l'on dit adieu aux standards du genre que sont les pivots d'oreilles, les crans de réglage en hauteur ou même le serre-tête en élasthanne. En échange, ledispose d'un système de glissière non crantée et située à l'extérieur des oreillettes. Si le procédé peut sembler douteux de prime abord, il s'avère tout de même efficace.Enfin, nous pouvons noter que dans le but de répondre à, la notice d'utilisation explique comment retirer la batterie du casque.Point étonnant, l'intérieur du casque, dépourvu de revêtement, laisse le plastique ainsi que les transducteurs à nu. Cette configuration, assez rare pour être soulevée, n'est clairement pas un frein à l'utilisation. Le constructeur semble faire des efforts sur tous les aspects du périphérique pour ne laisser que l'essentiel. Les oreillettes sont équipées deElles sont aérées pour conserver une certaine fraîcheur, bien qu'assez étonnant pour un revêtement tissumais également pour. En effet, une fois sur votre tête, en plus de ne pas trop le sentir, le casquevous laisse dans une bulle. À vous la bulle de confort qui peut durer toute la journée (attention tout de même à l'utilisation excessive de sons trop forts).Pour continuer dans la démarche de populariser leurs produits, les oreillettes du casquedisposent de marquages pour notifier, mais également de notifications en braille au niveau du serre-tête.Pour finir, il est important de soulever, une nouvelle fois, l'absence de mousse sur le serre-tête. Si certains n'y verront aucun inconvénient, de par la simple conception du casque, d'autres pourraient sentir une gêne au contact plastique/tête même si le serre-tête est entouré de tissu. À essayer de préférence en cas de doute.Simplifiés, mais non moins performants, les boutons duvous permettent de régler presque tout à la volée. Ils se situent tous sur la partie arrière de l'oreillette gauche et sont faciles d'accès. On y retrouve deux boutons de réglage sonore, qui modifient l'ensemble des sons du système. Un bouton de marche-arrêt accompagné d'une LED d'état et pour finir celui permettant d'activer et désactiver votre microphone, qui sert, en parallèle, à basculer entre le Bluetooth et le Lightspeed. Un ensemble complet qui apporteComme nous l'énoncions plus haut, le casque dispose de deux connectivités sans-fil que sont le Bluetooth et la fameuse technologie Lightspeed de chez, mais également la possibilité de le connecter en filaire via un USB. Si nous sommes globalement satisfaits des possibilités qu'offre le casque, on regrette simplement qu'il soit démuni d'alternative Jack pour finir de valider sa polyvalence et son côté nomade.La batterie annonce et valide ses 18h de durabilité, sans réel étonnement concernant un constructeur tel que, tandis qu'il se recharge assez vite. Bien sûr, il est possible de l'utiliser pendant qu'il est branché. Pour finir, et dans le but de rester sur un ensemble écoresponsable, il est possible de démonter la batterie avant de jeter le casque afin de la recycler. Si cela paraît convaincant,nous confirme qu'il n'est tout de même pas possible d'acheter une nouvelle batterie si l'ancienne devient défaillante. Le retrait de celle-ci devra donc se faire au dernier moment et avant de vous débarrasser du casque afin de faire un geste pour la planète.Quitte à proposer un ensemble de nouveautés,propose ce qu'ils appellent « une tige virtuelle ». Il s'agit de deux micros intégrés disposant de la technologie Beamforming. Sans trop s'étendre sur le sujet, il s'agit d'un filtrage spatial capable de ne répertorier que les sons voulus et/ou nécessaires. De ce fait, le casquese passe de tige pour le micro tout en disposant d'une technologie permettant de mettre votre voix en avant tout en réduisant le bruit de fond. Afin de ne pas fausser votre avis, nous vous invitons à visionner la vidéo qui suit dans le but de vous donner une idée du rendu microphone.Sans surprise, la qualitéest au rendez-vous. La spatialisation est présente, mais légèrement en dessous pour un joueur compétitif aguerri. Pour le reste, le rendu audio est assez équilibré sans dissonance notable, tout dépendra, bien sûr, de la musique écoutée. Nous avons remarqué, à de rares reprises, quelques manques sur les médiums (voix) ou des bass parfois accentuées, mais sans excès notable. Une immersion auditive améliorée par l'isolation phonique des oreillettes pour un confort et une écoute optimale et ce, quelle que soit la durée. Il est certain qu'à prix égal, il ne fera pas le poids face à certains concurrents. Néanmoins, gardons en tête l'aspect versatile du périphérique, qui en détrône de nombreux autres.Contrairement à l'ensemble des produitset certainement pour réduire son prix,et se veut Plug and Play seulement en mode sans-fil (pas de connectique Jack) et filaire PC.Si vous souhaitez acheter le Logitech G435, il est disponible, notamment, sur Amazon pour le prix de 79 euros