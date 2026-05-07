Subnautica 2 : Peut-on y jouer en avance avant sa sortie en accès anticipé ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 mai 2026 à 17h43
Certains joueurs se posent la question d'un accès anticipé pour jouer en avance à Subnautica 2. Nous vous donnons la réponse.
Subnautica 2 : Peut-on y jouer en avance avant sa sortie en accès anticipé ?

L'attente touche à sa fin pour les explorateurs sous-marins. Alors que Subnautica 2 s'apprête à entrer dans une phase d'accès anticipé qui devrait durer un certain temps, une question peut revenir au sein de la communauté, celle concernant la possibilité d'y jouer en avance, une fonctionnalité parfois disponible chez certains jeux. Nous faisons le point.

Peut-on accéder à l'Early Access de Subnautica 2 en avance ?

Dans l'industrie actuelle, il est devenu courant de voir des jeux proposer un accès anticipé via des éditions spéciales, comme dit précédemment. En mai, c'est d'ailleurs le cas, de Forza Horizon 6. Cependant, pour Subnautica 2, la règle sera la même pour tout le monde. Il n'existe aucun moyen d'accéder au jeu avant son lancement officiel en accès anticipé.

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Le studio Unknown Worlds Entertainment a été très clair sur ce point, l'aventure débutera le 14 mai 2026 pour l'ensemble des joueurs, sans exception. Si vous espériez grappiller quelques jours d'exploration supplémentaires en déboursant davantage, sachez que ce ne sera pas possible ici. Tous les plongeurs s'élanceront dans les profondeurs de cette nouvelle planète au même moment. Ce qui n'a rien de choquant compte tenu du fait qu'il s'agit d'un accès anticipé, et que rares sont les studios qui offrent un accès anticipé de l'accès anticipé.

Rappelons donc que Subnautica 2 arrivera ce 14 mai pour tout le monde, sans distinction. Concernant la durée de l'accès anticipé, Unknown Worlds Entertainment a déjà évoqué que nous devrions attendre deux à trois avant la sortie de la version finale. Le temps de laisser aux équipes d'ajouter du contenu tout en profitant du retour de la communauté pour construire l'expérience ensemble. Vous retrouverez aussi les configurations PC dans cet article.

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Subnautica 2 arrivera donc sur PC, et dans le Game Pass. Les versions consoles arriveront plus tard, mais aucune information précise n'a été communiquée pour le moment.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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