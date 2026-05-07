Subnautica 2 : Combien de temps durera l'accès anticipé et quand sortira la 1.0 ?

Vous vous demandez quand sortira la version finale de Subnautica 2 ? Entre l'historique du studio Unknown Worlds et les annonces officielles, découvrez notre analyse complète sur la durée de l'accès anticipé et la fenêtre de sortie estimée pour la version 1.0.

Pour les habitués de la licence, l'accès anticipé n'est pas une nouveauté, c'est une véritable tradition étant donné que les deux jeux, Subnautica et Subnautica: Below Zero sont passés par cette case. Pour Subnautica 2, cette étape est présentée par les développeurs comme une nécessité absolue afin de garantir que la version 1.0 soit la plus aboutie possible. Le studio Unknown Worlds Entertainment ne change pas sa formule gagnante, nous explorons l'océan, nous survivons, mais nous participons aussi activement au développement via nos retours. Mais pour combien de temps cette suite restera en accès anticipé ?

Quelle est la durée prévue pour l'Early Access de Subnautica 2 ?

Le développeur a été transparent avec la communauté, l'accès anticipé de Subnautica 2 devrait durer entre deux et trois ans. Cette estimation n'est pas un chiffre lancé au hasard, car elle s'aligne parfaitement sur le temps de développement observé pour les opus précédents de la franchise.

Dans la FAQ officielle du Discord de Subnautica, l'équipe apporte une réponse nuancée mais rassurante : « Il est difficile de prédire avec précision la durée de l'Early Access. En nous basant sur nos précédents jeux, nous prévoyons environ 2 à 3 ans. Notre priorité est de livrer de la qualité à un rythme raisonnable. Au bout du compte, nous sommes déterminés à faire de Subnautica 2 le meilleur jeu possible. »

Pour comprendre pourquoi cette fenêtre de deux à trois ans est évoquée, il suffit de regarder dans le rétroviseur. Le premier Subnautica est resté en accès anticipé pendant un peu plus de trois ans, tandis que le stand-alone Subnautica: Below Zero a nécessité deux ans et demi de polissage avant sa sortie officielle.

Voici un récapitulatif des durées d'accès anticipé pour les deux titres précédents :

Subnautica : Début de l'accès anticipé le 16 décembre 2014 → Sortie 1.0 le 23 janvier 2018 (environ 3 ans).

Début de l'accès anticipé le 16 décembre 2014 → Sortie 1.0 le 23 janvier 2018 (environ 3 ans). Subnautica: Below Zero : Début de l'accès anticipé le 30 janvier 2019 → Sortie 1.0 le 14 mai 2021 (environ 2,5 ans).

Quand peut-on espérer la version 1.0 de Subnautica 2 ?

Si l'on suit cette logique historique, et en prenant en compte le lancement de l'accès anticipé (mai 2026), nous pouvons établir des prévisions sérieuses. Selon toute vraisemblance, la version finale de Subnautica 2 devrait pointer le bout de son nez entre la fin d'année 2028 et le premier semestre 2029.

S'engager dans l'accès anticipé de Subnautica 2, c'est donc l'assurance de bénéficier d'un contenu qui va s'enrichir massivement sur plusieurs années et de découvrir son évolution. C'est un investissement sur le long terme pour les passionnés qui souhaitent voir le monde sous-marin évoluer sous leurs yeux avant le grand saut final vers la version 1.0, mais aussi participer à son enrichissement, puisque les développeurs vont aussi sonder la communauté.