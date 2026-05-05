Subnautica 2 : Les configurations PC
le 05 mai 2026 à 11h56
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Subnautica 2 débarque au cours du mois de mai 2026 en accès anticipé, et donc sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Subnautica 2.
Configurations PC Subnautica 2
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Subnautica 2, sachez qu'il convient de posséder 12 Go de mémoire vive selon la configuration minimale, 16 Go pour la recommandée et 32 Go pour celles dites « Ultra ». À l'heure où nous écrivons ces lignes, les développeurs n'ont pas encore partagé de détails concernant le poids de Subnautica 2.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Subnautica 2 ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Les détails des configurations minimale et recommandée
|Configuration minimale
|Configuration recommandée
|Système d'exploitation
|Windows 10/11
|Windows 11
|Processeur
|Intel i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600
|Intel i7-13700 ou AMD Ryzen 7 7700X
|Mémoire
|12 Go
|16 Go
|Carte graphique
|NVIDIA GTX 1660 ou AMD RX 5500XT
|NVIDIA RTX 3070 ou AMD RX 6700XT
|Mémoire vidéo
|6 Go
|8 Go
|Stockage requis
|Non connu
|Non connu
|Notes
|1080p - 30 FPS - Low
|1440p - 60 FPS - Medium
Les détails des configurations Ultra et Ultra ++
|Configuration Ultra
|Configuration Ultra ++
|Système d'exploitation
|Windows 11
|Windows 11
|Processeur
|Intel i7-13700 ou AMD Ryzen 7 7700X
|Intel i9-14900K ou AMD Ryzen 9 7900X3D
|Mémoire
|32 Go
|32 Go
|Carte graphique
|NVIDIA RTX 4070 ou AMD RX 6900XT
|NVIDIA RTX 5070Ti ou AMD RX 7900XTX
|Mémoire vidéo
|12 Go
|16 Go
|Stockage requis
|Non connu
|Non connu
|Notes
|1440p - 60 FPS - High
|4K - 60 FPS - High
Rappelons, en guise de conclusion, que Subnautica 2 sort le 14 mai 2026 en accès anticipé sur PC.
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