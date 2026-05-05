Subnautica 2 : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Subnautica 2.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Subnautica 2 débarque au cours du mois de mai 2026 en accès anticipé, et donc sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Subnautica 2.

Configurations PC Subnautica 2

Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Subnautica 2, sachez qu'il convient de posséder 12 Go de mémoire vive selon la configuration minimale, 16 Go pour la recommandée et 32 Go pour celles dites « Ultra ». À l'heure où nous écrivons ces lignes, les développeurs n'ont pas encore partagé de détails concernant le poids de Subnautica 2.



Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Subnautica 2 ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10/11 Windows 11 Processeur Intel i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600 Intel i7-13700 ou AMD Ryzen 7 7700X Mémoire 12 Go 16 Go Carte graphique NVIDIA GTX 1660 ou AMD RX 5500XT NVIDIA RTX 3070 ou AMD RX 6700XT Mémoire vidéo 6 Go 8 Go Stockage requis Non connu Non connu Notes 1080p - 30 FPS - Low 1440p - 60 FPS - Medium

Les détails des configurations Ultra et Ultra ++

Configuration Ultra Configuration Ultra ++ Système d'exploitation Windows 11 Windows 11 Processeur Intel i7-13700 ou AMD Ryzen 7 7700X Intel i9-14900K ou AMD Ryzen 9 7900X3D Mémoire 32 Go 32 Go Carte graphique NVIDIA RTX 4070 ou AMD RX 6900XT NVIDIA RTX 5070Ti ou AMD RX 7900XTX Mémoire vidéo 12 Go 16 Go Stockage requis Non connu Non connu Notes 1440p - 60 FPS - High 4K - 60 FPS - High

Rappelons, en guise de conclusion, que Subnautica 2 sort le 14 mai 2026 en accès anticipé sur PC.