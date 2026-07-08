Subnautica 2 lance la mise à jour 1.1

La mise à jour 1.1 de Subnautica 2 apporte de nombreuses nouveautés. Si les joueurs réclamaient la possibilité de tuer les créatures, les développeurs maintiennent leur vision pacifique tout en ajoutant de nouvelles mécaniques de défense, des ajustements de gameplay et des améliorations d'interface.

L'accès anticipé de Subnautica 2 franchit une nouvelle étape avec le déploiement de sa mise à jour 1.1, judicieusement nommée Adaptive Measures. Disponible sur PC et Xbox Series ce 8 juillet, cette rustine vient enrichir l'expérience de survie sous-marine tout en répondant à l'une des plus grandes polémiques ayant secoué la communauté depuis le lancement du jeu.

Une réponse ferme face aux envies de meurtre des joueurs

Depuis la sortie de Subnautica 2, un débat houleux agite les abysses. Face aux terrifiants prédateurs marins, une grande partie de la communauté réclamait des armes mortelles pour se défendre. Cette demande insistante avait même poussé un développeur à répondre de manière abrupte, suggérant aux amateurs de violence d'aller jouer à d'autres titres de survie s'ils voulaient tuer.

Malgré la grogne de certains joueurs et l'apparition rapide de mods permettant d'éliminer la faune, le studio Unknown Worlds reste fidèle à ses principes. Le directeur créatif, Anthony Gallegos, a profité du récent carnet de développement pour clarifier la situation. Le jeu ne deviendra pas un jeu de tir, mais des compromis ont été trouvés pour offrir un meilleur sentiment d'impact.

Tout cela a pour but de vous donner l'impression de pouvoir repousser les créatures comme nous souhaitons que vous le ressentiez, ce qui était une part majeure de vos retours.











Des mécaniques de défense repensées

Pour matérialiser cette vision, la mise à jour Adaptive Measures introduit de nouvelles réactions pour la faune hostile. Frapper un monstre marin avec le Survival Multi-Tool déclenchera désormais une animation de recul très claire avant que la bête ne prenne la fuite. Les joueurs pourront ainsi ressentir l'impact de leurs coups sans pour autant ôter la vie de l'animal.

Dans la même veine, le Sonic Resonator gagne en utilité et se transforme en véritable pistolet paralysant. Les créatures touchées afficheront un état d'étourdissement explicite, permettant aux explorateurs de fuir les situations les plus périlleuses. Le comportement des créatures infectées par le Blight a également été adouci pour rendre leurs transitions vers l'agressivité moins brutales.

Améliorations de l'exploration et de l'interface

Au-delà des combats, Unknown Worlds s'est penché sur l'exploration pure. De nouveaux BioLabs font leur apparition dès le début de l'aventure pour faciliter l'échange de Biomods. Plus tard dans la partie, un outil inédit permettra d'analyser la faune pour débloquer des emplacements passifs supplémentaires. Les épaves, éléments centraux de la fouille, commencent aussi à intégrer des énigmes et de nouvelles interactions.

L'interface n'est pas en reste. Le PDA profite d'une refonte améliorant la lisibilité des informations et la gestion des journaux audio, qui ne se lanceront plus automatiquement. Un système de priorité des dialogues vient également corriger la cacophonie qui pouvait survenir lors de découvertes multiples. Enfin, un espace de stockage personnel fait son arrivée dans les bases.

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L'avenir s'annonce d'ailleurs radieux pour Subnautica 2. Les développeurs préparent déjà la version 1.2, qui introduira le chat de proximité et la réanimation, avant de viser une mise à jour encore plus massive ajoutant une nouvelle région, des créatures inédites et un nouveau véhicule.

Subnautica 2 est disponible sur PC et Xbox Series. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous nos guides. La mise à jour 1.1 arrive ce 8 juillet 2026.