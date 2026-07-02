Subnautica 2 : Des primes versées par Krafton prévues, mais le PDG annonce son départ

L'équipe de Subnautica 2 percevra des primes « nettement plus élevées » que prévues à l'origine, tandis que le PDG quitte Unknown Worlds.

Avant même sa sortie en accès anticipé, Subnautica 2 avait fait couler beaucoup d'encre en raison de la relation tumultueuse entre Krafton et Unknown Worlds. Or, un récent rapport partagé par Bloomberg indique que Krafton et Unknown Worlds ont trouvé un accord à l'amiable, avec des primes pour l'équipe de développement et le départ du PDG du studio.

Des primes pour les développeurs d'Unknown Worlds

En effet, comme indiqué par Jason Schreier dans un récent article publié sur Bloomberg, qui a été partagé par le journaliste sur le réseau social Bluesky, Krafton versera des primes « nettement plus élevées » que prévues initialement, et ce, à l'ensemble de l'équipe d'Unknown Worlds. Jason Schreier précise également que des « primes supplémentaires » sont à venir, alors que le développement de Subnautica 2, qui est actuellement disponible en accès anticipé, continue.

BREAKING: The legal battle over hit game Subnautica 2 has come to an end. Krafton has reached a settlement with the executives it fired (via ChatGPT's advice). Krafton has agreed to pay the studio significant bonuses while CEO Ted Gill has departed (again). Story: www.bloomberg.com/news/article...



[image or embed] — Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 1 juillet 2026 à 16:19

Le PDG d'Unknown Worlds se retire

Dans ce même rapport de Jason Schreier, il est indiqué que Ted Gill, le PDG d'Unknown Worlds, quitte le navire. Ce dernier a alors déclaré ceci : « Nous avons décidé d'un commun accord de nous séparer. Une nouvelle direction est la meilleure solution pour permettre au studio d'aller de l'avant ». Reste à savoir qui prendra la tête d'Unknown Worlds, alors que son affaire judiciaire avec Krafton, qui a créé tant de remous, prend fin.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Subnautica 2 est actuellement disponible en accès anticipé sur PC et Xbox Series. Le titre est également dans le catalogue du Game Pass.