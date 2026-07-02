Subnautica 2 : Des primes versées par Krafton prévues, mais le PDG annonce son départ

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 juillet 2026 à 10h47
L'équipe de Subnautica 2 percevra des primes « nettement plus élevées » que prévues à l'origine, tandis que le PDG quitte Unknown Worlds.
Subnautica 2 : Des primes versées par Krafton prévues, mais le PDG annonce son départ

Avant même sa sortie en accès anticipé, Subnautica 2 avait fait couler beaucoup d'encre en raison de la relation tumultueuse entre Krafton et Unknown Worlds. Or, un récent rapport partagé par Bloomberg indique que Krafton et Unknown Worlds ont trouvé un accord à l'amiable, avec des primes pour l'équipe de développement et le départ du PDG du studio.

Des primes pour les développeurs d'Unknown Worlds

subnautica-2-visuel-creature-aquatique

En effet, comme indiqué par Jason Schreier dans un récent article publié sur Bloomberg, qui a été partagé par le journaliste sur le réseau social Bluesky, Krafton versera des primes « nettement plus élevées » que prévues initialement, et ce, à l'ensemble de l'équipe d'Unknown Worlds. Jason Schreier précise également que des « primes supplémentaires » sont à venir, alors que le développement de Subnautica 2, qui est actuellement disponible en accès anticipé, continue.

BREAKING: The legal battle over hit game Subnautica 2 has come to an end. Krafton has reached a settlement with the executives it fired (via ChatGPT's advice). Krafton has agreed to pay the studio significant bonuses while CEO Ted Gill has departed (again). Story: www.bloomberg.com/news/article...

[image or embed]

— Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 1 juillet 2026 à 16:19

Le PDG d'Unknown Worlds se retire

subnautica-2-visuel-creature

Dans ce même rapport de Jason Schreier, il est indiqué que Ted Gill, le PDG d'Unknown Worlds, quitte le navire. Ce dernier a alors déclaré ceci : « Nous avons décidé d'un commun accord de nous séparer. Une nouvelle direction est la meilleure solution pour permettre au studio d'aller de l'avant ». Reste à savoir qui prendra la tête d'Unknown Worlds, alors que son affaire judiciaire avec Krafton, qui a créé tant de remous, prend fin.

Chargement du sondage...

0 votant

Rappelons, en guise de conclusion, que Subnautica 2 est actuellement disponible en accès anticipé sur PC et Xbox Series. Le titre est également dans le catalogue du Game Pass.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Subnautica 2 : Hotfix 1 du 1er septembre, le patch notes de la mise à jour
Subnautica 2 01 septembre 2026

Subnautica 2 : Hotfix 1 du 1er septembre, le patch notes de la mise à jour

Retrouvez le patch notes du hotfix 1 du 1er septembre de Subnautica 2, déployée sur toutes les plateformes.
Subnautica 2 accueille sa mise à jour 1.2, voici le détail et le patch notes
Subnautica 2 19 août 2026

Subnautica 2 accueille sa mise à jour 1.2, voici le détail et le patch notes

Retrouvez le patch notes de la mise à jour 1.2 de l'accès anticipé de Subnautica 2, déployée sur toutes les plateformes ce 19 août 2026.
Subnautica 2 : Unknown Worlds déploie sa branche bêta pour tester les mises à jour avant leur sortie
Subnautica 2 13 août 2026

Subnautica 2 : Unknown Worlds déploie sa branche bêta pour tester les mises à jour avant leur sortie

Les joueurs de Subnautica 2 peuvent désormais tester les futures mises à jour en avant-première sur PC. Unknown Worlds vient de lancer une branche expérimentale sur Steam. Une opportunité séduisante pour les plus curieux, mais qui s'accompagne de risques majeurs pour la progression de votre partie.

commentaire (0)