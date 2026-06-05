Preview Subnautica 2 : Une suite montrant déjà un grand potentiel

Après des années d'attente, Subnautica 2 est disponible en accès anticipé. Nous avons plongé dans l'aventure de survie sous-marine afin de vous rapporter nos premières impressions concernant Subnautica 2.

Cela faisait un long moment que les fans de la franchise attendaient de pouvoir passer leurs premières heures dans le monde océanique inédit de Subnautica 2. Après de multiples rebondissements durant son développement, le jeu d'aventure et de survie d'Unknown Worlds Entertainment s'est rendu disponible en accès anticipé au cours du mois de mai 2026. Loin d'être complet au moment où nous écrivons ces lignes, la phase d'early access de Subnautica 2 durera plusieurs années, selon les dires du studio, et permettra à ses développeurs d'ajouter progressivement de nouveaux contenus, tout en améliorant l'expérience.

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Évidemment, nous avons enfilé nos palmes et équipé notre bonbonne d'oxygène pour plonger dans l'accès anticipé de cette suite tant attendue pour vous partager nos premiers ressentis concernant Subnautica 2, selon sa version anticipée donc.

Version → PC (Clavier/souris)

Temps pour finir l'accès anticipé → Environ 15 heures

Sessions en solo, mais majoritairement en multijoueur

L'apprentissage par l'exploration et la découverte

Une histoire au fil de nos pérégrinations

Tout comme sur le premier opus de la franchise, l'histoire de Subnautica 2 commence par une catastrophe, menant à une isolation pure et dure sur une nouvelle planète (hormis si vous jouez en multijoueur, évidemment). Devant survivre dans un monde océanique extraterrestre, pullulant de créatures aquatiques et monstres gigantesques, nous sommes guidés par l'IA du vaisseau CIGALE, NoA. Nous imposant de continuer la mission, NoA nous guide progressivement vers des boîtes noires, recensant le récit de précédents pionniers.

À ce sujet, nous avons trouvé que Subnautica 2 dispose d'un bon rythme : NoA ne nous assaille pas constamment de nouveaux objectifs et nous laisse le temps d'explorer par nous-mêmes, avant de nous donner un nouveau lieu à explorer. La progression est donc conditionnée par la découverte de boîtes noires et lieux clés, nous transportant ainsi d'un biome à un autre. De notre côté, nous avons terminé l'accès anticipé de Subnautica 2 en 15 heures, environ, et ce, en multijoueur. Les férus d'exploration y passeront certainement plus de temps.

Ainsi, le lore de Subnautica 2 est bien amené, que ce soit par les discours des pionniers que par la découverte d'endroits inhabités (maisons d'une civilisation extraterrestre, épaves, etc.). L'accès anticipé se termine, à ce jour, sur un pan narratif très intéressant, qui soupèse beaucoup de questions, laissées encore sans réponses définitives. Il nous tarde, dès lors, déjà d'en savoir plus à ce propos, notamment en ce qui concerne cette nouvelle planète et notre rôle à jouer dans tout cela.

Une découverte par soi-même

Subnautica 2 laisse le joueur être le propre maître de son aventure. Même si NoA apporte des précisions pour progresser dans l'histoire principale, le jeu ne nous prend pas par la main et nous laisse découvrir son monde à notre rythme. Évidemment, les habitués de la licence retrouveront vite leurs marques (nous y reviendrons) et sauront très rapidement quoi faire, mais cela est toujours plaisant quand un jeu nous laisse une certaine liberté de manœuvre et surtout apprendre par nous-mêmes.

Dès lors, c'est en traversant les différents biomes que nous en apprenons un peu plus à propos des mécaniques, et certains nouveaux systèmes. Si la première région, soit celle en-dessous de la capsule de survie, est plutôt colorée et « tranquille », les suivantes demandent d'avoir débloqué certains éléments (améliorations, outils spécifiques, etc.). Ainsi, c'est par l'exploration et la réflexion que le monde de Subnautica 2 s'ouvre progressivement sous nos yeux.

Un univers aussi inquiétant que magnifique

En ce sens, les différents biomes profitent de couleurs riches et d'effets de lumière particulièrement maîtrisés. La faune et la flore viennent renforcer l'identité de chaque environnement, apportant une dimension aussi apaisante qu'inquiétante par endroits. Cet équilibre se dévoile pleinement lors des séquences nocturnes, où l'écosystème semble réellement prendre vie.

La première région illustre, d'ailleurs, parfaitement cette volonté et tranche considérablement avec celle du premier opus. Certains poissons deviennent fluorescents à la nuit tombée, plusieurs plantes se mettent à briller et l'ensemble propose des panoramas fascinants qui parviennent presque à nous faire oublier les nombreux dangers qui nous entourent.







Mention spéciale également au travail réalisé sur l'ambiance sonore. Cette dernière participe grandement à l'immersion et parvient régulièrement à instaurer une certaine tension. Les bruits provenant des créatures aquatiques se montrent particulièrement efficaces pour faire naître un léger sentiment d'appréhension lors de l'exploration.

Ce fut, ainsi, fort plaisant de partir à la découverte de nouveaux lieux inconnus et de ressentir notre progression dans l'apprentissage des systèmes au fil des heures, surtout en tant que nouveau venu sur la franchise. D'ailleurs, l'exploration est le maître mot de toute l'aventure Subnautica 2, tant cela conditionne le gameplay et ses différentes mécaniques.

En terrain connu, mais amélioré et à plusieurs

L'essence Subnautica est bien là, selon une version améliorée...

Subnautica 2 est catégorisé comme un jeu d'aventure et de survie. De ce fait, les joueurs et les joueuses doivent prendre en compte certains paramètres pour survivre dans ce monde océanique hostile. Ces derniers doivent notamment faire attention à leur jauge de faim et de soif, mais aussi à leur taux d'oxygène et à leur santé.

Se nourrir correctement grâce à des ressources issues de la faune et de la flore nécessite d'avoir débloqué une amélioration particulière, liée à une nouvelle mécanique bien pensée et faisant tout à fait sens. En revanche, pour ce qui est de l'oxygène et de la vie, rien de bien nouveau : il convient de rejoindre la surface pour remonter la jauge d'O2, crafter des bonbonnes d'oxygène plus performantes ou bien se soigner avec des kits. En cas de mort, notre avatar est réimprimé et apparaît au dernier lit biotique enregistré (faisant office de point de réapparition, donc).

L'amélioration la plus notable et la plus appréciable est la gestion de l'inventaire. Sur le premier opus, certaines ressources ou outils pouvaient occuper plusieurs emplacements de stockage. Ce qui n'est pas le cas avec Subnautica 2 (pour le moment - cela pourrait changer), fort heureusement. Il est, dès lors, plus facile de stocker des items sur soi, bien que l'inventaire montre vite ses limites. Or, c'est là qu'entre en jeu la construction de la base.

Grâce au constructeur d'habitat, nous pouvons façonner notre base sous-marine afin d'entreposer des structures utilitaires et stocker des ressources. Certaines infrastructures, mais aussi outils, nécessitent, toutefois, d'avoir trouvé des fragments/schémas de fabrication avant de pouvoir les fabriquer. Là encore, l'exploration est la clé : parcourir les biomes et scanner les différents nouveaux éléments se dressant sur notre chemin est aussi primordial que plaisant, car cela permet, par la suite, de crafter de nouvelles choses et de progresser.

À l'heure actuelle, le système de construction de base de Subnautica 2 est simple à prendre en main et assez intéressant, même si nous aurions aimé avoir accès à davantage d'objets décoratifs, structures et autres éléments. Nous avons, cependant, apprécié passer plusieurs heures à simplement créer notre base et à farmer les ressources exigées. Nul doute que les développeurs ajouteront de plus amples éléments pour la base par la suite, durant toute cette phase d'accès anticipé, et nous avons hâte de les voir.

... Avec une dimension multijoueur, en complément

Prestement demandé par les joueurs depuis le premier opus de la franchise, Subnautica 2 propose un mode multijoueur, qui permet de jouer jusqu'à 4. Bien que nous ayons effectué quelques heures en solo, nous avons majoritairement joué, et terminé le contenu de l'accès anticipé avec une autre personne qui a une bonne connaissance du premier volet de la licence. Force est de constater que les deux expériences étaient très plaisantes, même si cela peut être encore plus amusant avec un ami.

Grâce à la liste d'amis intégrée directement en jeu, démarrer ou continuer une partie à plusieurs sur Subnautica 2 est très rapide. Cependant, il convient de noter que l'hôte est l'hébergeur de la session, ce qui signifie que le joueur invité ne peut rejoindre la partie sans la présence de ce premier. Unknown World a, en outre, pensé à permettre aux joueurs de transformer leur sauvegarde solo en session multijoueur.

Quelques mots sur l'état actuel de Subnautica 2

En ce qui concerne l'aspect technique, nous noterons, tout de même, un peu de clipping par endroits, notamment à l'intérieur de certains bâtiments immergés. Un problème qui n'est pas très handicapant, d'autant plus que le titre n'est encore qu'en accès anticipé et accueillera des améliorations ainsi que corrections à l'avenir.

Durant nos sessions en multijoueur sur Subnautica 2, nous n'avons que rarement eu de problèmes, sauf une fois durant laquelle notre ami ne pouvait plus utiliser le Fabricateur correctement. Hormis cela, l'expérience multijoueur était fluide et très agréable, permettant ainsi de véritablement bien profiter de l'aventure à plusieurs.

Nous avons, ainsi, joué à Subnautica 2, tout de suite après sa sortie en accès anticipé et sur plusieurs semaines, selon une version PC. Notre configuration est, d'ailleurs, la suivante :