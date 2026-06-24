Vous cherchez des jeux pour vous rafraîchir et vous aider à passer cet été 2026 ? Voici une liste de 5 titres qui pourraient vous accompagner durant cette période estivale.

Durant cet été 2026 et ses grosses chaleurs, voire périodes de canicule, il peut être intéressant de se plonger dans certains jeux afin de se détendre tranquillement chez soi, au frais, que ce soit en solo ou bien avec des amis. Évidemment, différents titres actuellement disponibles sur le marché se veulent « rafraîchissants » en raison de leur thématique, de leurs environnements ou encore de leur histoire.

Afin de vous faire gagner du temps, nous avons sélectionné 5 jeux qui pourraient parfaitement vous accompagner dans votre quête de moments rafraîchissants durant cet été 2026.

5 jeux rafraîchissants à faire en cet été 2026

La licence Subnautica

Développeur : Unknown Worlds Entertainment

: Unknown Worlds Entertainment Éditeur : Unknown Worlds Entertainment

: Unknown Worlds Entertainment Plateforme(s) : PC, PS4, Xbox One, Switch pour Subnautica 1 PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series, Switch pour Subnautica: Below Zero PC pour Subnautica 2

: Solo et/ou multijoueur : Solo pour Subnautica et Below Zero - Solo et multijoueur pour Subnautica 2

La franchise Subnautica est une très bonne découverte pour toutes celles et ceux qui désirent se plonger dans un monde océanique, aussi beau qu'intriguant. Avec son aspect survie, les trois jeux imposent des sessions de farm assez conséquentes, qui vous permettront de rester au frais pendant plusieurs heures. Soulignons, d'ailleurs, que le deuxième jeu de la licence peut être joué en solo et avec des amis.











Dave the Diver

Développeur : Mintrocket

: Mintrocket Éditeur : Mintrocket

: Mintrocket Plateforme(s) : PC, PS4, PS5, Switch

: PC, PS4, PS5, Switch Solo et/ou multijoueur : Solo

Développé et édité par Mintrocket, Dave the Diver est un excellent jeu d'aventure et de gestion, qui invite les joueurs et les joueuses à explorer les fonds marins afin de collecter divers poissons. Après des moments à explorer le Trou bleu, qui seront ponctués par des rencontres avec des boss, la communauté doit gérer un restaurant de sushis, en servant les plats demandés par les clients afin de faire grimper la jauge de réputation de la bâtisse.

Stranded Deep

Développeur : Beam Team Games

: Beam Team Games Éditeur : Beam Team Publishing

: Beam Team Publishing Plateforme(s) : PC, PS4, Xbox One

: PC, PS4, Xbox One Solo et/ou multijoueur : Solo et multijoueur

Stranded Deep, qui est catégorisé comme un jeu de survie et d'aventure, nous transporte sur une île déserte, à la suite d'un crash d'avion. Il est, de ce fait, question de survivre dans cet endroit isolé et cerné par l'Océan Pacifique. Tout en devant gérer la faim, la soif et la santé de leur personnage, les joueurs et les joueuses devront fabriquer des objets utiles, explorer les environs et affronter les éléments afin de rester en vie... le plus longtemps possible, que ce soit en solo ou en multijoueur.

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Sea of Thieves

Développeur : Rare

: Rare Éditeur : Xbox Game Studios

: Xbox Game Studios Plateforme(s) : PC, Xbox One, Xbox Series, PS5

: PC, Xbox One, Xbox Series, PS5 Solo et/ou multijoueur : Solo et multijoueur

Sorti en 2018, et sans cesse mis à jour par ses développeurs, Sea of Thieves est un très bon jeu d'aventure à parcourir avec ses amis. Proposant à la communauté de devenir de vrais pirates, Sea of Thieves dispose d'un monde ouvert, composé d'îles et de royaumes sous-marins. Que ce soit pour affronter des équipages adverses, combattre des ennemis ou bien chercher du butin, Sea of Thieves est une expérience très fun, qui vaut clairement le détour.















Raft

Développeur : Redbeet Interactive

: Redbeet Interactive Éditeur : Axolot Games

: Axolot Games Plateforme(s) : PC, PS5, Xbox Series

: PC, PS5, Xbox Series Solo et/ou multijoueur : Solo et multijoueur

Très connu par la communauté, Raft est l'un des meilleurs jeux de survie actuellement disponibles sur le marché. Sur le titre de Redbeet Interactive, la communauté doit améliorer son radeau, afin de le transformer en bateau digne de ce nom, et, ce en récupérant différentes ressources transportées par la mer. Raft invite également les joueurs et les joueuses à se rendre sur la Terre ferme afin de découvrir son histoire.

Les mentions honorables

Évidemment, d'autres jeux pourraient être convoqués dans cette liste. De ce fait, voici quelques mentions honorables qui pourraient également vous intéresser et vous aider à endurer cet été 2026, qui promet des périodes de fortes chaleurs :

Abzû

Tchia

Coral Island

Frostpunk 2

PowerWash Simulator 2

Spiritfarer

Si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas à les partager en commentaires afin de donner des idées aux autres lecteurs.