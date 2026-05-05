Subnautica 2 est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 mai 2026 à 18h00
De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Subnautica 2 est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Subnautica 2 est-il dans le Game Pass ?

Développé ainsi qu'édité par Unknown Worlds Entertainment, Subnautica 2 est très attendu par la communauté. Devant débarquer en accès anticipé au cours du mois de mai 2026 sur PC, certains joueurs et joueuses se posent diverses questions à propos du titre. Ainsi, plusieurs personnes se demandent si ce nouvel opus Subnautica est présent dans le Game Pass, afin de savoir si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant ou non.

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Dans ce qui suit, nous vous partageons tout ce qu'il y a à savoir à propos de la présence de Subnautica 2 dans le Game Pass.

Subnautica 2 est-il dans le Game Pass ?

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Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La réponse ravira, très certainement, la communauté : Subnautica 2 figure dans le Game Pass depuis sa sortie en accès anticipé, qui remonte au 14 mai 2026. Cette information a notamment été partagée lorsque Microsoft a dévoilé la liste des jeux entrants dans le catalogue au cours du mois de mai de cette année.

À ce propos, remarquons que Subnautica 2 est accessible via un abonnement actif au Game Pass Ultimate et PC Game Pass, sur Xbox Series, Handheld et PC. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, si vous possédez l'une de ces deux formules du Game Pass, vous pourrez découvrir Subnautica 2 via le service de Microsoft, et ce, sans surcoût. Cependant, sachez qu'il est tout à fait possible qu'Unknown Worlds Entertainment décide de le retirer du catalogue par la suite. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons à jour cet article.

Miniature vidéo

Pour conclure, rappelons que Subnautica 2, qui est aussi bien jouable en solo qu'en multijoueur avec des amis, débarque en accès anticipé le 14 mai 2026 sur PC (notamment sur la plateforme de Valve, Steam).

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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