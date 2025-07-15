Subnautica 2 est-il vraiment injouable ? Cette fuite interne vient alimenter la polémique

L'affaire Subnautica 2 connaît un nouveau rebondissement. Quelques jours seulement après l'ouverture de poursuites judiciaires, un document interne suggère que de nombreux éléments indispensables ne seraient toujours pas intégrés au titre.
En l'espace de quelques semaines, Subnautica 2
est passé de l'un des titres les plus attendus de 2025 à l'un des jeux les plus controversés de l'année. Rappelons que suite au licenciement soudain des trois fondateurs du studio Unknown Worlds Entertainment
, le jeu a été repoussé à 2026, boycotté par les joueurs et KRAFTON est désormais au cœur d'une action en justice
. Mais un détail vient remettre de l'huile sur le feu.
Dans un article de blog, l'un des créateurs du jeu révélait que Subnautica 2 était prêt à être lancé en accès anticipé
. Mais un document confidentiel partagé sur le subreddit du jeu semble suggérer le contraire
.
Subnautica 2 loin d'être terminé d'après un rapport interne
Le document en question provient d'un test interne réalisé sur la version la plus récente de Subnautica 2
datant de mai 2025. Or, celle-ci mentionne l'absence d'éléments rendant une sortie en accès anticipé difficile à envisager dans l'état actuel. Entre autres, il manquerait près de 6 heures de contenu au titre et de nombreux détails auraient été supprimés, dont deux biomes, un véhicule, un mode de jeu complet et un léviathan
.
Ce même rapport indiquerait que les développeurs n'auraient pas atteint les objectifs fixés en 2023
et qu'il était nécessaire de réévaluer la fenêtre du lancement du jeu en accès anticipé. Peu de temps après, KRAFTON annonçait le report de l'accès anticipé du titre. Mais si ce document n'était pas censé quitter les locaux du studio, l'éditeur a commenté la fuite en confirmant qu'il était officiel
.
Une fuite officialisée par KRAFTON
L'un des porte-paroles de KRAFTON a partagé quelques détails à ce sujet sur les réseaux sociaux. Ce dernier précise que « ces revues permettent d'évaluer la progression du développement, de définir des objectifs clairs et de s'assurer que chaque projet est conforme aux normes de Krafton en matière de créativité et de qualité. Ce processus est au cœur de l'engagement de Krafton à fournir des jeux soignés et de grande qualité au bon moment.
»
Ce nouvel élément vient alimenter les polémiques autour de Subnautica 2. Cependant, il est encore trop tôt pour savoir si ce dernier servira de preuve en cas de procès ou s'il restera un simple témoignage d'une histoire chaotique. Rappelons que Subnautica 2 doit sortir en accès anticipé en 2026 exclusivement sur PC.
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