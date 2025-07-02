Subnautica 2 en danger ? Krafton écarte brutalement les créateurs du studio avant la sortie du jeu

La tension monte autour du très attendu Subnautica 2. Alors que sa sortie en accès anticipé est toujours prévue pour cette année, KRAFTON, éditeur du jeu, vient de procéder à un changement radical en écartant immédiatement les trois cofondateurs du studio Unknown Worlds, créateurs historiques de Subnautica. Une décision qui inquiète profondément la communauté des joueurs.
Et si Subnautica 2 était reporté
? Rien n'est sûr à l'heure actuelle, mais les derniers changements au sein de KRAFTON posent question. La société a effectivement fait le choix d'évincer, par surprise, les personnes à la tête du projet, alors que sa sortie est censée se faire dans les mois qui arrivent, et que le projet est très attendu par la communauté, sous le charme des deux premiers opus.
Les créateurs historiques d'Unknown Worlds éjectés brutalement
L'annonce, via un communiqué de presse
, a eu l'effet d'un choc pour les fans : Ted Gill, Charlie Cleveland et Max McGuire, cofondateurs et créateurs emblématiques de Subnautica, ont été évincés du studio « avec effet immédiat »
. KRAFTON, sans fournir d'explication détaillée sur ce départ précipité, a confirmé l'arrivée de Steve Papoutsis, PDG du studio Striking Distance (The Callisto Protocol), à la tête d'Unknown Worlds.
Bien que Krafton ait tenté de maintenir les cofondateurs impliqués dans le développement du jeu, la société leur souhaite bonne chance dans leurs futurs projets.
Un flou qui inquiète davantage qu'il ne rassure les joueurs, qui voient la un potentiel report, voire pire, pour ce jeu qui reste toujours attendu pour l'année 2025.
Inquiétudes profondes sur l'avenir de Subnautica 2
Face à ce revirement inattendu, la communauté s'est rapidement emparée des réseaux sociaux pour exprimer ses inquiétudes. Sur Reddit
, l'ambiance est clairement à la méfiance : « Je suis terrifié à l'idée de ce que ça signifie pour Subnautica 2. J'espère que le jeu n'est pas mort avant même sa sortie », exprime un joueur visiblement anxieux.
Cette inquiétude se retrouve chez d'autres fans, certains allant même jusqu'à remettre en question leur intention d'acheter le jeu dès sa sortie anticipée, préférant attendre les retours.
Incertitude autour des conditions de travail chez Unknown Worlds
Outre les craintes sur la qualité du jeu, une autre préoccupation majeure concerne les conditions de travail chez Unknown Worlds après l'arrivée de Papoutsis, dont le studio Striking Distance avait été pointé du doigt pour ses pratiques liées au crunch
. Sur le Discord officiel, même certains membres du personnel d'Unknown Worlds semblent dans l'incertitude totale, en attente d'explications officielles de la part de KRAFTON.
Malgré ces bouleversements internes majeurs, KRAFTON affirme que ce changement vise à « préserver la dynamique de développement
» et garantir aux joueurs « la meilleure expérience possible
». La date exacte de l'accès anticipé reste toutefois inconnue, et aucune indication n'a été donnée quant à un éventuel report
.
Reste désormais à espérer que ces changements brutaux ne viendront pas compromettre la qualité d'un jeu attendu avec impatience par une large communauté.
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