Subnautica 2 en danger ? Krafton écarte brutalement les créateurs du studio avant la sortie du jeu



le 02 juillet 2025 à 15h09 Publié par Corentin Rimbert le 02 juillet 2025 à 15h09

La tension monte autour du très attendu Subnautica 2. Alors que sa sortie en accès anticipé est toujours prévue pour cette année, KRAFTON, éditeur du jeu, vient de procéder à un changement radical en écartant immédiatement les trois cofondateurs du studio Unknown Worlds, créateurs historiques de Subnautica. Une décision qui inquiète profondément la communauté des joueurs.