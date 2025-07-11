Subnautica 2 bientôt au tribunal suite aux récents événements vécus par ses créateurs ?

Les rebondissements s'enchaînent autour de Subnautica 2. Après le licenciement des créateurs de la franchise et le report du jeu, ce dernier est au centre d'une nouvelle affaire qui pourrait bien finir devant un juge.
Très attendu par les fidèles de la franchise, Subnautica 2
se retrouve malgré lui dans un tourbillon de polémiques. Le 2 juillet 2025, KRAFTON (éditeur du titre) annonçait le départ immédiat de Ted Gill, Charlie Cleveland et Max McGuire,
les trois créateurs du premier opus et du studio Unknown Worlds Entertainment.
Si les raisons de ces licenciements n'avaient pas été dévoilés, la nouvelle a choqué les trois intéressés. Mais une enquête publiée le 9 juillet dernier révèle qu'une raison financière serait à l'origine de cette décision. Or, face à l'ampleur du scandale, l'un des membres fondateurs d'Unknown Worlds Entertainment ont décidé de porter plainte.
Empêcher Subnautica 2 d'atteindre ses objectifs pour des raisons financières
Sur Bloomberg, le journaliste Jason Schreier
a révélé que KRAFTON aurait reproché aux créateurs du studio d'être responsables de plusieurs soucis de développement
pendant la production de Subnautica 2
. Mais le point qui serait à l'origine de cette action en justice est la clause d'ajustement de prix (earn-out
).
Quand une entreprise souhaite racheter un studio, elle peut ajuster le prix d'acquisition en fonction des performances futures de l'entreprise rachetée. Concrètement, si le studio racheté atteint des objectifs précis fixés avant le rachat, l'entreprise qui en a fait l'acquisition sera forcée de reverser une prime
.
Des polémiques en pagaille qui encouragent au boycott du titre
Dans le cas d'Unknown Worlds Entertainment, ce bonus s'élèverait à plus de 250 millions de dollars répartis entre les 40 employés et les 3 fondateurs.
Or, pour faire des économies et éviter de verser cette somme conséquente, KRAFTON aurait décidé de virer les trois créateurs du jeu, mais également de décaler sa sortie à 2026
alors qu'il serait presque terminé et prêt à rejoindre le catalogue Steam. De cette manière, Unknown Worlds Entertainment ne peut pas atteindre les objectifs fixés lors de la procédure de rachat.
Les raisons financières et les accusations portées par KRAFTON envers les créateurs de la franchise ont poussé la communauté à réagir en lançant un boycott massif de Subnautica 2. Dans le même temps, Charlie Cleveland a entamé une action en justice contre KRAFTON. Il faut désormais attendre la suite de la procédure ou la réponse de l'éditeur pour voir si un accord peut être trouvé entre les deux parties.
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