Subnautica 2 : Le jeu « prêt » à sortir en accès anticipé malgré les récentes polémiques ?

Le départ précipité des cofondateurs d'Unknown Worlds Entertainment a inquiété les joueurs impatients de découvrir Subnautica 2. Mais dans une lettre adressée à la communauté, le nouveau directeur veut rassurer, notamment sur le lancement du titre.
Le 2 juillet 2025, KRAFTON publiait un communiqué de presse qui a choqué les fidèles des jeux Subnautica. Ce dernier annonçait le départ avec effet immédiat des 3 créateurs de la franchise
et du studio Unknown Worlds Entertainment. Face à ce changement choc, une question est rapidement arrivée sur toutes les lèvres : le lancement de Subnautica 2 va-t-il être repoussé ?
Voyant l'ampleur de la polémique et les inquiétudes se multiplier sur les réseaux sociaux, Unknown Worlds Entertainment a décidé de réagir. Le studio a publié une lettre
dans laquelle le nouveau directeur, Steve Papoutsis, donne des précisions sur l'avenir du titre. Mais celles-ci semblent en opposition avec les déclarations de Charlie Cleveland.
Deux discours différents concernant le lancement de Subnautica 2
Sur son blog personnel
, le créateur du premier jeu Subnautica est revenu dans un premier temps sur le choc de la nouvelle. Il rappelle que certains des membres fondateurs travaillent sur la franchise depuis près de 20 ans.
D'ailleurs, il n'était pas question d'abandonner le développement de Subnautica 2
en cours de route. Selon lui, la suite de l'épopée sous-marine serait d'ailleurs prête à arriver entre les mains des joueurs.
Nous savons que le jeu est prêt à sortir en accès anticipé et que vous êtes prêts à y jouer. Et nous pensions que nous déciderions de la date de sortie, cette décision est désormais entre les mains de Krafton.
La nouvelle a de quoi réjouir les plus impatients mais pourtant, KRAFTON serait davantage sur la réserve. En effet, la lettre d'Unknown Worlds Entertainment ne donne pas de précisions sur la date de sortie du jeu
, toujours prévue pour la fin de l'année 2025. Néanmoins, elle veut rassurer en précisant que « l'équipe qui travaille sur le jeu au quotidien depuis plusieurs années reste intégralement inchangée
».
Des débuts toujours prévus en accès anticipé
Toujours dans cette lettre, Unknown Worlds Entertainment indique que « rien n'a changé dans la structure du jeu. Il restera centré sur une expérience solo, avec une option multijoueur coopératif.
». Enfin, il est toujours confirmé que Subnautica 2 sortira en accès anticipé, comme le mentionne la page Steam du titre.
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