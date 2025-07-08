Subnautica 2 : Le jeu « prêt » à sortir en accès anticipé malgré les récentes polémiques ?

Résumé : Subnautica 2, développé par Unknown Worlds Entertainment, est sorti en accès anticipé le 14 mai 2026 sur PC et Xbox Series X|S. Propulsé par l'Unreal Engine 5, ce jeu de survie introduit une planète océanique inédite et un mode coopératif attendu jusqu'à quatre joueurs. Intégré au Game Pass, il renouvelle l'expérience d'exploration sous-marine et d'artisanat de la franchise.