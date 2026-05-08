Quel est le prix de l'accès anticipé de Subnautica 2 ?

Plonger dans les profondeurs extraterrestres a un coût. Alors que l'accès anticipé de Subnautica 2 approche, de nombreux joueurs se demandent s'il faudra casser leur tirelire. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le prix et les éditions de cette suite très attendue par les fans de survie sous-marine.

L'achat d'un jeu en accès anticipé soulève toujours la même question : le tarif demandé est-il justifié pour une œuvre encore en développement ? S'il y a bien un studio qui a su gagner la confiance des joueurs au fil des années, c'est Unknown Worlds Entertainment. Fort du succès de ses précédentes expéditions sous-marines, le développeur s'apprête à lancer Subnautica 2. Et nous connaissons déjà son prix de vente.

Le prix officiel de l'accès anticipé

Les développeurs ont inondé les joueurs d'informations avec le partage de la date de sortie, comme les configurations PC ou la durée de l'accès anticipé. Mais le prix a également été dévoilé, tout du moins sur le territoire américain. En effet, sur le site officiel et dans une publication sur Steam, nous pouvons lire que Subnautica 2 coûtera 29,99 $. Concernant les autres régions, rien n'a été confirmé, mais il faut s'attendre à ce qu'il coûte 24,99 € ou 29,99 €. En règle général, le prix en dollars est similaire au prix en euros sur Steam.











Quoi qu'il en soit, cet achat unique vous garantit un accès immédiat au contenu disponible lors du lancement. Plus important encore, cette somme couvre l'intégralité des mises à jour prévues pendant toute la durée de la phase d'accès anticipé, jusqu'à la sortie de la version finale, bien évidemment. Pour un titre qui s'annonce déjà comme une production particulièrement soignée, ce positionnement tarifaire reste très attractif et rassurant pour les passionnés d'exploration, et de la franchise.

Évidemment, accès anticipé oblige, il n'y aura qu'une seule édition. Aucune version Deluxe ou Premium ne sera proposée. Cela pourrait néanmoins changer une fois la 1.0 sortie.

Rendez-vous donc le 14 mai, pour la sortie de Subnautica 2, sur PC et dans le Game Pass.