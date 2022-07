Steelrising : Une séquence de gameplay partagée lors de la Nacon Connect 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Il ne reste plus que quelques semaines à patienter avant de pouvoir mettre les mains sur le prochain jeu du studio Spiders (GreedFall),. Catégorisé comme un Action-RPG, le titre se rendra disponible dès le début du mois de septembre.Dernièrement, la communication autour de Steelrising s'est intensifiée. Récemment, nous avons, notamment, appris qu' un DLC devrait arriver quelques mois après le lancement officiel du soft, soit au en novembre. Mais, ce n'est pas tout.En effet, lors de la Nacon Connect de cette année 2022, les joueurs et les joueuses ont pu découvrir. Cette communication visuelle permet ainsi d'avoir un réel et bel aperçu des aptitudes de combat d'Aegis, qui devra faire face à de nombreux mobs, mini-boss et boss (nommés « titans »), tout au long de son périple. Heureusement, nous pourrons compter sur un arsenal varié d'armes et de gadgets.Rappelons qu'une phase de bêta est prévue , pour Steelrising. Elle aura lieu cet été, et plus précisément au mois d'août. En revanche, Spiders n'a pas encore dévoilé la date de début, ni même de fin, de cette bêta. Évidemment, dès que de plus informations seront disponibles, à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.Steelrising doit arriver le 8 septembre 2022 sur PC, Xbox Series et PS5. Vous pouvez d'ores et déjà précommander le titre et découvrir les différentes éditions prévues . Si vous désirez en savoir plus, sachez que nous vous avions concocté un article récapitulatif , recensant les informations essentielles, au sujet de Steelrising, ainsi qu' une preview suite à un hands-on.