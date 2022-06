Steelrising : Comment participer à la bêta ?

Comment accéder à la bêta de Steelrising ?

Quand aura lieu la bêta de Steelrising ?

Le prochain jeu du studio Spiders (connu pour la licence GreedFall),, doit arriver au début du mois de septembre de cette année. D'ailleurs, nous avons récemment appris qu'une phase de bêta, pour Steelrising, est prévue pour cet été. Ainsi, dans ce qui suit,Afin d'avoir un accès à la bêta de Steelrising, prévue pour cet été,. À ce sujet, deux éditions numériques de Steelrising sont prévues, soient la Standard et la Deluxe, sur le PlayStation Store et le Microsoft Store . Pour le moment, sur Steam, Steelrising ne peut être qu'ajouté à sa liste de souhaits.Pour rappel, les phases depermettent aux développeurs de déceler les potentiels bugs en amont de la sortie du jeu, mais aussi de récolter les avis des joueurs afin d'apporter quelques modifications au besoin. De ce fait, n'hésitez pas à remonter les problèmes ou suggestions aux développeurs, via le site officiel ou les réseaux sociaux deD'après les dernières informations partagées par Nacon, l'éditeur du jeu, et celles disponibles sur la page du jeu sur le PlayStation Store et le Microsoft Store,. Au moment où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas encore pendant combien de temps cette bêta sera disponible, ni ce qu'elle proposera en matière de contenu.En revanche, nous pouvons nous attendre à une version assez proche du build final, au vu de la proximité des dates de la phase de bêta et la sortie officielle de Steelrising.. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes nos impressions sur le jeu, dans notre preview