Steelrising : Différentes éditions, prix et bonus de précommande

Prévu pour le mois de septembre de cette année,est sur le point de débarquer sur PC, Xbox Series et PS5. Beaucoup de joueurs et de joueuses attendent ce nouveau titre, dont le gameplay mêle des mécaniques d'Action-RPG et une dimension Souls-like, développé par le studio Spiders (GreedFall).D'ailleurs, les précommandes de Steelrising sont désormais ouvertes. Il est donc temps deTous les joueurs et toutes les joueuses ayant précommandé une version digitale de, avant sa sortie officielle, recevront automatiquement des bonus :sera disponible selon plusieurs éditions. Les joueurs et les joueuses pourront se procurer la, auprès des revendeurs tiers habituels ou sur des sites de vente sur Internet. Celle-ci devrait être vendue entre 60 et 70 €.Par ailleurs,sont prévues et d'ores et déjà disponibles en précommande digitale.deest affichée au prix de 59,99 €, notamment sur le PlayStation Store. Elle contient les éléments suivants :Par ailleurs, les joueurs et les joueuses peuvent déjà précommander, aussi appelée. Sur le PlayStation Store, son prix est de 69,99 €. Elle dispose des éléments suivants :Pour rappel,. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes nos impressions sur le jeu, dans notre preview