Steelrising : Tier list des spécialisations d'Aegis

Tier list des spécialisations pour Aegis sur Steelrising

S Alchimiste Danseuse A Garde du Corps Soldate

Développé par le studio Spiders,est arrivé au début du mois de septembre 2022 sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre est catégorisé comme un action-RPG et possède une importante dimension Souls-like. Sur, nous sommes invités à incarner une automate, du nom d'Aegis, et à découvrir une version uchronique de la Révolution Française.Suite à un ordre de la Reine Marie-Antoinette, Aegis doit se rendre à Paris et doit, notamment, mettre un terme au règne de terreur de Louis XVI, disposant d'une armée mécanique qu'il utilise pour réprimer la révolte. Or, avant même d'entamer ce périple, nous devons choisir une spécialisation pour l'héroïne. Il peut être assez difficile de savoir quelle est la meilleure classe. De ce fait, nous vous avons concoctéEn effet, sur, dans la première heure de jeu, les joueurs et les joueuses devront impérativement choisir une spécialisation pour Aegis. Plusieurs sont proposées : Garde du Corps, Soldate, Danseuse et Alchimiste. Chaque classe permet de démarrer avec des points dans certaines aptitudes ainsi qu'avec un équipement de départ (arme et consommable). Pour autant, remarquons que vous serez amenés à débloquer de nombreuses armes, tout au long de votre l'aventure. Ainsi, vous n'êtes pas obligé de garder celle de votre classe de départ.Ci-dessous, vous retrouverez, de. Ce classement a été pensé et réalisé en fonction de notre propre expérience de jeu et de notre manière de jouer. Comme vous l'aurez compris, choisir sa classe de départ dépendra essentiellement de ses affinités et son aisance avec certains styles de combat. Par exemple, des joueurs préféreront jouer Garde du Corps pour faire maximum de dégâts aux adversaires, à défaut d'avoir une grande mobilité, tandis que d'autres opteront pour Alchimiste, une classe permettant d'effectuer des attaques rapides et infliger dommages élémentaires. Ces informations sont donc données à titre indicatif et ne sont absolument pas arrêtées.Par ailleurs, n'oubliez pas que cette liste est basée sur la méta actuelle de. Il se peut, qu'à l'avenir, en fonction des modifications apportées par les développeurs, avec les diverses mises à jour et potentiels DLC,soit totalement chamboulée. Ainsi, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cet article afin de prendre connaissance des changements opérés et à vous manifester, par l'intermédiaire des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec laprésentée.Si vous désirez en savoir un peu plus à ce sujet et connaître les caractéristiques de chaque classe disponible pour Aegis, sachez que nous avons préparé un article récapitulatif Pour rappel,est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Toutes nos impressions sur le titre sont disponibles dans notre test