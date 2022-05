Steelrising : Date de sortie, gameplay, plateformes, toutes les informations

Steelrising, c'est quoi ?

Quelle date de sortie pour Steelrising ?

Sur quelles plateformes sort Steelrising ?

Bande-annonce et gameplay de Steelrising

Après GreedFall , le studio Spiders s'est plongé dans un tout nouveau projet vidéoludique :. Le titre est plutôt attendu et intrigue grandement par les joueurs et les joueuses. Ainsi, découvrez, dans ce qui suit, un récapitulatif deest considéré comme un action-RPG, pour beaucoup. Le soft semble posséder des mécaniques de Souls-like, également. Le nouveau titre de Spiders ne devrait pas proposer de monde ouvert à proprement parler, mais plutôt des zones, plus ou moins vastes, et cloisonnées.Le synopsis deplonge les joueurs et les joueuses au cœur du XVIIIe siècle, soit durant la Révolution Française. Le titre propose une version uchronique de cet événement historique. En effet, Louis XVI, grand amateur d'arts mécaniques, s'est fait construire une nouvelle armée, composée d'automates et créatures mécaniques. Son objectif : utiliser cette milice afin de mettre un terme à la Révolution.Dans ce contexte, nous sommes du côté des Révolutionnaires et nous serons amenés à incarner Aegis, une femme automate au service de la reine Marie-Antoinette. Aegis se doit de divertir la reine, mais aussi de la protéger des dangers. Le but étant, bien entendu, de mettre fin au règne de terreur de Louis XVI.Initialement,devait sortir au cours du mois de juin 2022. Les équipes de développement de chez Spiders ont décidé de repousser la sortie du titre. Ainsi,Malheureusement, toutes les joueuses et tous les joueurs n'auront pas accès à. En effet, le titre ne sortira que sur les nouvelles consoles Sony et Microsoft, à savoir. Aucune version PS4 ou Xbox One ne semble prévue. Néanmoins,arrivera également sur, via les plateformes Steam et GOG.En juillet 2020,s'était montré via une courte vidéo de présentation.Par la suite, nous avons eu le droit à plus de communications visuelles. L'une d'entre elles présente le gameplay de