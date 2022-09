Steelrising : MàJ du 29 septembre, tous les détails

Mise à jour du 29 septembre de Steelrising New Game Plus Ce patch ajoute le New Game Plus sur Steelrising ! Il vous permet de rejouer au jeu, dans une difficulté plus élevée, tout en gardant la progression de votre personnage (niveau, armes, améliorations etc.). Il y a également du nouveau contenu à découvrir en New Game Plus : Des armes exclusives à utiliser.

Une tenue exclusive à découvrir.

Des variations exclusives d'ennemis (nouveaux skins, armes et mouvements) à affronter. Tout ce que vous avez à faire pour profiter de ce contenu est d'atteindre la fin du jeu. Une fois que cela est fait, votre sauvegarde pourra automatiquement être convertie en NG+ et une nouvelle option, dans le menu, nommée « New Game Plus », apparaîtra.

Corrections et améliorations Correction d'un problème quant à l'endurance lors de l'utilisation de l'attaque spéciale Gaia's Claws.

Correction quant au glitch de l'item infini.

Corrections quant à des problèmes liés à des succès/trophées : Trophée/succès « Stabilisatrice » corrigé. « Victime de la mode » peut désormais être obtenu. Utiliser l'Assist mode ne vous empêchera plus de débloquer les trophées/succès, et ils seront crédités de façon rétroactive.

Corrections de divers problèmes liés à des quêtes secondaires.

Corrections et améliorations quant à des cinématiques et dialogues avec des PNJ.

Corrections et améliorations quant à divers problèmes d'audio.

Amélioration de l'animation d'Aegis lorsqu'elle coure.

Améliorations quant aux lumières/éclairages du jeu.

Autres corrections et améliorations. Ce patch apporte également quelques changements/équilibrages dans le jeu de base pour les armes, items et mobs, principalement : Augmentation des dégâts, résistances et de l'armure des Boss.

Réduction des dégâts et de la quantité de grenades, qu'il est possible de looter ou acheter.

Réduction de la quantité de munitions alchimiques pouvant être obtenues sur les mobs.

Réduction de la quantité de potions de santé (fioles) pouvant être obtenues sur les mobs.

Réduction des dégâts pour les armes suivantes : Charleville 1789 Shield Musket, Charybdis Fan.

